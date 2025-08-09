Buenas noticias para Nueva York: Hochul anuncia la creación de 100 nuevos puestos de trabajo gracias a una empresa clave

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la construcción de una fábrica farmacéutica en el condado de Orange. El proyecto de la nueva planta de Garonit Pharmaceutical tiene una inversión estatal de US$3,8 millones y se espera que garantice la creación de 100 puestos de trabajo especializados.

Construyen una nueva planta farmacéutica en Nueva York

La compañía Garonit Pharmaceutical, fabricante global de productos antisépticos y soluciones para el cuidado de la salud, edificará una planta de 18.000 metros cuadrados en la ciudad de New Windsor, condado de Orange.

“Nueva York está a la vanguardia en la relocalización de la fabricación farmacéutica, el fortalecimiento de las cadenas de suministro y la creación de empleos de alta calidad, y la decisión de Garonit Pharmaceutical de invertir en el condado de Orange es prueba de ese progreso”, destacó la gobernadora Hochul en un comunicado oficial.

Ubicada estratégicamente cerca del Aeropuerto Internacional Stewart, se trata de la mayor fábrica de gluconato de clorhexidina del mundo, según señalaron las autoridades.

“Esta planta de primer nivel producirá productos antisépticos esenciales que se utilizan en entornos quirúrgicos y hospitalarios de todo el mundo, consolidando a nuestro estado como líder en el sector de las ciencias de la vida”, destacó la mandataria de Nueva York.

Cuándo estará la lista la nueva planta en Nueva York

El inicio de la construcción está previsto para el primer trimestre de 2026 y se prevé su finalización y el inicio de la producción empiece enero de 2027.

Garonit Pharmaceutical se fundó en 1994 en Bombay, India, y desde su creación ha logrado expandirse globalmente y desarrollar nuevas capacidades de fabricación. Actualmente, la compañía opera en plantas en Estados Unidos e India, con operaciones adicionales en el Reino Unido, Hong Kong y Japón.

“Como propietario de una empresa con sede en Estados Unidos, siempre he aspirado a producir productos farmacéuticos terminados aquí. Este logro ha sido posible gracias al invaluable apoyo y colaboración de los dedicados equipos del estado de Nueva York, el condado de Orange y los líderes de la ciudad de New Windsor”, destacó el dueño de la firma, Rohit Garg.

La planta farmacéutica creará más de 100 puestos de trabajo en Nueva York

Garonit Pharmaceutical invirtió US$46,1 millones para realizar el proyecto. Mientras que el estado de Nueva York le asignó fondos por US$3,8 millones a través del Programa de Empleos Excelsior y una subvención de capital del Consejo de Desarrollo Económico Regional de Mid-Hudson. “Con esta inversión, no solo estamos creando empleos bien remunerados, sino que también reafirmamos que Nueva York es el punto de encuentro entre la innovación y la oportunidad”

De acuerdo con un comunicado de la gestión de Hochul, el proyecto generará entre 100 y 150 empleos en el sector de la construcción durante la fase de su edificación. Luego se abrirán otros 100 puestos de tiempo completo en el sector farmacéutico e incluirán puestos de producción, control de calidad, almacén, investigación y desarrollo, administración y logística, gestión y ventas.

La nueva plata abrirá 100 puestos de tiempo completo en el sector farmacéutico para la investigación, desarrollo y venta de productos (Archivo)

La nueva fábrica contará con líneas de producción avanzadas para generar productos farmacéuticos terminados y un centro de investigación y desarrollo totalmente equipado, pensado para elaborar ingredientes farmacéuticos activos (IFA) con el objetivo de introducir nuevos fármacos innovadores en el mercado estadounidense.

Se espera, además, que los productos fabricados en EE.UU. sean exportados a Europa, Japón, Australia y otros mercados globales.