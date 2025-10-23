Avanza el ICE en Nueva York: la estrategia de los latinos para seguir vendiendo en las calles de la ciudad
Un día después del operativo de la agencia federal, la comunidad migrante se muestra temerosa mientras busca continuar con su trabajo
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llevó a cabo el pasado 21 de octubre un operativo en Canal Street, Manhattan, una zona donde suelen concentrarse vendedores ambulantes que comercializan productos presuntamente falsificados. El evento resultó en la detención de 14 personas y el temor de la comunidad migrante de ser detenida y deportada.
“No quiero hablar”: el día después de las redadas en Canal Street
Una vendedora ambulante espera con su carrito, con el que ofrece frutas cortadas en vasos, chicles y churros, en una estación del metro de Nueva York, ubicada en la parada de la línea 6, bajo la calle 125, en pleno Harlem, punto de trasbordo hacia el Bronx, donde la comunidad latina es mayoría.
En diálogo con LA NACION, desvía la mirada ante la pregunta sobre si las redadas del ICE de este miércoles por la mañana en Canal Street -uno de los puntos neurálgicos de Manhattan- aumentaron su miedo a terminar detenida y deportada. Cuando levanta la cabeza, la desconfianza es evidente: está convencida de que quien le habla no es un periodista, sino un agente encubierto.
“Gracias, gracias, no quiero hablar, no quiero, gracias”, expresa la vendedora. Sus gestos dicen más que sus palabras: hay nerviosismo, incertidumbre y también la sensación de que, bajo tierra, en el metro, existe un mínimo refugio.
A pocos pasos, dos oficiales de la Policía de Nueva York observan, pero no intervienen. Los vendedores no temen a la policía de la ciudad. En muchos casos, incluso se sienten protegidos por ella. Pero ante la sola mención del ICE, cualquier intento de acercamiento puede parecer sospechoso.
La presencia de los vendedores ambulantes en líneas de metro
Las redadas en Canal Street, que dejaron consigo más de 14 detenidos, provocaron una fuerte reacción en las calles: decenas de neoyorquinos se manifestaron contra los operativos y en defensa de los migrantes, reafirmando el carácter santuario de la ciudad.
En los últimos días, se multiplicaron los vendedores ambulantes, sobre todo en zonas de alto tránsito turístico como el Brooklyn Bridge, Times Square y distintas líneas del metro, donde los operativos federales resultan más difíciles. Es, en muchos casos, una estrategia de supervivencia. “Tenemos que salir a vender para vivir. No tenemos otra opción”, cuenta una mujer mexicana de 70 años que también trabaja con su carrito.
Van con sus carritos entre la gente. Los que les compran son los propios latinos: algunos para recordar los sabores de su tierra y otros, para darles una muestra de apoyo.
El apoyo de los neoyorkinos a los vendedores
Los migrantes latinos -muchos de ellos vendedores ambulantes- sienten también el respaldo de los neoyorquinos. Por su condición de ciudad santuario, los locales suelen mostrar su apoyo a los extranjeros y desafiar los intentos del ICE de detenerlos.
Lo ocurrido el miércoles en Manhattan fue una demostración de ambas partes: un mensaje de resistencia desde la calle y una señal de firmeza del gobierno federal que conduce Donald Trump.
