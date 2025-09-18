Cómo aplicar para el reembolso de US$4000 para comprar un carro eléctrico en Illinois este 2025

Los residentes de Illinois pueden optar a un reembolso de hasta 4000 dólares al comprar un carro eléctrico a través de un programa estatal este 2025. Esta iniciativa, implementada por el gobernador J.B. Pritzker en 2023, aplica tanto para los vehículos nuevos como los usados. ¿Cuáles son los requisitos y el proceso para solicitarlo?

El proceso para solicitar el reembolso en la compra de un vehículo eléctrico en Illinois

La Agencia de Protección Ambiental de Illinois (EPA, por sus siglas en inglés) cuenta con un programa dirigido a los residentes del estado que adquieran una motocicleta o un carro eléctricos en concesionarios autorizados.

El estado ofrece descuentos de hasta US$4000 en la compra de vehículos eléctricos Freepik

Los residentes de Illinois pueden optar a un reembolso de hasta US$4000 por la compra de un carro eléctrico y de hasta US$1500 por la adquisición de una moto eléctrica. La petición debe realizarse 90 días antes de la operación.

Actualmente, la EPA no presenta ningún ciclo abierto para estas solicitudes, pero próximamente abrirá un nuevo proceso, tras presentar un presupuesto de US$14 millones para el año fiscal que terminó el 30 de junio pasado.

Los interesados deben completar el formulario W-9 del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) para obtener el número de identificación fiscal y, posteriormente, el W-8BEN por el certificado de condición extranjera del beneficiario para la retención y declaración de impuestos.

Los solicitantes deben presentar su petición 90 días antes de la compra de un coche eléctrico Freepik

También tienen que presentar el contrato de compra firmado y comprobantes de ingresos. Si el trámite se aprueba, la Oficina del Contralor de Illinois emite un cheque en las semanas posteriores.

Requisitos para el descuento en la compra de un vehículo eléctrico en Illinois

La entidad estatal detalló los criterios de elegibilidad para el programa de reembolso por la adquisición de un carro o una motocicleta eléctricos. Estos son:

Residencia en Illinois al momento de comprar el vehículo y cuando se reciba el reembolso.

Realizar la operación en los concesionarios del estado autorizados por la Secretaría de Estado de Illinois.

Que otro comprador no haya recibido un reembolso de este programa a través de ese vehículo.

Ser un comprador particular y no una empresa, administración pública u organización.

Que el precio del vehículo sea inferior al monto del reembolso.

Que el comprador posea la propiedad del auto o motocicleta durante al menos 12 meses consecutivos.

Cuáles son los requisitos para el programa de reembolsos en Illinois Freepik

Este 2025, Illinois otorgó 928 reembolsos a los solicitantes del programa a través de la clasificación de bajos ingresos, que conformaron un total de 1213. Por otra parte, de las 3711 peticiones recibidas, concedió 2572 descuentos a los peticionarios sin ingresos bajos

Cómo conocer la próxima apertura de inscripciones al programa de reembolsos en Illinois

La EPA recomendó a los interesados en solicitar el reembolso para la compra de un vehículo eléctrico en Illinois que permanezcan atentos a las actualizaciones de la entidad para conocer la apertura del próximo ciclo. A su vez, instaron a la inscripción de su Listserv EV para un mayor seguimiento.

Illinois reafirmó su apuesta por los vehículos eléctricos. Entre enero y marzo de 2025, el estado superó al promedio nacional en la matriculación de estos autos, con 9821 nuevas unidades registradas.