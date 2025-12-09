Desde Queens: el cambio que entró en vigor en el metro de Nueva York y que afectará a millones de usuarios

Con el objetivo de "mejorar la confiabilidad“ del servicio, la Autoridad del Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) implementó cambios drásticos en el metro de Nueva York. Desde el lunes 8 de diciembre, las líneas F y M intercambiarán rutas permanentemente entre Manhattan y Queens los días laborables desde alrededor de las 6 hs hasta las 21.30 hs (hora local).

Metro de Nueva York: así será el nuevo recorrido de las líneas F y M

La MTA anunció en un comunicado de prensa las recientes modificaciones impuestas en las líneas F y M de Nueva York .

. El propósito de la medida es resolver los problemas que aquejan a los usuarios desde hace años.

Según las autoridades, las complicaciones se originan en una zona congestionada de Queens, en donde las dos líneas comparten vías.

La MTA de Nueva York sostiene que el cambio implementado desde Queens resultará en "menos retrasos" Freepik

Al separar los trenes de ambas líneas, la MTA asegura que habrá menos retrasos. “Es más probable que el tren de todos llegue a tiempo“, sostuvo el presidente de la agencia, Janno Lieber.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Subways, Bill Amarosa, agregó: “Si viajas en un tren F, puedes detenerte más adelante, esperando a que un tren E cruce frente a ti”.

Los pasajeros que viven en Roosevelt Island podrían ser los más afectados. Esto se debe a que generalmente utilizan el tranvía y el tren F como sus principales medios de transporte. Ahora, en tanto, deberán abordar la línea M.

Nuevo cronograma de las líneas F y M: estaciones afectadas y horarios

Durante los días laborables, desde las 6 hs hasta las 21.30 hs, el cronograma será el siguiente:

Los trenes de la línea F ahora pararán en Queens Plaza , Court Sq-23 St, Lexington Av/53 St y 5 Av/53 St . Estas estaciones anteriormente eran utilizadas por la M.

, . Estas estaciones anteriormente eran utilizadas por la M. Los trenes de la M ahora pararán en 21 St-Queensbridge, Roosevelt Island, Lexington Av/63 St y 57 St, estaciones antes utilizadas por la F.

Durante el día y la noche, los trenes de la F seguirán con su servicio expreso y los de la M circularán localmente en Queens.

El servicio del metro de Nueva York no cambiará los fines de semana ni durante la noche Twitter @MTA

El servicio no cambiará los fines de semana ni durante la noche:

Los trenes de la F pararán en 21 St-Queensbridge, Roosevelt Island, Lexington Av/63 St y 57 St los fines de semana y durante la noche.

Los trenes de la M circularán entre Delancey St-Essex St y Middle Village-Metropolitan Av los fines de semana y entre Myrtle Av y Middle Village-Metropolitan Av durante la noche.

Para el servicio hacia/desde Queens Plaza, Court Sq-23 St, Lexington Av/53 St y 5 Av/53 St durante estos horarios, el usuario debe tomar la E.

Por qué la MTA modificó las rutas F y M y qué mejoras promete

En el comunicado, las autoridades del MTA señalaron que el cambio brindará un servicio más confiable a los 1,2 millones de pasajeros que utilizan el servicio todos los días. “Cuando varias líneas de metro comparten vías, hay mayor probabilidad de retrasos, ya que se unen o se separan. Si alguna vez has estado en un tren que tuvo que esperar mientras otro tren cruzaba delante, seguramente te has encontrado con este tipo de retraso”, escribieron.

Las autoridades del metro de Nueva York aseguran que la medida eliminará las fusiones propensas a retrasos entre las líneas E y M en Queens Eddi Aguirre / Unsplash

Tras la implementación de las modificaciones, el tren E compartirá pistas con dos líneas, en lugar de tres; y la línea M compartirá vías con tres líneas, en lugar de cuatro. Esto eliminará las fusiones propensas a retrasos entre las líneas E y M en Queens Plaza, afirmaron desde la MTA.