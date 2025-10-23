Quién gana las elecciones en Nueva York: los resultados del último debate de Mamdani y Cuomo, según las encuestas

El repaso de los principales estudios difundidos durante el último tiempo confirma una tendencia sostenida de liderazgo para Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía de Nueva York. Los resultados coinciden en otorgarle una ventaja de dos dígitos sobre Andrew Cuomo.

Zohran Mamdani lidera los sondeos en la carrera por la alcaldía de Nueva York Hiroko Masuike� - Pool The New York Times�

Estos resultados revelaron un patrón consistente: Mamdani no solo amplió su margen desde mediados de septiembre, sino que logró mantener un nivel de apoyo estable y mayoritario en todos los segmentos de votantes. Cuomo, por su parte, se consolidó como la segunda fuerza, aunque sin lograr acortar significativamente la brecha con el demócrata.