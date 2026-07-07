Zohran Mamdani a Donald Trump: “Otorgue el TPS para Venezuela y restablezca las protecciones humanitarias”
El gobierno federal envió asistencia de búsqueda y rescate junto con una partida de US$150 millones; el beneficio migratorio expira para muchas personas en octubre
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Luego de los dos terremotos en Venezuela, ocurridos el pasado 24 de junio, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que otorgue el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los migrantes de ese país. En un comunicado, argumentó que “no es un lugar seguro para regresar”, y solicitó además que se restituyan las protecciones humanitarias.
El pedido de Zohran Mamdani a Donald Trump por el TPS para Venezuela
La Oficina del alcalde emitió un comunicado el 6 de julio en el que lamentó los terremotos. Asimismo, resaltó la labor de los venezolanos que residen en Nueva York para colaborar con los afectados. “En momentos como este, es la gente común la que nos muestra lo que significa la solidaridad. Eso es precisamente lo que está sucediendo en Lulla’s”, expresó.
Lulla’s es un restaurante, propiedad de Ivo Díaz, en el que se llevaron a cabo varias tareas benéficas. Allí, Mamdani mantuvo una reunión con funcionarios municipales y voluntarios que empacaban alimentos, medicinas y suministros para familias en Venezuela.
“Los neoyorquinos dan un paso al frente para cuidar de personas que nunca han conocido porque entienden que nuestra humanidad no termina en nuestras fronteras. Mientras las familias en Venezuela lloran pérdidas inimaginables, estaremos con los venezolanos neoyorquinos aquí en casa”, sostuvo.
Luego, el alcalde exhortó al gobierno federal a instaurar el TPS para los venezolanos tras la decisión de la Corte Suprema de otorgarle al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) la facultad para terminar las designaciones.
“Seguiremos exigiendo que el gobierno federal redesigne el TPS para Venezuela y restablezca las protecciones humanitarias para quienes viven en Estados Unidos. Después de dos grandes terremotos y años de inestabilidad política, ninguna persona honesta puede afirmar que Venezuela sea un lugar seguro para regresar", concluyó.
Terremotos en Venezuela: por qué Mamdani pide el TPS
Dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron el norte de Venezuela. Desde entonces, decenas de naciones enviaron recursos y grupos de búsqueda y rescate, incluido EE.UU. Además, en un comunicado, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) anunció que el gobierno federal enviaría US$50 millones en nuevas subvenciones bilaterales a socios sobre el terreno en Venezuela, junto con una contribución de US$100 millones.
Desde su lugar, la Comisionada de Asuntos de Inmigrantes, Faiza N. Ali, sostuvo que el desastre “ha agravado una crisis humanitaria ya de por sí grave”, y luego se dirigió a la administración Trump.
“Instamos al gobierno federal a que utilice todas las herramientas humanitarias disponibles, incluyendo la autorización de la Salida Forzosa Diferida o la redesignación del TPS para Venezuela, para que las familias venezolanas puedan permanecer seguras en EE.UU. mientras apoyan a sus seres queridos aquí y en el extranjero”, expresó.
El alcalde indicó que los neoyorquinos que quieran ayudar pueden ofrecerse como voluntarios en Lulla’s, ubicado en 169 Graham Ave. en Brooklyn.
La situación actual del TPS para venezolanos en EE.UU.
El año pasado, la Corte Suprema autorizó la terminación de la designación del TPS para Venezuela de 2023, lo que eliminó la protección que de otra manera estaría vigente hasta octubre de 2026.
Mientras el litigio judicial sigue su curso, las disposiciones actuales establecen que los beneficiarios del TPS que recibieron documentos de autorización de empleo (EAD), Formularios I-797, Avisos de Acción y Formularios I-94 emitidos con fechas de vencimiento del 2 de octubre de 2026 antes del 5 de febrero de 2025, mantendrán su autorización de trabajo y su documentación seguirá siendo válida hasta el 2 de octubre de este año.
Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), para los beneficiarios del TPS de Venezuela de 2021 que no posean un EAD o el Formulario I-94 (Registro de Llegada y Salida) con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026, su TPS y permiso de trabajo finalizaron el 7 de noviembre de 2025.
De esta manera, cientos de miles de venezolanos ya perdieron su estatus mientras avanza el litigio, y la designación TPS restante expirará a finales de este año.
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