Buenas noticias en Nueva York: Eric Adams destina más de US$8 millones a un plan de ayuda para mujeres

El alcalde Eric Adams anunció una millonaria inversión para lanzar dos programas pilotos de ayuda para las mujeres embarazadas de la ciudad de Nueva York. Esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a las neoyorquinas que serán madres y que enfrentan inestabilidad de vivienda o se encuentran en el sistema de refugios.

CRIB: un programa que busca romper el ciclo de la pobreza infantil

El mandatario saliente de la alcaldía lanzó dos programas para apoyar a las nuevas madres y familias. El plan llamado: “Hacer que Nueva York sea más asequible para las nuevas familias”, recibió una millonaria inversión inicial de 8,5 millones de dólares y promete grandes ayudas para las neoyorquinas.

Eric Adams estuvo acompañado de personal de salud de la ciudad de Nueva York X: @NYCMayor

El primer programa piloto “Crear un impacto real al nacer” (CRIB, por sus siglas en inglés) es una iniciativa innovadora del Departamento de Servicios Sociales (DSS, por sus siglas en inglés), que busca romper el ciclo de la indigencia infantil en la Gran Manzana.

El objetivo es garantizar que las madres y los bebés no tengan que ir a un refugio después de salir del hospital, para abordar la inestabilidad de la vivienda antes de que comience el ciclo de la pobreza.

Según explica el programa, el DSS identificará a más de 300 neoyorquinas embarazadas que soliciten refugio y las asignará a un subsidio de vivienda. Esto les permitirá mudarse rápidamente a hogares estables antes del nacimiento de sus hijos.

NYC Baby Boxes: alivio financiero para nuevas familias

Además del programa CRIB, el alcalde Adams también celebró el lanzamiento de las "NYC Baby Boxes", en colaboración con NYC Health + Hospitals, Welcome Baby USA y United Way of New York City. Las cajas están diseñadas para reducir el estrés financiero inicial de los nuevos padres.

Las cajas contienen una colección de suministros posparto y para recién nacidos, en las que se incluye pañales y toallitas, un mameluco y gorro con la inscripción “NYC Loves Me”, pijamas, un portabebés, un termómetro y cortauñas para bebé, aspirador nasal, cremas, una bolsa de pañales temática de Nueva York y un libro de cartón (Goodnight Moon).

Se repartirán 7,000 cajas en hospitales públicos de Nueva York X: @NYCMayor

También incluye una “Guía de Salud para la Madre y el Recién Nacido” e información sobre recursos de salud materno-infantil de la ciudad y la comunidad. Se espera una distribución de más de 7,000 cajas anuales, en cuatro hospitales públicos: Jacobi y Lincoln en el Bronx, Kings County en Brooklyn, y Elmhurst en Queens.

La palabra de Eric Adams tras anunciar los programas de ayuda a madres de Nueva York

El alcalde Adams brindó una conferencia de presa tras el anuncio de estos dos programas, donde remarcó: “Debemos hacer todo lo posible para detener el ciclo de pobreza e inestabilidad habitacional antes de que comience. Es vital garantizar que las madres y sus bebés no tengan que ir a un albergue después de salir del hospital”.

Adams anunció el plan junto a la Dra. Wendy Wilcox, directora de Salud de la Mujer de NYC Health Hospitals NYC Health and Hospitals.

Por otro lado, destacó al programa CRIB, ya que es “un ejemplo más de cómo nuestra administración reduce la burocracia, que a menudo impide que las personas accedan a los servicios gubernamentales que necesitan”.

Por último, señaló: “Estas intervenciones ayudarán a nuestros neoyorquinos más vulnerables a encontrar la vivienda asequible que necesitan para vivir una vida estable y próspera”.