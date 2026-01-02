A partir de enero 2026: a cuánto aumentan las tarifas de peajes E-ZPass en Nueva York

Desde el 4 de enero de 2026, circular por Nueva York será más caro. Los peajes aumentarán 7,5% en todas las autopistas, puentes y túneles, tanto para quienes usan E-ZPass como para los conductores que reciben la factura por correo bajo el sistema cashless tolling. El incremento alcanza a todas las categorías de vehículos.

Lista completa: los nuevos precios de los peajes E-ZPass en Nueva York

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey publicó un listado con los precios actualizados para los peajes E-ZPass en la Gran Manzana. Se aplican a los túneles Lincoln y Holland, los puentes George Washington, Bayonne y Goethals, y el cruce de Outerbridge.

Los peajes de Nueva York serán más caros en 2026 Ted Shaffrey - AP

Además, la entidad alertó que ya no se aceptarán pagos en efectivo. Los descuentos, por su parte, se aplican únicamente a los titulares de las cuentas.

Así quedaron los nuevos precios:

Vehículos con dos ejes y ruedas traseras simples: de 14,79 a 19,55 dólares.

de 14,79 a 19,55 dólares. Vehículos con dos ejes y ruedas traseras dobles: de US$40,34 a US$45,34.

de US$40,34 a US$45,34. Vehículos de tres ejes: de US$60,51 a US$72,51.

de US$60,51 a US$72,51. Vehículos de cuatro ejes: de US$80,68 a US$96,68.

de US$80,68 a US$96,68. Vehículos con cinco ejes: de US$100,85 a US$120,85.

de US$100,85 a US$120,85. Vehículos con al menos seis ejes: de US$121,02 a US$145,02.

de US$121,02 a US$145,02. Clase 1 u 11 con remolque: US$28,59 a US$37,10.

US$28,59 a US$37,10. Autobuses y minibuses de dos ejes: de US$16 a US$25,50.

de US$16 a US$25,50. Autobuses y minibuses de tres ejes: de US$16 a US$25,50.

de US$16 a US$25,50. Motocicletas: de US$13,79 a US$19,05.

Es importante tener en cuenta que, para evitar tarifas más altas al pagar por correo, se necesita que la matrícula del rodado esté registrada correctamente en la cuenta de E-ZPass.

Cómo conseguir descuentos en los peajes E-ZPass de Nueva York

De acuerdo con el sitio oficial de E-ZPass, hay cuatro tipos de planes de descuento disponibles para que los conductores aprovechen y paguen menos en los peajes de las carreteras neoyorquinas. Ellos son:

Para viajes diarios: pueden ofrecer reducciones de hasta US$8 por viaje aproximadamente. Hay opciones desde el puente Thruway Gov. Mario M. Cuomo hasta la autopista Thruway Yonkers, entre otros puntos.

pueden ofrecer reducciones de hasta US$8 por viaje aproximadamente. Hay opciones desde el puente Thruway Gov. Mario M. Cuomo hasta la autopista Thruway Yonkers, entre otros puntos. Para residentes: desde Staten Island hasta el condado de Queens, hay descuentos de todo tipo para quienes tengan la residencia. La reducción puede llegar a ser de hasta casi US$7 por viaje.

desde Staten Island hasta el condado de Queens, hay descuentos de todo tipo para quienes tengan la residencia. La reducción puede llegar a ser de hasta casi US$7 por viaje. Para vehículos: Hay cuatro opciones. El Descuento Verde de la Autoridad Portuaria, para motocicletas Thruway, el ecológico Thruway o para autocaravanas Thruway.

Hay cuatro opciones. El Descuento Verde de la Autoridad Portuaria, para motocicletas Thruway, el ecológico Thruway o para autocaravanas Thruway. Pay-Per-Trip: es un método de pago de peaje de E-ZPass que requiere la vinculación de una cuenta corriente.

Los conductores de Nueva York disponen de varias opciones de descuentos a pesar de los aumentos en el E-ZPass Clay LeConey / Unsplash

Cabe destacar que todas las estaciones de peaje de las New York State Thruway y New York State Bridge Authority ofrecen descuentos para E-ZPass. Cualquier opción se puede conseguir mediante el sitio oficial.

Más aumentos en el transporte público de Nueva York

En un comunicado, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) detalló los nuevos precios para el metro, los colectivos y los trenes suburbanos, además de los peajes. La tarifa básica subirá a US$3 y el sistema OMNY pasará a ser el único medio de pago.

“El aumento de tarifas y peajes se atrasó hasta enero de 2026 para alinearlo con el lanzamiento del sistema completo de pago con tarjeta en el subte y los colectivos”, explicó la MTA.

El Metro de Nueva York también aumentará sus precios el 4 de enero de 2026

A su vez, hay nuevas reglas y pases diarios: los boletos de ida caducarán a las 4 hs (hora local) del día siguiente a su compra y será obligatorio activarlos antes de subir al tren. Por su parte, el tradicional boleto de ida y vuelta será reemplazado por un Pase Diario con viajes ilimitados. Su precio será un 10% menor entre semana con respecto a los horarios pico.