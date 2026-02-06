Noticias de New York, en vivo: actualizaciones de hoy, viernes 6 de febrero de 2026
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Clima en Nueva York: el pronóstico del viernes 6 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) pronosticó una jornada mayormente nublada para el viernes 6 de febrero, con temperaturas máximas de 30ºF (-1,1ºC). La sensación térmica en la ciudad de Nueva York se situará entre 10 y 20ºF (-12,2 y -6,6ºC), con vientos del norte de 5 a 7 millas por hora (8 a 11 kilómetros por hora).
Por la noche, se registra probabilidad de nieve, con acumulaciones previstas de hasta media pulgada (un centímetro). Las temperaturas mínimas llegarán a 15ºF (-9,4ºC), con vientos del sur de 6 a 10 mph (9,6 y 16 km/h). Las probabilidades de precipitaciones son del 70%.
En Hell’s Kitchen: detuvieron a 13 enfermeras en medio de la huelga
Al menos 13 enfermeras fueron detenidas por agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) este jueves. Según indicó Daily News, las personas arrestadas formaban parte de un grupo de 150 que se encontraba en una concentración frente a la sede de Liga de Hospitales y Hogares Voluntarios.
Un oficial señaló que las enfermeras detenidas bloqueaban la entrada del edificio en W. 57th St., cerca de 11th Avenue en Hell’s Kitchen, alrededor de las 13.30 hs (hora local). La concentración se enmarcó en la huelga que comenzó el 12 de enero y que cuenta con alrededor de 15.000 participantes.
Noticias en vivo de Nueva York
