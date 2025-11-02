Influencer halló el menú “oculto” de Costco para Thanksgiving 2025: cuesta menos de US$50 y es para ocho personas

Se acerca el Día de Acción de Gracias y muchas personas ya planifican los preparativos para esta festividad. Un influencer descubrió el menú “oculto” de Costco para Thanksgiving 2025. La promoción tiene un valor inferior a US$50 y alcanza para ocho personas.

Cuál es el menú “oculto” de Costco para Thanksgiving 2025

El influencer Elliott Norris compartió en sus redes sociales un video donde muestra un menú “oculto” de Costco para Acción de Gracias. Se trata de una cena lista para consumir o calentar, con un precio de US$42 (aunque en el video menciona US$40) y porciones para ocho personas.

Influencer halló el menú “oculto” de Costco para Thanksgiving 2025

El creador del video describe el paquete como una “ganga” por su atractivo precio. La promoción incluye los siguientes productos:

Una gran pieza de pavo sazonado.

Relleno en la parte inferior.

Judías verdes.

Mantequilla.

Salsa de arándanos.

Puré de patatas.

Salsa Gravy en la parte inferior.

En el video, Norris también presenta un gran recipiente de macarrones con queso por US$11 y una botella gigante de vino.

Este paquete representa una opción ideal para una cena completa de Acción de Gracias, lista y asequible, adquirida en Costco, destacó Business Insider.

Costco ofrece un menú para Acción de Gracias, aunque en la tienda se pueden conseguir opciones más económicas (Facebook/Costco)

El paquete oficial para Thanksgiving que Costco recomienda

Costco ofrece en su página web oficial un kit de comida de Acción de Gracias con 11 artículos, que permite ahorrar US$70. El paquete está diseñado para servir a ocho personas y se vende en línea por $269,99; sin embargo, con un cupón por tiempo limitado, el kit tiene un precio de $199,99.

El cupón del fabricante otorga a los compradores un descuento de US$70 desde el 2 de octubre hasta el 1 de diciembre o hasta agotar existencias.

Desde el sitio web oficial destacan que este paquete contiene:

Pechuga de pavo de 5 libras (2.3 kg), natural, sin lactosa, criada en libertad, en granjas Amish, con piel y malla.

de 5 libras (2.3 kg), natural, sin lactosa, criada en libertad, en granjas Amish, con piel y malla. Bandeja de 3 libras (1.4 kg) de puré de papas.

24 oz de salsa de pavo.

Bandeja de macarrones con queso de 3 libras (1,4 kg).

de 3 libras (1,4 kg). Bandeja de 3 libras (1.4 kg) de maíz dulce.

Bandeja de 3 libras (1.4 kg) de cazuela de judías verdes.

Bandeja de 3 libras (1.4 kg) de aderezo/relleno St. Claire.

Paquete de 20 oz de salsa de arándanos.

12 panecillos gourmet para la cena.

gourmet para la cena. 2 libras (900 g) de pastel de calabaza entero.

Bandeja de 2 libras (900 g) de zapatero de manzana.

En la mesa de Acción de Gracias no pueden faltar el pavo, el puré y las ensaladas (AccióndeGracias/Archivo)

Otras tiendas que ofrecen paquetes para Thanksgiving 2025

Aldi

Aldi ofrece un menú de 25 artículos a un precio de US$40, US$7 menos que en 2024. La cena alcanza para hasta diez personas, según informó la marca en su página web.

Entre los ingredientes se encuentran: pavo entero, caldo de pollo, crema de champiñones condensada, leche evaporada, rollos dulces hawaianos, malvaviscos en miniatura, judías verdes cortadas, calabaza enlatada, conchas y queso, y mezcla para salsa marrón.

También se incluyen especias y hierbas para aves, cebollas fritas a la francesa, masa de tarta, relleno de pollo o pan de maíz, cebollas amarillas, zanahorias baby peladas y papas rojizas, entre otros productos.

El paquete para Acción de Gracias de esta tienda incluye varios artículos y resulta accesible al bolsillo (Pexels/Kaboompics.com-Aldi)

Walmart

Desde el sitio oficial de Walmart ofrecen una canasta con más de 20 productos de marcas nacionales y privadas, suficiente para 10 personas, por menos de US$40 para el Día de Acción de Gracias.

La promoción incluye artículos como pavo Butterball, cebollas fritas, sopa crema de champiñones Campbell’s, relleno de pavo para estufa, panecillos para la cena Great Value, papas rojizas frescas, arándanos frescos, zanahorias baby, maíz, ejotes y macarrones con queso, entre otros.

Sam’s Club

Sam’s Club presentó un paquete para la cena de Acción de Gracias con un valor cercano a US$100, diseñado para alimentar a 10 personas, según la página oficial.

Sam's Club afirmó que, con su paquete, la cena de Acción de Gracias estará lista en menos de dos horas (Corporate Walmart)

El paquete de Sam’s Club 2025 contiene comestibles de la marca Member’s Mark, lo que incluye un pavo ahumado, puré de papas, macarrones con queso, panecillos de levadura, pastel de calabaza, ejotes con arándanos y almendras fileteadas, y maíz con ajo y hierbas, entre otros productos.