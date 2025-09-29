Buenas noticias en Nueva York: el alivio financiero que recibirán algunas familias con cheques de hasta US$1500

Algunas familias en Nueva York recibirán un alivio financiero de hasta US$1500 gracias al programa STAR (School Tax Relief), que busca reducir la carga de los impuestos escolares para propietarios de viviendas. Este beneficio, disponible para quienes cumplan con los requisitos de elegibilidad, estará disponible en octubre en forma de cheque o depósito directo.

Qué es el programa STAR y a quiénes beneficia

La Fase 1 del Programa STAR entregó beneficios a dueños de viviendas y adultos mayores elegibles con vencimientos de impuestos escolares en junio y julio.

Por su parte, la Fase 2 distribuye los incentivos a propietarios con fecha de pago en agosto, septiembre y continuará con las entregas durante octubre.

Los adultos mayores propietarios de vivienda recibirán un crédito Enhanced STAR de entre US$700 y US$1500 Captura de pantalla 13WHAM

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, indicó en un comunicado oficial que los titulares elegibles para un crédito STAR obtendrán un depósito de entre US$350 y US$600. En tanto, las personas mayores que califican para el crédito Enhanced STAR recibirán un cheque de entre US$700 y US$1500.

Andrea Stewart-Cousins, senadora estatal, afirmó: “Con la segunda fase de los beneficios de STAR ya en marcha, cientos de miles de hogares reciben cheques y créditos de hasta US$1500“.

Y agregó: “La mayoría demócrata del Senado colaboró estrechamente con la gobernadora Hochul y nuestros colegas de la Asamblea para garantizar que, además de STAR, también entregáramos depósitos de reembolso por inflación, ampliáramos la asistencia para el cuidado infantil y reforzáramos los créditos tributarios por hijos”.

Cuáles son los requisitos para ser elegible para créditos del Enhanced STAR

Para poder acceder a los créditos STAR o Enhanced STAR se deben cumplir con los siguientes requisitos:

Residencia:

Crédito STAR básico: la casa o apartamento debe ser la residencia principal de un propietario.

la casa o apartamento debe ser la residencia principal de un propietario. Enhanced STAR: el inmueble debe ser el domicilio principal de al menos un dueño que cumpla con el requisito de edad.

Edad:

Crédito STAR básico: sin restricción de edad.

sin restricción de edad. Enhanced STAR: 65 años o más.

Para optar a este crédito, los participantes deben tener al menos 65 años al 31 de diciembre del año de la exención Freepik

Todos los propietarios deben tener al menos 65 años al 31 de diciembre del año de la exención, salvo cuando la vivienda sea conjunta únicamente de una pareja casada o de solo hermanos, en cuyo caso solo una persona necesita cumplir con el requisito de edad.

Ingresos:

Crédito STAR básico: US$500 mil o menos.

US$500 mil o menos. Exención STAR: US$250 mil o menos.

El límite se aplica al total combinado de ganancias de los propietarios y sus cónyuges que residan en la propiedad.

Enhanced STAR:

Para beneficios de 2025 : US$107.300 o menos

: US$107.300 o menos Para beneficios de 2026: US$110.750 o menos

El límite de ingresos se calcula sobre la suma de los recursos de todos los propietarios, sean residentes o no, y de cualquier cónyuge que viva en la casa.

Propiedad: debe estar a nombre del o los solicitantes elegibles.

Una pareja casada solo puede recibir un beneficio STAR, sin importar cuántas propiedades posea, a menos que estén legalmente separados.

Los compradores en posesión de la vivienda bajo un contrato de venta ejecutorio se consideran propietarios.

Las corporaciones, sociedades y compañías de responsabilidad limitada (LLCs, por sus siglas en inglés) no son elegibles, a menos que se trate de una vivienda agrícola.

Cómo solicitar el crédito Enhanced STAR

Para beneficiarse del crédito Enhanced STAR, los propietarios de vivienda en Nueva York deben registrarse en el portal oficial. A continuación, se detalla cómo crear la cuenta y completar el registro:

Los adultos mayores propietarios de vivienda que deseen optar al crédito Enhanced STAR deberán crear una cuenta en los Servicios en Línea Individuales Freepik