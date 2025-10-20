Un influencer latino analiza: Burlington o Ross, ¿cuál ofrece los mejores precios?
Un influencer recorrió ambas tiendas y comparó las ofertas en tres categorías: perfumes, accesorios y calzado; sus hallazgos y su veredicto
- 3 minutos de lectura'
En su perfil de TikTok, el creador de contenido Nel compartió un video en el que comparó los precios de Burlington y Ross, que están entre las tiendas con mayores descuentos de Estados Unidos. Las diferencias que encontró en los costos de perfumes, carteras y calzado de marca lo llevaron a un veredicto: “Buenas ofertas”.
Los precios en Burlington: variedad y etiquetas rojas con mayores rebajas
Nel comenzó por una tienda de Burlington, una cadena conocida por ofrecer productos de marca con grandes descuentos.
Entre los primeros artículos que examinó estuvieron los perfumes. Según mostró, el Paris Hilton de 30 ml tenía un precio de US$11,99, el Tommy de 100 ml costaba US$24,99, y el Calvin Klein One estaba a US$29,99.
Luego, el influencer pasó al sector de bolsos y accesorios. “Esta cartera de la marca Tommy está en US$29,99. Por cierto, para conseguir los mejores precios, busca esta etiqueta roja”, recomendó mientras mostraba los productos.
El joven también reseñó una cartera Guess por US$42,99. “Me gustó porque veo que también tiene esta parte como extra”, dijo sobre su tamaño. Luego destacó un bolso Calvin Klein, con etiqueta roja, rebajado a US$47,99.
En la sección de calzado, las ofertas y descuentos llamaron su atención. “Los zapatos de la marca Tommy están en US$27,99. Estos de la marca Calvin Klein están en US$32,99 y estos New Balance están en US$36,99”, enumeró el creador de contenido.
De todos modos, para él el mejor hallazgo de la tienda fue otro. “Me conseguí estas boticas Levi’s por tan solo US$14,99”, dijo entusiasmado.
Ross: precios bajos y etiquetas rosadas
Posteriormente, el influencer fue a Ross Dress for Less, otra tienda popular entre quienes buscan descuentos. Allí, puso la lupa en las mismas categorías que filmó en Burlington: perfumes, accesorios y calzado.
En perfumería, destacó las siguientes fragancias: “Encontré este Tommy de 30 ml en US$14,99. Este Calvin Klein One de 200 ml en US$39,99. Este Paris Hilton de 30 ml en US$11,99”, explicó.
En el área de accesorios, las ofertas fueron más agresivas: “Esta cartera Tommy en US$29,99. Esta que la conseguí en oferta está en US$12,99″.
En esa tienda hay un modo de identificar las rebajas más importantes. “Busca esta etiqueta rosada para tener mejor descuento”, comentó. En su comparación, la cartera Calvin Klein costaba US$64,99, y una versión similar, muy buscada por los clientes, se ofrecía en US$59,99.
En cuanto al calzado, Ross también ofreció precios competitivos. “Estos zapatos Tommy están en US$27,99. Estos Calvin Klein están en US$29,99. Encontré estos Levi’s en US$9,99″, detalló.
Burlington Vs. Ross: ¿cuál tiene las mejores ofertas?
Después de revisar los precios en ambas tiendas, Nel compartió su veredicto. Si bien dijo que “en las dos tiendas vas a conseguir buenas ofertas”, a su criterio una de las dos cadenas ofrecía mejores precios. “A mí me pareció mucho más económico Ross”, afirmó.
De todos modos, el joven rescató a Burlington porque allí “hay mucha variedad” de productos y marcas. Su publicación tuvo gran cantidad de comentarios, donde los usuarios dieron sus opiniones y comentaron sus experiencias con las dos cadenas. Algunos coincidieron en que Ross suele tener precios más accesibles, mientras que otros destacaron la mayor organización y variedad de Burlington.
Otras noticias de En las redes
“A veces rendirse no es fracasar” Abandonó su estatus de estudiante por regresar a Colombia y cuenta los motivos
Su historia. Sueño americano cumplido: es venezolano y pasó de trabajar en McDonald’s a ayudar a los latinos en EE.UU.
“Saving hacks”. Trabajó en Target y mostró cuáles son los mejores trucos para ahorrar en cada compra
- 1
Qué se sabe del avistaje de osos en Florida: la advertencia de las autoridades
- 2
Renunció al sueño americano y se retiró en Guatemala con media pensión: “Está funcionando”
- 3
Adiós al TPS para venezolanos: miles se despiden del sueño americano, pero no vuelven a su país
- 4
Argentina vs. Marruecos: en qué canal de EE.UU. pasan la final del Mundial Sub 20 en vivo