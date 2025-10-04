Cambia la hora en New York City: cuándo hay que ajustar los relojes en 2025

El cambio de hora en Nueva York se acerca y marcará el regreso del horario estándar en la Costa Este de Estados Unidos. Como año a año, el ajuste impactará en la rutina de millones de residentes y visitantes y definirá el paso del Daylight Saving Time al Eastern Standard Time (EST).

¿Cuándo cambia la hora en Nueva York en 2025?

El ajuste se producirá el domingo 2 de noviembre de 2025. Al llegar a las 2 horas, el reloj deberá volver a la una, según el portal oficial de la ciudad.

No todos los territorios de EE.UU. aplican el cambio Freepick

Ese día tendrá 25 horas, con una hora extra de oscuridad matinal y más luz vespertina.

Aunque la norma rige a nivel federal, no todos los territorios estadounidenses la aplican. Quedan fuera: Puerto Rico, Guam, Islas Marianas del Norte, Samoa Americana, Islas Vírgenes, Hawái y gran parte de Arizona, con excepción de la Nación Navajo.

¿Qué es el horario de verano en Estados Unidos y por qué se aplica?

El Daylight Saving Time fue extendido en 2007 por decisión del Congreso con el objetivo de ahorrar energía, aunque ese beneficio es discutido.

El presidente Donald Trump pidió en abril de este año que Estados Unidos acabe con el cambio de hora y se mantenga el horario de verano de manera permanente. En su red Truth Social escribió que la medida sería “muy popular” y que los cambios de hora representan “un gran inconveniente y, para nuestro gobierno, un evento muy costoso”.

Algunos dispositivos antiguos podrían necesitar ajustes manuales Freepick

Sin embargo, aunque el legislativo tiene la facultad de revertir o modificar la medida, los pedidos del mandatario todavía no han conseguido modificar el regreso al horario estándar.

En la actualidad, el cambio del horario de verano al estándar se aplica de forma uniforme en casi todo EE.UU.

¿Cómo se actualizan los relojes en el cambio de horario?

Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés), los relojes controlados por radio que reciben la señal de la estación WWVB se ajustan automáticamente en la fecha del cambio, al mostrar la hora correcta sin intervención del usuario.

Modelos más antiguos pueden seguir las reglas previas y cambiar en fechas incorrectas, por lo que es necesario ajustarlos manualmente o actualizar el dispositivo.

Zonas horarias en EE.UU: cómo funcionan

Según el NIST, Estados Unidos opera con nueve zonas horarias. En la Costa Este, Nueva York alterna entre EDT (UTC-4) en verano y EST (UTC-5) en invierno. El organismo recuerda que los límites horarios no se basan en meridianos exactos, sino en fronteras estatales y naturales. En casos excepcionales, incluso condados pueden dividirse entre dos husos.

El origen de los husos horarios en EE.UU.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas de Transporte (BTS, por sus siglas en inglés), antes de 1883 existían más de 144 horarios locales distintos en Estados Unidos. Esa diversidad no generaba mayores problemas cuando los traslados tomaban días, pero con la expansión de los ferrocarriles la falta de un patrón común complicaba la coordinación: los trenes podían llegar a un pueblo antes de la hora oficial de salida en el siguiente, lo que derivaba en confusiones, conexiones perdidas e incluso accidentes.

EE.UU. opera con nueve husos horarios reconocidos por ley NIST

Por ese motivo, en 1883 las principales compañías ferroviarias adoptaron un sistema unificado de cuatro zonas horarias, que sentó las bases de la organización actual. En 1918, durante la Primera Guerra Mundial, el Congreso oficializó cinco husos y otorgó a la Comisión Interestatal de Comercio (ICC, por sus siglas en inglés) —el organismo que regulaba los trenes— la potestad de supervisar la estandarización.

Con el crecimiento del transporte aéreo y carretero tras la Segunda Guerra Mundial, la coordinación horaria se volvió aún más estratégica.

En 1966, al crearse el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), se le asignó la responsabilidad de “regular, fomentar y promover la adopción uniforme del tiempo estándar” en todo el territorio. Ese mismo año, mediante el Uniform Time Act, se estableció el Daylight Saving Time (DST) como sistema legal de aplicación nacional, que fijaba fechas uniformes para los cambios de hora.

La ley permite que los estados se eximan de aplicar el DST si así lo deciden, pero no les concede autonomía para alterar la duración del horario de verano ni para modificar las fronteras de los husos.

Hasta hoy, el DOT es la autoridad competente, y cualquier cambio debe ser solicitado por los gobiernos estatales o locales de más alto rango y aprobado solo si se considera que beneficia a la “conveniencia del comercio”.

En 2019, la BTS creó junto al Departamento de Transporte una capa geoespacial oficial que representa digitalmente los límites de cada zona horaria, definidos en el Código de Regulaciones Federales (CFR), Título 49. Actualmente, Estados Unidos y sus territorios tienen nueve husos reconocidos: Atlántico, Este, Central, Montaña, Pacífico, Alaska, Hawái–Aleutianas, Samoa y Chamorro.