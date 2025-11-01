Kathy Hochul lo celebra: así es el plan millonario para construir más de 200 nuevas viviendas en Nueva York

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que comenzará la construcción de The Carriage House, un desarrollo de 160 millones de dólares. El proyecto creará 262 nuevas viviendas en Patchogue, que incluyen 53 unidades asequibles. Además, fortalecerá las redes de transporte de la región y generará nuevos empleos.

Avanza Kathy Hochul en Nueva York: el plan para crear 262 nuevas viviendas

Bajo el nombre de The Carriage House, el desarrollo consiste en un área de uso mixto en Patchogue, condado de Suffolk, Long Island, explica el sitio web oficial de la gobernadora. Con un costo aproximado de US$160 millones, está orientado al transporte público. Según el comunicado, transformará un terreno subutilizado en el 214 de West Main Street, en un “vibrante destino residencial y comercial”.

El proyecto de Kathy Hochul creará 53 unidades de vivienda asequible en Nueva York Heather Khalifa - FR172147 AP

Al margen de la inversión estatal, cuenta con una subvención de US$8 millones del Fondo de Inversión de Long Island (LIIF, por sus siglas en inglés). Con este presupuesto, creará 262 nuevas casas, dentro de las que se incluyen 53 unidades asequibles. El gobierno asegura que la construcción implementará importantes mejoras en la infraestructura que fortalecerán las redes de vivienda y transporte de la región.

De las 53 unidades asequibles, tres estarán destinadas a personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo y otras tres estarán reservadas para veteranos. La obra será liderada por Nord Development Group y ACRE.

En el texto que comunica el inicio de la construcción, Hochul manifestó: “Al combinar viviendas asequibles, mejoras en la infraestructura y la revitalización del centro de la ciudad, estamos ayudando a comunidades como Patchogue a crear oportunidades para las familias trabajadoras, al tiempo que impulsamos el desarrollo económico”.

Detalles del desarrollo de US$162 millones impulsado por Kathy Hochul en Nueva York

Según informa la oficina de la gobernadora, el proyecto constará de dos edificios de cinco plantas con una superficie total de 455 mil pies cuadrados. Estos estarán atravesados ​​por el río Patchogue y conectados por un nuevo paseo fluvial público. En esa línea, el complejo ofrece:

Una variedad de apartamentos tipo estudio, de una y dos habitaciones.

Locales comerciales y oficinas comunitarias en la planta baja.

Más de 400 plazas de aparcamiento.

Asimismo, al estar diseñado para la sostenibilidad y la conectividad, el proyecto incorpora:

Un sistema solar de 40 kilovatios.

Techos reflectantes.

Un servicio de bicicletas compartidas y autobuses eléctricos que conecta a los residentes con la estación de tren LIRR de Patchogue y el centro de la ciudad.

El desarrollo de US$160 millones impulsado por Kathy Hochul generará 310 empleos en la construcción Freepik

Las autoridades estiman que el edificio del sector este, con 108 unidades, comenzará a ser habitado en la primavera de 2027. Por su parte, el oeste, con 154 unidades, estará disponible en el otoño del mismo año.

En cuanto al impacto en el mercado laboral, se prevé que Carriage House genere más de 310 empleos en la construcción y cinco puestos de trabajo permanentes. Por otro lado, la oficina remarcó que limpiará y restaurará el río Patchogue, añadirá nuevos servicios públicos y desbloqueará un mayor potencial de desarrollo mediante mejoras cruciales en el alcantarillado y las carreteras.

Las soluciones de Kathy Hochul para la crisis de vivienda en Nueva York

En los últimos 10 años, el estado creó 1,2 millones de empleos, pero solo 400 mil viviendas nuevas. De acuerdo con un informe publicado dos años atrás por la oficina de la gobernadora, en el área metropolitana los alquileres incrementaron un 30% desde 2015 y los precios de las propiedades un 50%.

El panorama aún es peor en la ciudad, en donde según un estudio reciente de Vital City los habitantes atraviesan la peor crisis de asequibilidad inmobiliaria en un siglo. Allí, solo el 1,4% de los apartamentos en alquiler están disponibles.

Kathy Hochul aprobó un presupuesto para aumentar la oferta de vivienda en Nueva York Archivo

Para solucionar esta problemática, Hochul incluyó en el Presupuesto Aprobado para el año fiscal 2025 un acuerdo histórico para aumentar la oferta de propiedades. Este propósito se conseguiría mediante nuevos incentivos fiscales, financiación de capital y protecciones adicionales para inquilinos y propietarios.

Para el año fiscal 2026, el presupuesto se enfocó en el Programa de Comunidades Pro-Vivienda. La gobernadora indica que la iniciativa otorga a las localidades certificadas acceso exclusivo a hasta US$750 millones en fondos estatales discrecionales.