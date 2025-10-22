Quién ganó el último debate por la alcaldía de Nueva York: ¿Mamdani, Cuomo o Sliwa?

El 22 de octubre a las 19 hs (hora del Este) Zohran Mamdani, Andrew Cuomo y Curtis Sliwa se enfrentaron en un segundo y último debate por la alcaldía de Nueva York. A diferencia del primer encuentro, en esta oportunidad, hubo menos ataques entre los candidatos. No obstante, la crisis migratoria, tema central en la ciudad, no fue abordado.

Mamdani se contuvo frente a los ataques de Cuomo y Sliwa, según The New York Times

Si bien el candidato por el Partido Demócrata fue presionado durante todo el debate por sus contrincantes, se mantuvo firme, según un análisis de The New York Times. Mientras que Cuomo lo criticó por su posición en torno al conflicto en Medio Oriente y sus planes de reformar la policía, Sliwa fue más pragmático y dijo que el “currículum de Mamdani cabía en una servilleta de papel”.

El candidato independiente y exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, el candidato demócrata Zohran Mamdani y el candidato republicano Curtis Sliwa participan en el segundo debate para la alcaldía de la ciudad de Nueva York en el Centro de Artes Escénicas LaGuardia del Colegio Comunitario LaGuardia en Long Island City, Queens, Nueva York, el 22 de octubre de 2025 HIROKO MASUIKE� - POOL�

Qué dijeron los candidatos sobre la migración en Nueva York

Una de las preguntas iniciales giró en torno a la redada del ICE en Canal Street, Manhattan, el martes. Cuomo expresó que la ciudad “no necesitaba al ICE”, mientras que Mamdani se refirió a la protección de los vendedores ambulantes. En el caso de Sliwa, sostuvo que las detenciones ocurridas no eran tarea de agentes federales, sino del Departamento de Policía de Nueva York.

No obstante, los moderadores del debate no hicieron preguntas concretas con relación a la crisis migratoria que enfrenta la ciudad de Nueva York.

Zohran Mamdani sostuvo que había que "defender" a los trabajadores ambulantes Hiroko Masuike� - Pool The New York Times�

Qué pasó en el primer debate de candidatos

El 16 de octubre pasado, los tres candidatos se encontraron en el escenario del Rockefeller Center para el primer debate de las elecciones generales a celebrarse el 4 de noviembre. El evento se enfocó en el costo de vida de los neoyorquinos, la inseguridad, las políticas migratorias de la administración Trump y el conflicto entre Israel y la Franja de Gaza.

Mamdani y Cuomo tuvieron enfrentamientos constantes a lo largo del debate Agencia AFP

Mamdani, que llegó como favorito en las encuestas, tomó una postura de ataque contra Cuomo, al acusarlo de carecer de no comprender la crisis de vivienda que atraviesa la ciudad. El exgobernador, por su parte, criticó la falta de experiencia política del demócrata.

“Si creen que el problema de esta ciudad es que mi alquiler es muy bajo, voten por él”, dijo Mamdani. “Si saben que el problema de esta ciudad es que su alquiler es muy alto, voten por mí”.

Sliwa, por su parte, sugirió que los planes del Mamdani no eran realistas. Sin embargo, comparó desfavorablemente al exgobernador con su propio padre, al decirle que él no era “Mario Cuomo”.