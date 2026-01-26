Alerta oficial: cómo funciona el metro de Nueva York hoy lunes por la tormenta invernal

En medio de la tormenta invernal que azota a buena parte de Estados Unidos, Nueva York sufre condiciones adversas que modificaron muchos aspectos de la vida diaria. Durante el comienzo de la semana, el metro registró demoras en múltiples líneas. Además, el fenómeno climático también causó consecuencias en la educación y otros servicios públicos.

El metro de Nueva York funciona con demoras por la tormenta invernal

El anuncio sobre la posibilidad de problemas para el servicio de transporte público durante el lunes ya llegó un día antes.

durante el lunes ya llegó un día antes. El último domingo, el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) participó de una conferencia de prensa junto al alcalde Zohran Mamdani.

El alcalde Zohran Mamdani realizó una conferencia de prensa el fin de semana para hablar sobre el estado del transporte en Nueva York Captura/YouTube NYCMayor

A nivel general, destacó que los servicios de transporte funcionarían en condiciones relativamente normales y que no se esperarían grandes demoras para la jornada del lunes, según consignó CBS News.

En lo que respecta al metro en particular, el funcionario del área Bill Amarosa comenzó con un repaso de lo ocurrido el fin de semana y el viernes, donde destacó que se resolvieron rápidamente “algunas interrupciones menores” causadas por la tormenta invernal.

“Esperamos evitar el hielo y mantener los trenes en movimiento tanto como sea posible, pero sin duda es una preocupación”, comentó con respecto al panorama del lunes para el subte de Nueva York.

A su vez, remarcó que la prioridad es “mantener las entradas y andenes” de las estaciones sin hielo e hizo un pedido a los usuarios del servicio en la Gran Manzana: “Agárrense de los pasamanos, no tengan prisa y estén atentos ante posibles placas de hielo que aún no hayamos alcanzado”.

La ciudad de Nueva York se vio afecta por la tormenta invernal que azotó a Estados Unidos Agencia AFP

Las demoras en el metro de Nueva York reportadas por la MTA

Aunque los funcionarios del transporte aseguraron que el metro no sufriría grandes demoras por la tormenta invernal, el día comenzó con un panorama adverso para los usuarios.

El estado del transporte en tiempo real se puede consultar en el sitio web de la MTA. De acuerdo con los primeros reportes de la mañana, 18 líneas del subte de la Gran Manzana sufrieron retrasos:

Línea A

Línea B

Línea D

Línea F

Línea G

Línea J

Línea L

Línea M

Línea Q

Línea R

Línea S

Línea W

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 5

Línea 6

Línea 7

18 líneas del metro de Nueva York sufrieron demoras durante la mañana del lunes Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA - Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA

A excepción de la línea 4, donde el retraso solo aplica para los trenes que dirigen al norte, en todos los casos se trata de demoras en ambos sentidos.

Además, el retraso en la línea B se debió a la presencia de una persona no autorizada en las vías de la estación Kingsbridge Rd. En el resto, el detonante fue la tormenta invernal y las consecuencias de las bajas temperaturas.

Otros servicios cancelados en Nueva York y la cantidad de nieve registrada

La Gran Manzana registró la caída de 13 pulgadas de nieve (33 centímetros) durante la tormenta invernal.

Por otro lado, algunos estudiantes tuvieron clases virtuales durante la jornada del lunes, según anunció previamente Mamdani. Además, el Distrito del Sur de Nueva York comunicó la suspensión de las actividades, a excepción de emergencias.