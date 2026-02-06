Noticias de New York, en vivo: actualizaciones de hoy, viernes 6 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) pronosticó una jornada mayormente nublada para el viernes 6 de febrero, con temperaturas máximas de 30ºF (-1,1ºC). La sensación térmica en la ciudad de Nueva York se situará entre 10 y 20ºF (-12,2 y -6,6ºC), con vientos del norte de 5 a 7 millas por hora (8 a 11 kilómetros por hora).

Por la noche, se registra probabilidad de nieve, con acumulaciones previstas de hasta media pulgada (un centímetro). Las temperaturas mínimas llegarán a 15ºF (-9,4ºC), con vientos del sur de 6 a 10 mph (9,6 y 16 km/h). Las probabilidades de precipitaciones son del 70%.