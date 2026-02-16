Avanza el ICE en Nueva York: un almacén abandonado será un nuevo centro de detención de migrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) anunció la adquisición de un almacén comercial abandonado en el condado de Orange, Nueva York. El lugar funcionaría como un centro de detención para albergar a miles de migrantes en espera de juicio o deportación.

Los detalles detrás de la adquisición del ICE en Nueva York

La propiedad adquirida por la agencia es el antiguo almacén de distribución de Pep Boys ubicado en el 29 de Elizabeth Drive, en la localidad de Chester, condado de Orange. Cuenta con 400 mil pies cuadrados y se asienta sobre un terreno de casi 36 acres.

El terreno le pertenecía a IEP Chester LLC, una filial de Icahn Enterprises, propiedad del inversionista Carl Icahn, quien fue asesor especial de Donald Trump en 2017, según consignó RCBJ.

Tras la adquisición, el ICE prevé albergar a unas 1500 personas. Según los estándares de la agencia, el terreno funcionaría como un “sitio de procesamiento regional” donde los detenidos permanecerían entre 3 y 7 días antes de ser trasladados o deportados.

El antiguo almacén de distribución de Pep Boys en Chester prevé ser un nuevo centro de detención y albergar a 1500 migrantes ICE

“Estos centros de detención estarán muy bien estructurados y cumplirán con nuestros estándares de detención habituales”, declaró el ICE en un comunicado a Spectrum News 1.

Posturas sobre la nueva estrategia de la agencia en Nueva York

La noticia provocó un rechazo casi unánime, tanto a nivel local como regional. Steve Neuhaus, actual Ejecutivo del Condado de Orange, Nueva York, manifestó que la ciudadanía está en contra de la compra y que con su equipo buscará presentar una demanda tan pronto como la escritura de propiedad se registre formalmente.

“Tenemos derecho”, dijo en una grabación. “Estamos aquí. Todos están preocupados. Hemos presentado objeciones, pero aún no podemos demandar”.

Brandon Holdridge, supervisor de la ciudad de Chester, también mostró su oposición al señalar que la ciudad no tiene la capacidad de alcantarillado para la cantidad de personas que estarían en el centro de detención.

El objetivo central del ICE con la compra del almacén

Esta compra forma parte de la “Iniciativa de Reingeniería de la Detención” (DRI) diseñada por la agencia para consolidar un nuevo modelo de detención a nivel nacional para fines del año fiscal 2026.

Un letrero de advertencia en inglés y español cuelga en una valla de alambre de púas de un patio de recreo utilizado por detenidos, durante una visita de periodistas al centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos Ted S. Warren - AP

La iniciativa prevé agilizar los procesos de detención y deportación a través de tres elementos puntuales:

Expansión de infraestructura : el modelo contempla la adquisición y renovación de ocho centros de detención a gran escala y 16 sitios de procesamiento regional (entre ellos el nuevo almacén adquirido en Chester).

: el modelo contempla y 16 sitios de procesamiento regional (entre ellos el nuevo almacén adquirido en Chester). Capacidad de habitaciones : el plan inicial incluye incrementar un total de 92,600 camas .

: el plan inicial incluye incrementar un total de . Incremento de personal: para sustentar el aumento de operaciones de control y arrestos en 2026, el plan incluye un esfuerzo de contratación masiva de 12,000 nuevos agentes de la ley.

La agencia prevé utilizar US$38.300 millones de dólares, financiados a través de fondos asignados por el Congreso bajo la ley “One Big Beautiful Bill Act” patrocinada por el presidente Donald Trump.

División de los centros de detención

Bajo el DRI, los centros de detención se van a dividir de acuerdo a su función y tiempo de estancia. En el caso del terreno comprado en Chester, se prevé una estancia promedio de tres a siete días, lo que equivale a un “Sitio de Procesamiento Regional”.

Por su parte, los centros de detención a larga escala buscan albergar hasta 7000 personas y que el promedio de estadía sea de hasta 60 días.

Los sitios previstos para formar parte de esta clasificación incluyen Stafford (VA), Hutchins (TX), Hammond (LA), Baytown (TX), Glendale (AZ), Social Circle (GA) y Kansas City (MO).