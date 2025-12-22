Buenas noticias para Nueva York: cuándo estará listo el tren que conectará Brooklyn y Queens en 40 minutos

Los residentes de Brooklyn y Queens contará con un nuevo sistema de transporte que permitirá viajes de 40 minutos por extremo. El proyecto se denomina Interborough Express (IBX) y hasta el momento avanza hacia fases cruciales de revisión ambiental e ingeniería.

En qué consiste el Interborough Express y cómo beneficia a los neoyorquinos

El Interborough Express (IBX) es un proyecto de transporte que busca conectar algunas áreas de Brooklyn y Queens .

es un proyecto de transporte que busca conectar . La nueva línea de tren ligero recorrerá un corredor ferroviario de carga desde Bay Ridge en Brooklyn hasta Jackson Heights en Queens.

Se prevé que el IBX conecte con hasta 17 líneas del subterráneo, el Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) y más de 50 rutas de autobús. Asimismo, se estiman más de 19 estaciones nuevas a lo largo del corredor, lo que facilita el acceso a comunidades como Sunset Park, Midwood, East New York, Maspeth y Jackson Heights.

Al inaugurarse, se estima que el viaje de extremo a extremo tomará menos de 40 minutos, lo que reducirá de forma significativa los tiempos de traslado actuales entre ambos condados al evitar pasar por Manhattan, según consignó un escrito del proyecto.

Quiénes se verán beneficiados con el nuevo tren IBX en Nueva York

El proyecto impactará en principio a 900 mil personas que viven en las inmediaciones de la ruta y a 260 mil trabajadores que desarrollan su actividad en el corredor.

Para el año 2045, se proyecta que el Interborough Express beneficie a 41.000 nuevos residentes Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA - Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA

Además, se prevén hasta 115 mil pasajeros diarios en días laborables, lo que suma un aproximado de hasta 40 millones de pasajeros durante todo el año.

Para el año 2045, se proyecta que el Interborough Express beneficie a 41.000 nuevos residentes y facilite la creación de 15.000 empleos adicionales.

Cuánto se inaugura el Interborough Express

Hasta el momento, no existe una fecha exacta para la inauguración del nuevo sistema de transporte. De acuerdo con un escrito del MTA, las revisiones ambientales suelen durar dos años aproximadamente, al igual que el proceso formal del diseño.

La inversión en Nueva York por el IBX

El costo total estimado para el proyecto es de US$5500 millones, con US$2750 millones ya asegurados en el Plan de Capital 2025-2029 de la MTA.

Para la fase de diseño se destinarán US$45 millones del presupuesto estatal y US$15 millones de la subvención federal RAISE. Además, el Departamento de Transporte de EE.UU. aportará un millón para servicios financieros innovadores.