Buenas noticias en Nueva York: quiénes recibirán cheques de reembolso antes de que termine noviembre

La oficina de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó que a finales de noviembre enviará más cheques de reembolso por inflación a los ciudadanos elegibles. La fecha en la que cada uno recibirá el beneficio dependerá de cuando hayan entregado su declaración de impuestos.

A fines de noviembre: quiénes recibirán cheques de reembolso por inflación en Nueva York

Según un comunicado, quienes presentaron el Formulario IT-201 de declaración de impuestos en el estado de la Gran Manzana en 2023 e hicieron lo propio con sus ingresos sin reclamarse como independientes, son elegibles para obtener el cheque de reembolso por inflación.

Kathy Hochul anunció cheques de reembolso por la inflación para más de ocho millones de residentes en Nueva York Archivo

“Estos pagos únicos brindan alivio a los neoyorquinos que han pagado impuestos sobre las ventas más altos debido a la inflación. Si califica para un pago, no necesita hacer nada; le enviaremos un cheque automáticamente”, explicaron las autoridades locales.

El dinero será enviado durante los últimos días de noviembre y solo resta que lo reciban dos millones de hogares de los 8,2 millones que corresponden al programa. La oficina de Hochul aseguró que se transfieren 200 mil cheques todos los días de lunes a viernes, según News10NBC.

Beneficiarios de Nueva York pueden recibir un reembolso de cientos de dólares Freepik - Freepik

Cuánto dinero recibirán los elegibles para los cheques en Nueva York

De acuerdo con la oficina de la gobernadora, el monto del cheque de reembolso depende de los ingresos y estado civil de la persona en cuestión, y se tiene en cuenta la declaración de impuestos para el año fiscal 2023. Puede oscilar entre US$150 y US$400:

Soltero: entre US$150 y US$200, acorde a su salario.

entre US$150 y US$200, acorde a su salario. Casados que presentaron una declaración conjunta: entre US$300 y US$400, acorde a sus salarios.

entre US$300 y US$400, acorde a sus salarios. Casados que presentaron una declaración por separado: entre US$150 y US$200, acorde a sus salarios.

entre US$150 y US$200, acorde a sus salarios. Jefe de familia: entre US$150 y US$200, acorde a su salario.

entre US$150 y US$200, acorde a su salario. Cónyuge superviviente que reúne los requisitos: entre US$300 y US$400, acorde a su salario.

Kathy Hochul explicó que la medida fue tomada para ayudar a los neoyorquinos que se enfrentan al alza de los precios (Facebook/Governor Kathy Hochul) (Facebook/Governor Kathy Hochul)

Cuidado: autoridades de Nueva York advierten sobre esta estafa con los cheques

En el portal de la gobernadora Hochul muestran un mensaje en la parte superior dedicado a todos los beneficiarios: “Hay estafadores en Nueva York que llaman, envían correos y mensajes de texto a los contribuyentes sobre reembolsos de impuestos sobre la renta y roban el cheque de reembolso por inflación o sus datos".

“El Departamento de Impuestos no se está comunicando con los contribuyentes sobre el cheque de reembolso por inflación del estado de Nueva York. No necesita proporcionarnos información adicional para recibir un cheque. Si alguien que supuestamente es del Departamento de Impuestos se comunica con usted sobre el cheque de reembolso por inflación, repórtelo”, dicen las autoridades.

El gobierno estatal alertó de los intentos de estafas producidos en torno al cheque de reembolso por inflación Freepik

Si alguna persona cree que fue víctima de un intento de estafa o notó alguna situación similar, puede comunicarse con el 518-457-0578 de lunes a viernes de 8.30 hs a 16.30 hs para reportar sobre lo sucedido.

Otra posibilidad de contacto es por correo electrónico a la dirección dtfoia@tax.ny.gov, o llamar, en caso de encontrarse fuera del horario laboral, al número 518-451-1566. Un consejo que da el ente gubernamental es guardar todos los mensajes de voz que reciban, para luego poder usarlos en estos casos.