Un influencer latino analiza: Burlington o Ross, ¿cuál ofrece los mejores precios?

En su perfil de TikTok, el creador de contenido Nel compartió un video en el que comparó los precios de Burlington y Ross, que están entre las tiendas con mayores descuentos de Estados Unidos. Las diferencias que encontró en los costos de perfumes, carteras y calzado de marca lo llevaron a un veredicto: “Buenas ofertas”.

Los precios en Burlington: variedad y etiquetas rojas con mayores rebajas

Nel comenzó por una tienda de Burlington, una cadena conocida por ofrecer productos de marca con grandes descuentos.

Un latino comparó los precios en Ross y Burlington

Entre los primeros artículos que examinó estuvieron los perfumes. Según mostró, el Paris Hilton de 30 ml tenía un precio de US$11,99, el Tommy de 100 ml costaba US$24,99, y el Calvin Klein One estaba a US$29,99.

Luego, el influencer pasó al sector de bolsos y accesorios. “Esta cartera de la marca Tommy está en US$29,99. Por cierto, para conseguir los mejores precios, busca esta etiqueta roja”, recomendó mientras mostraba los productos.

El joven también reseñó una cartera Guess por US$42,99. “Me gustó porque veo que también tiene esta parte como extra”, dijo sobre su tamaño. Luego destacó un bolso Calvin Klein, con etiqueta roja, rebajado a US$47,99.

En la sección de calzado, las ofertas y descuentos llamaron su atención. “Los zapatos de la marca Tommy están en US$27,99. Estos de la marca Calvin Klein están en US$32,99 y estos New Balance están en US$36,99”, enumeró el creador de contenido.

De todos modos, para él el mejor hallazgo de la tienda fue otro. “Me conseguí estas boticas Levi’s por tan solo US$14,99”, dijo entusiasmado.

Burlington Store cuenta con más de 100 tiendas en Estados Unidos Captura de pantalla Google Maps

Ross: precios bajos y etiquetas rosadas

Posteriormente, el influencer fue a Ross Dress for Less, otra tienda popular entre quienes buscan descuentos. Allí, puso la lupa en las mismas categorías que filmó en Burlington: perfumes, accesorios y calzado.

En perfumería, destacó las siguientes fragancias: “Encontré este Tommy de 30 ml en US$14,99. Este Calvin Klein One de 200 ml en US$39,99. Este Paris Hilton de 30 ml en US$11,99”, explicó.

En el área de accesorios, las ofertas fueron más agresivas: “Esta cartera Tommy en US$29,99. Esta que la conseguí en oferta está en US$12,99″.

En esa tienda hay un modo de identificar las rebajas más importantes. “Busca esta etiqueta rosada para tener mejor descuento”, comentó. En su comparación, la cartera Calvin Klein costaba US$64,99, y una versión similar, muy buscada por los clientes, se ofrecía en US$59,99.

En cuanto al calzado, Ross también ofreció precios competitivos. “Estos zapatos Tommy están en US$27,99. Estos Calvin Klein están en US$29,99. Encontré estos Levi’s en US$9,99″, detalló.

Para el influencer, Ross tiene mejores precios que Burlington Visitdavenportflorida

Burlington Vs. Ross: ¿cuál tiene las mejores ofertas?

Después de revisar los precios en ambas tiendas, Nel compartió su veredicto. Si bien dijo que “en las dos tiendas vas a conseguir buenas ofertas”, a su criterio una de las dos cadenas ofrecía mejores precios. “A mí me pareció mucho más económico Ross”, afirmó.

De todos modos, el joven rescató a Burlington porque allí “hay mucha variedad” de productos y marcas. Su publicación tuvo gran cantidad de comentarios, donde los usuarios dieron sus opiniones y comentaron sus experiencias con las dos cadenas. Algunos coincidieron en que Ross suele tener precios más accesibles, mientras que otros destacaron la mayor organización y variedad de Burlington.