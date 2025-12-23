Adiós MetroCard: la medida que entra en vigor para viajes en Nueva York desde el 1° de enero de 2026

Desde el 1° de enero de 2026, las personas que utilicen el transporte público en Nueva York ya no podrán recargar la MetroCard, que continuará válida para pagos durante aproximadamente seis meses. En su lugar, se implementará como único método el sistema OMNY, que lleva seis años en funcionamiento y está disponible tanto para el metro como para los autobuses.

MetroCard se despide de Nueva York: los detalles del nuevo método de pago

El sistema de pago sin contacto para el transporte público de la región de Nueva York se convertirá pronto en la única forma de abonar los viajes en metro y buses. De acuerdo con la página oficial, las personas pueden usar su tarjeta de crédito o débito sin contacto, su smartphone, su dispositivo portátil o una tarjeta OMNY para pagar.

La nueva forma de pago del transporte público de Nueva York, OMNY, reemplazará a la MetroCard Captura de pantalla Youtube mtainfo

El sitio también indica que los clientes que usan OMNY pueden obtener ciertos beneficios:

Traslados gratuitos : la persona puede utilizar la misma tarjeta o dispositivo para ambos tramos del viaje para obtener un traslado gratuito.

: la persona puede utilizar la misma tarjeta o dispositivo para ambos tramos del viaje para obtener un traslado gratuito. Viajes gratis : el cliente paga 12 viajes con la misma tarjeta o dispositivo en un periodo de siete días y todos los viajes adicionales de la semana son gratis.

: el cliente paga 12 viajes con la misma tarjeta o dispositivo en un periodo de siete días y todos los viajes adicionales de la semana son gratis. Cuenta en línea opcional: permite ver el historial de viajes y cargos, seguir el progreso para conseguir viajes gratis y otros beneficios.

El 4 de enero de 2026, el monto del viaje individual costará tres dólares, frente a los US$2,90 actuales.

La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) aseguró que al eliminar la venta de MetroCard y realizar la transición total a un solo método de cobro de tarifas espera ahorrar al menos US$20 millones anuales en costos.

Qué pasará con la MetroCard en Nueva York

Si bien se recomienda a los clientes que gasten el saldo de sus MetroCards antes de descartarla, el dinero restante podrá transferirse o reembolsarse dos años después de su fecha de vencimiento. Se espera que el sistema implementado hace tres décadas deje de funcionar en junio de 2026.

Para transferir fondos, los clientes pueden llevar una tarjeta OMNY y sus MetroCards restantes a cualquiera de las sucursales de Mobile Van, a los Centros de Atención al Cliente (CSC) ubicados en 15 estaciones o al Bajo Manhattan, en 3 Stone St.

Las personas pueden adquirir las tarjetas OMNY en las máquinas expendedoras instaladas en Nueva York Marc A. Hermann - Archivo

Los usuarios del transporte público pueden adquirir las tarjetas OMNY en las máquinas expendedoras. Según la MTA, actualmente están instaladas en las 472 estaciones del metro. Además, hay alrededor de 2700 comercios donde se pueden comprar y recargar.

Aquellos que prefieran pagar en efectivo pueden obtener la tarjeta OMNY por US$1 y cargarla o recargarla en establecimientos, en línea, en las terminales de venta móvil o en las estaciones con dinero físico.

En el caso de la tarifa reducida, los usuarios que califican para montos con descuento también son trasladados al OMNY.

Aquellos que pagaban con la MetroCard mensual, que permitía abonar una tarifa fija por viajes ilimitados durante 30 días, ya no podrán hacerlo. Este método fue discontinuado y el sistema actual no ofrece una opción mensual.

El sistema OMNY permite a los usuarios de Nueva York pagar el metro y autobuses sin contacto Facebook MTA

Otros transportes afectados desde el 1° de enero de 2026: autobuses Bee–Line y tren PATH

Los usuarios de los autobuses Bee–Line del condado de Westchester utilizaron durante años la MetroCard para realizar transbordos gratuitos. De acuerdo con la MTA, los lectores para esta red no estarán activos hasta principios de enero. A falta de poco más de una semana para que termine 2025, estas circunstancias podrían generar un período en el que los pasajeros deban llevar el dinero justo.

Por su parte, quienes utilicen la MetroCard en el tren PATH no podrán reemplazarla por una tarjeta OMNY. En su lugar, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que opera ese sistema, adoptó un carnet diferente llamada TAPP. No obstante, las estaciones del PATH aún aceptan billeteras digitales y tarjetas de crédito y débito.