Todos los aumentos que entraron en vigor en Nueva York desde enero: metro, autobuses y peajes

A partir del 4 de enero, entraron en vigor aumentos en las tarifas del transporte público y peajes de la ciudad de Nueva York. La suba se dispuso en septiembre para comenzar a regir a inicios del 2026. La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) detalló cuáles son los cambios para el metro y autobuses y el resto de las novedades para los usuarios del servicio.

Los cambios fueron detallados en un comunicado que publicó la MTA en su sitio web oficial. Allí, la autoridad enumeró las novedades y cuáles son las nuevas tarifas para los usuarios del transporte público en la Gran Manzana.

Según presentó la entidad, estas son las modificaciones:

La tarifa base del metro y autobuses locales quedó establecida en tres dólares , cuando hasta el 3 de enero era de US$2,90.

Por su parte, la tarifa reducida pasó de US$1,45 a US$1,50.

. Se mantiene el límite de tarifa de siete días , denominado como fare cap . Bajo este esquema, los usuarios que paguen 12 trayectos en una semana tendrán viajes gratuitos durante el resto de ese período.

El boleto de un solo viaje, Single Ride, tiene un costo de US$3,50.

, tiene un costo de . En el caso de los autobuses expresos, el boleto subió de US$7 a US$7,25 y la tarifa reducida pasó a costar US$3,60.

En lo que respecta a las líneas LIRR y Metro-North de trenes, los boletos semanales y mensuales tuvieron un aumento del 4,5%, mientras que otras modalidades alcanzaron subas del 8%.

El valor del CityTicket desde el 4 de enero alcanza los US$7,25 en hora pico y US$5,25 en otros horarios. Además, ahora existe el Day Pass, que permite realizar viajes ilimitados hasta las 4 hs del día siguiente en el que se adquirió.

Deberán modificar la configuración de las cámaras MTA

También aumentaron los peajes en Nueva York, según detalló la MTA

Junto con la suba de los boletos para viajes en metro, autobús y ferrocarril, la autoridad del transporte neoyorquino también comunicó incrementos en las tarifas de peajes en puentes y túneles:

Todas las tarifas de peajes aumentaron un 7,5% .

Esto aplica tanto para E-ZPass como para el sistema de peaje por correo.

. Se mantuvieron los programas de descuentos para residentes de Queens, Bronx y Staten Island.

La MTA también comunicó aumentos para los peajes de Nueva York

La novedad sobre tarjetas MetroCard en Nueva York: la MTA insta a reemplazarlas por la OMNY

Además de los cambios de tarifas en el transporte público de Nueva York, la MTA también dio a conocer otra novedad importante para los usuarios. Desde el 4 de enero, ya no se venden tarjetas MetroCard ilimitadas de siete y 30 días.

El beneficio solo puede usarse mediante las OMNY, que reemplazarán al sistema anterior. La medida forma parte de una iniciativa de la MTA para alentar a los pasajeros a realizar el cambio de las tarjetas.

En noviembre, la autoridad había anunciado que ciertos usuarios que trasladaran el saldo desde sus MetroCard recibirían tarjetas OMNY de manera gratuita. En esa misma línea, advirtió que cuando el sistema anterior ya no sea válido, estas subirán de precio.