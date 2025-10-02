Chocaron dos aviones en el aeropuerto de LaGuardia: un herido e importantes daños

NUEVA YORK.- Dos aviones regionales de Delta Airlines colisionaron el miércoles por la noche en la pista del Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, en un incidente que dejó a un asistente de vuelo herido y provocó daños significativos en la cabina de una de las aeronaves.

Pese al susto, no se reportaron pasajeros lesionados pero sí un auxiliar de vuelo, que sufrió heridas leves. Las operaciones del aeropuerto continuaron con normalidad.

Según confirmó la aerolínea, un CRJ-900 que se preparaba para despegar hacia Roanoke, Virginia, con 28 pasajeros a bordo, golpeó con su ala derecha el fuselaje y la nariz de otro avión del mismo modelo que acababa de aterrizar proveniente de Charlotte, Carolina del Norte, con 57 pasajeros. La colisión ocurrió en la intersección de las calles de rodaje M y A poco antes de las 22 de este miércoles.

NEW VIDEO | Delta flight from Charlotte has ‘low-speed collision’ on LaGuardia taxiway, injuring one person



Watch our Q&A with Chief Transportation Correspondent @MayCayBeeler >> https://t.co/4QRkf0XhnP pic.twitter.com/4pKGIb56RM — Queen City News (@Queen_City_News) October 2, 2025

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey informó que un auxiliar de vuelo sufrió una lesión en la rodilla y fue trasladado a un hospital por precaución, mientras que los demás ocupantes de ambos vuelos resultaron ilesos. Los pasajeros fueron trasladados en colectivos a la terminal y recibieron alojamiento y comida mientras se reorganizaban los vuelos.

El impacto, calificado por Delta como una “colisión a baja velocidad”, fue lo suficientemente fuerte como para destrozar el parabrisas de la cabina del avión que había aterrizado y causar profundas hendiduras en su nariz. Imágenes difundidas por medios locales mostraron parte del ala del otro avión arrancada tras el choque.

El daño en el avión de Delta

En una grabación de audio de las comunicaciones de tráfico aéreo difundida por LiveATC.net, se escucha a uno de los pilotos reportar: “Su ala derecha nos golpeó la nariz y la cabina. Tenemos daños en el parabrisas y en algunas de las pantallas aquí”.

Los testimonios de pasajeros describieron momentos de tensión a bordo. William Lusk, que viajaba en el vuelo procedente de Charlotte, relató a la cadena ABC: “El avión se detuvo, dio una sacudida y saltó hacia la derecha. Hubo un silencio sepulcral hasta que el piloto, muy calmado, nos dijo: ‘Hemos tenido un accidente, mantengan la calma’”.

Otro pasajero, Nate Cicero, explicó a Eyewitness News que no sintió un golpe fuerte en su avión, pero que la magnitud del choque fue mayor en la otra aeronave: “Casi toda su ala estaba dentro de nuestro avión, la ventanilla se rompió. Creo que no esperaban que hubiera otro avión allí, quizás fue un error de comunicación con el control aéreo”.

Las imágenes que muestran los daños en ambos aviones de Delta

Investigación

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) precisó que el vuelo 5155, que se dirigía a Roanoke, tenía la orden de esperar antes de cruzar la intersección de rodaje, pero terminó golpeando al vuelo 5047 que se dirigía a su puerta tras aterrizar.

La agencia investiga el incidente junto con la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) y la Autoridad Portuaria.

Delta, por su parte, aseguró que colaborará con todas las autoridades pertinentes. “La seguridad de nuestros clientes y personal es nuestra prioridad. Pedimos disculpas a nuestros clientes por esta experiencia”, dijo la compañía en un comunicado.

Ambas aeronaves eran operadas por Endeavor Air, filial regional de Delta. El modelo CRJ-900 tiene capacidad para entre 70 y 90 pasajeros.

Delta Airlines Delta Airlines

El aeropuerto LaGuardia, uno de los más transitados de Estados Unidos, cuenta con sistemas avanzados de radar de superficie que permiten a los controladores rastrear aviones y vehículos en tierra para evitar incidentes. No está claro si este sistema funcionó correctamente en el momento de la colisión.

Aunque la compañía minimizó el impacto en su programación y la Autoridad Portuaria informó que las operaciones no se vieron afectadas, el accidente se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad aérea en el país. En el último año, la FAA registró varios “casi accidentes” en aeropuertos estadounidenses, lo que llevó a reforzar protocolos de supervisión.

El episodio en LaGuardia ocurre también en las primeras horas de un cierre parcial del gobierno federal que mantiene en funciones únicamente al personal esencial, como los controladores de tráfico aéreo, que siguen trabajando pese a la falta de presupuesto temporal. Hasta ahora, las autoridades consideran que esta situación no tendrá un efecto inmediato en los vuelos, aunque expertos advierten que, de prolongarse, podría incrementar la presión sobre un sistema aéreo ya estresado.

Agencia AP