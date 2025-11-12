Cheque de reembolso por inflación de Nueva York: los residentes que quedan vetados del beneficio

El estado de Nueva York comienza con el pago de los reembolsos por inflación, los pagos únicos que se otorgan a los residentes que abonaron impuestos sobre la renta durante el año fiscal 2023 y fueron afectados por el aumento de precios en Estados Unidos. No obstante, hay residentes que no califican para el reintegro.

Quiénes no recibirán el reembolso por inflación en Nueva York y por qué

Según detalló el Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York, el pago del beneficio incluye a quienes hayan vivido en el estado durante todo 2023. En tanto, quienes permanecieron solo una parte de ese año no cobrarán el cheque por inflación.

Para cobrar el beneficio hay que haber vivido todo el año fiscal 2023 en Nueva York Pexels / Darya Sannikova

Asimismo, quienes tampoco podrán obtener la ayuda son los que no presentaron sus declaraciones de impuestos sobre la renta, mediante el formulario IT-201.

Requisitos para cobrar el cheque por inflación en Nueva York: quiénes califican

Podrán recibir un cheque de reembolso por inflación quienes, en el año fiscal 2023, cumplían con estas condiciones:

Presentaron el formulario IT-201 , correspondiente a la Declaración del Impuesto sobre la Renta para Residentes del Estado de Nueva York.

, correspondiente a la Declaración del Impuesto sobre la Renta para Residentes del Estado de Nueva York. Sus ingresos se encontraban dentro de los límites de elegibilidad establecidos .

. No fueron declarados como dependientes en la declaración de impuestos de otra persona.

El gobierno estatal lanzó esta ayuda económica luego de que en 2023 se registrara una inflación interanual del 2,9%, de acuerdo con datos compartidos por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

Los cheques buscan mitigar el impacto de la inflación en Nueva York Eduardo Munoz Alvarez - FR171643 AP

Montos del reembolso por inflación en Nueva York: de US$150 a US$400, según los ingresos

El valor del cheque de ayuda por el aumento de precios en el año fiscal 2023 puede variar entre los 150 y 400 dólares y depende de los ingresos declarados y del estado civil de cada contribuyente:

Cheques de US$150:

Solteros con ingresos de US$75.001 a US$150 mil.

Casados que declaran por separado entre US$75.001 y US$150 mil.

Jefe de familia con ingresos de US$75.001 a US$150 mil.

Cheques de US$200:

Solteros con ingresos de hasta US$75.000.

Casados que declaran por separado hasta US$75.000.

Jefe de familia con ingresos de hasta US$75.000.

Cheques de US$300:

Casados con declaración conjunta de US$150.001 a US$300 mil.

Viudos con ingresos de US$150.001 a US$300 mil.

Cheques de US$400:

Casados con declaración conjunta de hasta US$150 mil.

Viudos que hayan declarado hasta US$150 mil.

En 2023 Nueva York registró una inflación interanual del 2,9% Nam Y. Huh - AP

Cuándo y cómo se enviarán los cheques por inflación en Nueva York

El envío de los cheques se hace de forma automática, a través del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés). Los beneficiarios no deben hacer nada más que cumplir con los requisitos y revisar sus buzones de correo.

El gobierno de Nueva York comenzó a enviar de cheques de reembolso por inflación a fines de septiembre de 2025 y, detalló que el proceso se extenderá durante varias semanas. Además de que podría haber retrasos por el cierre de gobierno.

El Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York enviará los cheques por el correo (New York State)

Las autoridades estimaron un alto volumen de beneficiarios, que superan los ocho millones de residentes que recibirán el pago de la asistencia económica.

Las autoridades aclararon que los despachos no siguen un orden geográfico ni por código postal, por lo que algunos contribuyentes podrían recibir el cheque antes o después que sus vecinos.

Además, detallaron que no hay un cronograma individual de entrega, y los representantes del Centro de Atención al Cliente no cuentan con información específica sobre el estado de cada envío.