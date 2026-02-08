Cambio de hora en Nueva York: cuándo entra en vigor el ajuste de los relojes en 2026

Nueva York mantiene el sistema de cambio de horario establecido por la ley federal. El próximo ajuste será en marzo, lo que dará inicio al Daylight Saving Time (DST) y marcará el final del Eastern Standard Time (EST) vigente desde noviembre de 2025.

Cambio de hora en Nueva York 2026: cuándo se adelanta el reloj

De acuerdo con Time and Date, el ajuste se realizará el domingo 8 de marzo de 2026.

Puntualmente, a las 2 hs los relojes deberán adelantarse y pasar directamente a marcar las 3 hs. Este movimiento da inicio al llamado horario de verano.

El objetivo es extender la luz natural durante la tarde en los meses más cálidos Freepick

Con este cambio, el amanecer se producirá más tarde que el día anterior, al igual que el atardecer. Esto implica mañanas con menos luz natural y tardes más extensas, una característica central del DST.

Para muchos residentes, este ajuste se traduce en mayor tiempo de luz después de la jornada laboral.

El horario de verano permanecerá activo durante casi ocho meses. Su final está previsto para el domingo 1° de noviembre de 2026, cuando a las 2 hs los relojes deberán atrasarse para volver al estándar.

Esto permitirá recuperar una hora de sueño durante la madrugada, pero también implicará tardes con menos luz solar en los meses siguientes.

Estas modificaciones no solo impactan en la vida cotidiana de las personas, sino que también influyen en sectores como el transporte, la educación, la economía y la salud pública. Por ese motivo, el sistema suele reactivar el debate sobre la conveniencia de mantener o eliminar el sistema.

El cambio de horario en Nueva York será el 8 de marzo de 2026 Pixabay

Cambio de horario en EE.UU.: qué establece la ley federal

El sistema de cambio de hora en Nueva York responde a una regla general que se aplica en la mayor parte de EE.UU. Por disposición federal, el DST comienza el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre. Esta normativa se encuentra respaldada por la Ley de Horario Uniforme, vigente desde 1966.

Bajo este marco legal, los estados pueden optar por no aplicar el DST y mantenerse todo el año en el estándar. Sin embargo, la legislación federal no permite, por el momento, adoptar el horario de verano de forma permanente sin una autorización del Congreso.

Nueva York se ajusta plenamente a esta normativa. Durante los meses cálidos, la ciudad opera bajo el huso horario Eastern Daylight Time (EDT, UTC-4), mientras que en invierno regresa al Eastern Standard Time (EST, UTC-5). Este esquema se repite año tras año, salvo que se produzca un cambio legislativo a nivel nacional.

Cambio de hora: qué dispositivos se actualizan solos y cuáles no

En la práctica, la mayoría de los habitantes de Nueva York no necesita realizar ninguna acción para modificar la hora. Los teléfonos móviles, computadoras, tabletas y relojes inteligentes suelen actualizarse de manera automática, siempre que estén conectados a internet y cuenten con el sistema operativo actualizado.

No ocurre lo mismo con todos los dispositivos. Los relojes analógicos, los modelos digitales más antiguos y algunos sistemas electrónicos requieren un ajuste manual. Por ese motivo, cada cambio implica una verificación adicional para evitar desajustes en citas, horarios laborales o alarmas.

Los celulares smartphones y los relojes digitales smartwatches cambian su horario de forma automática; los analógicos se ajustan de forma manual Freepick

Debate sobre beneficios y efectos negativos del cambio de hora

A lo largo de las décadas, el cambio ha generado un debate persistente en EE.UU. Según Time and Date, entre los argumentos a favor, se mencionan:

El estímulo a la actividad económica.

El aumento del tiempo disponible para actividades al aire libre.

Ciertos efectos positivos en la seguridad pública durante las tardes.

Sin embargo, también se han documentado efectos adversos:

La transición, especialmente en marzo, altera el ritmo biológico y el descanso , lo que se ha vinculado con un aumento temporal de problemas de salud, accidentes laborales y siniestros viales.

, lo que se ha vinculado con un aumento temporal de problemas de salud, accidentes laborales y siniestros viales. El regreso a tardes más oscuras también tiene impacto en el estado de ánimo y la organización diaria.

En términos energéticos, los beneficios del horario de verano son cada vez más discutidos. El uso extendido de dispositivos electrónicos y sistemas de climatización ha reducido el impacto que esta medida tenía en décadas anteriores.