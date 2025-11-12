Buenas noticias para los dominicanos en Nueva York: Kathy Hochul celebra la firma de un acuerdo binacional

El gobierno del estado de Nueva York anunció un acuerdo binacional con República Dominicana. La mandataria Kathy Hochul estuvo presente en la firma y aseguró que el compromiso traerá beneficios a la jurisdicción, tanto en el plano comercial como en la respuesta a desastres climáticos.

Kathy Hochul firmó un acuerdo de cooperación entre Nueva York y República Dominicana

Según informó el Estado Imperial en un comunicado oficial, la gobernadora estuvo el miércoles en Santo Domingo, capital del país latino. Allí, se reunió con el presidente Luis Abinader y ambos firmaron una declaración de intenciones destinada a la “cooperación en áreas clave como el turismo, la preparación para desastres, la innovación agrícola y el desarrollo económico“.

La firma del acuerdo entre Nueva York y República Dominicana X @GovKathyHochul

El documento publicado por las autoridades neoyorquinas señaló en primer lugar beneficios comerciales. Concretamente, el programa Global NY de Empire State Development llevará a cabo una misión en República Dominicana.

Esta medida busca facilitar la conexión de pequeñas y medianas empresas con sede en Nueva York con compradores y otros socios en la isla caribeña. Aunque no aplica solo a dominicanos, los oriundos de esa nación tienen allí una oportunidad para conectar con mercados de su lugar de origen.

El gobierno especifica que el programa brinda "asistencia financiera y técnica que puede compensar los costos de exportación" que tengan las empresas. “Misiones comerciales presentaron a empresas neoyorquinas mercados en Canadá, Japón, Brasil, Chile, Argentina y Australia“, sostiene la administración Hochul.

Nueva York y República Dominicana colaboran en la respuesta a desastres

Más allá del aspecto comercial, el acuerdo entre el Estado Imperial y el país caribeño tiene también otro costado. La firma incluye la colaboración de NUAIR, una empresa de tecnología aérea con sede en Nueva York, con agencias de República Dominicana.

Una comitiva de Nueva York visitó República Dominicana para la firma del acuerdo X @GovKathyHochul

En ese caso, la alianza es para “explorar la aplicación de tecnologías de drones y sistemas aéreos no tripulados“. Con esto, las autoridades buscan mejorar la respuesta ante desastres climáticos y fortalecer la actividad agrícola.

El Departamento de Seguridad Económica de Nueva York está a cargo de ese acuerdo. El comunicado reveló que la empresa obtuvo más de 150 millones de dólares en inversión del estado y que esos beneficios pueden ser aprovechados por las autoridades dominicanas.

Las buenas relaciones no son novedad. En noviembre de 2023, República Dominicana se vio afectada por fuertes que lluvias que causaron inundaciones y dejaron decenas de muertos. En diciembre, autoridades del Estado Imperial viajaron al país caribeño y se comprometieron a brindar ayuda.

Luego, a mediados de 2024, una comitiva de ingenieros dominicanos viajó a Nueva York. Allí, recabaron información sobre las medidas estatales de infraestructura para no sufrir ante fenómenos climáticos.

Kathy Hocul viajó a Santo Domingo y se reunió Luis Abinader para la firma de la alianza entre Nueva York y República Dominicana X @GovKathyHochul

El mensaje de Kathy Hochul tras el acuerdo de Nueva York y República Dominicana

En su cuenta de X, la gobernadora se mostró contenta por la alianza y por dar “pasos históricos” para fortalecer las relaciones. “Estamos construyendo un futuro sólido para todas nuestras comunidades”, manifestó.

Por su parte, Abinader destacó la importancia de lograr “una relación más eficaz entre la República Dominicana y el estado de Nueva York”. En ese sentido, recordó a los dominicanos que viven allí: “Residen muchos de nuestros compatriotas que ahora son médicos, policías y profesionales destacados”.