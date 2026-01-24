Es oficial: cuándo es el cambio de hora en Florida que se aplicará este verano 2026

El cambio de hora en Florida para el verano boreal de 2026 ya tiene fechas confirmadas y responde al esquema vigente a nivel nacional. Como ocurre año a año, el estado deberá adelantar y atrasar los relojes en dos momentos específicos, en cumplimiento de la normativa federal que regula el sistema.

Cambio de horario en Florida: ¿se adelanta o se atrasa el reloj?

De acuerdo con Time and Date, el ajuste se realizará el domingo 8 de marzo de 2026. A las 2 hs, los relojes deberán adelantarse una hora y pasar directamente a marcar las 3 hs. Este movimiento marca el inicio del llamado Daylight Saving Time (DST).

El cambio de horario en Florida será el 8 de marzo de 2026 Pexels / Tima Miroshnichenko

Con este cambio, el amanecer se producirá más tarde que el día anterior, al igual que el atardecer. Esto implica mañanas con menos luz natural y tardes más extensas, una característica central del DST. Para muchos residentes, este ajuste se traduce en más horas de luz después de la jornada laboral.

El horario de verano permanecerá activo durante casi ocho meses. Su final está previsto para el domingo 1° de noviembre de 2026, cuando a las 2 hs los relojes deberán atrasarse una hora para volver al horario estándar. Esto permitirá recuperar una hora de descanso durante la madrugada, pero también implicará tardes con menos luz solar en los meses siguientes.

El marco legal que obliga a Florida a cambiar la hora

Aunque en Florida existe consenso político para eliminar el cambio de hora, el estado no tiene autonomía total para hacerlo. La Ley de Horario Uniforme de 1966 establece las reglas que rigen el uso del DST en todo el país norteamericano y limita las decisiones que pueden tomar los estados de forma individual.

Según esta normativa, los estados pueden optar por no aplicar el horario de verano y mantenerse en horario estándar durante todo el año. Sin embargo, no tienen la facultad de adoptar de manera permanente el DST sin la aprobación del Congreso de EE.UU.

Florida intentó avanzar en esa dirección mediante iniciativas como la Sunshine Protection Act, que busca fijar el horario de verano de forma permanente. A pesar de haber sido aprobada a nivel estatal, la medida no puede entrar en vigor mientras el Congreso no modifique la legislación federal.

Los celulares smartphones y los relojes digitales smartwatches cambian su horario de forma automática Freepik

Por qué se implementó el horario de verano en Estados Unidos

El origen del horario de verano suele asociarse erróneamente con el sector agrícola, pero su implementación respondió a otros motivos. La idea moderna de adelantar los relojes surgió a comienzos del siglo XX, con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar disponible.

En EE.UU., según The Old Farmer’s Almanac, el DST fue adoptado oficialmente en 1918, durante la Primera Guerra Mundial. En ese contexto, el cambio de hora se presentó como una estrategia para reducir el consumo de energía y destinar más recursos a la producción industrial vinculada al conflicto bélico.

Con el paso del tiempo, la medida fue suspendida y restablecida en varias ocasiones, hasta que en 1966 se creó un sistema uniforme para evitar confusión entre estados, especialmente en sectores como el transporte y las comunicaciones.

Algunos estudios indican que el cambio de horario de verano perjudica la salud Foto de Hernan Sanchez en Unsplash

Cuáles son los pros y contras del cambio de horario

El cambio de horario se realiza principalmente con el objetivo de aprovechar al máximo la luz solar natural y beneficiar la economía. Entre las ventajas se destacan:

Seguridad pública : estudios retomados por Time and Date indican que las tardes con más luz contribuyen a la seguridad vial y reducen las muertes de peatones en un 13% durante el amanecer y atardecer. Además, se registra una disminución del 7% de esos fallecimientos.

: estudios retomados por Time and Date indican que las tardes con más luz contribuyen a la seguridad vial y reducen las muertes de peatones en un 13% durante el amanecer y atardecer. Además, se registra una disminución del 7% de esos fallecimientos. Estilo de vida saludable : las tardes largas motivan a las personas a salir de casa para realizar actividades recreativas al aire libre, como correr o jugar fútbol, lo que ayuda a combatir el sedentarismo.

: las tardes largas motivan a las personas a salir de casa para realizar actividades recreativas al aire libre, como correr o jugar fútbol, lo que ayuda a combatir el sedentarismo. Impulso económico: la industria del turismo y el comercio se benefician, ya que las personas tienen más luz para ir de compras, visitar restaurantes o asistir a eventos.

Entre las desventajas se destacan:

Impacto en la salud : el cambio altera el ritmo circadiano del cuerpo y provoca cansancio que puede derivar en consecuencias graves como ataques cardíacos, lesiones laborales y un aumento en accidentes de tráfico en los días posteriores al ajuste.

: el cambio altera el ritmo circadiano del cuerpo y provoca cansancio que puede derivar en consecuencias graves como ataques cardíacos, lesiones laborales y un aumento en accidentes de tráfico en los días posteriores al ajuste. Ahorro de energía cuestionable : en la sociedad moderna, el uso constante de aire acondicionado, computadoras y televisores hace que el ahorro de luz artificial sea insignificante o incluso inexistente; algunos estudios sugieren que el consumo de energía podría incluso aumentar.

: en la sociedad moderna, el uso constante de aire acondicionado, computadoras y televisores hace que el ahorro de luz artificial sea insignificante o incluso inexistente; algunos estudios sugieren que el consumo de energía podría incluso aumentar. Costos económicos y productividad: se ha observado una disminución en la productividad debido al agotamiento colectivo, además de los costos operativos para actualizar sistemas informáticos y ajustar relojes manualmente.

Actualmente, existe un fuerte debate político para eliminar estos cambios; de hecho, 19 estados aprobaron leyes para establecer el horario de verano de forma permanente, pero estas no pueden aplicarse sin una autorización del Congreso federal.