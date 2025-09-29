Cómo saber si aplico al cheque de hasta US$400 que Nueva York otorga a millones de personas: ya empezaron a llegar

La gobernadora Kathy Hochul anunció que el 26 de septiembre de 2025 comenzaron a enviarse los cheques que el gobierno de Nueva York le dará a 8,2 millones de hogares en el estado. La ayuda financiera tendrá un valor desde US$150 hasta US$400, de acuerdo con el criterio de selección establecido por las autoridades.

Quiénes reciben los cheques por reembolso en Nueva York

En mayo de 2025, el gobierno de Nueva York dio a conocer a través del Departamento de Impuestos y Finanzas que, por primera vez en la historia del estado, se entregarán cheques de reembolso por inflación.

Kathy Hochul explicó en una conferencia de prensa el pasado viernes 26 de septiembre que esta iniciativa es parte de su compromiso para regresar el dinero de los neoyorquinos a sus bolsillos, en especial por el aumento en los precios ocasionado por la inflación.

De acuerdo con el Departamento de Impuestos y Finanzas, los habitantes de Nueva York no tienen que registrarse ni realizar ningún trámite para recibir el apoyo económico.

Los residentes recibirán el cheque de forma automática, siempre y cuando hayan cumplido con los siguientes requisitos durante su declaración de impuestos correspondiente a 2023:

Llenar el formulario IT-201 de la Declaración de Impuestos sobre la Renta de Residentes del Estado de Nueva York.

de la Declaración de Impuestos sobre la Renta de Residentes del Estado de Nueva York. Reportar ingresos dentro de los parámetros establecidos (los cuales se detallarán en la siguiente sección).

(los cuales se detallarán en la siguiente sección). No haber sido registrado como dependiente en la declaración de otro contribuyente.

El proceso de entrega de los cheques continuará durante los meses de octubre y noviembre de 2025, como señaló el gobierno estatal.

¿Cuánto dinero se recibe en los cheques de reembolso?

El criterio que se tomó en cuenta para comprobar la elegibilidad de los neoyorquinos y para definir la cantidad de dinero que recibirían como reembolso fue el estatus civil indicado en la declaración de impuestos del periodo de 2023.

El Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York compartió una imagen de cómo se verán los sobres en los que se enviarán los cheques (New York State)

Como explicó el gobierno del estado, el límite de ingresos por hogar y el valor de cada cheque son:

Soltero

Ingreso bruto anual de US$75 mil o menos : recibirá US$200 .

: recibirá . Ingreso bruto anual mayor a US$75 mil, pero que no excedió US$150 mil: recibirá US$150.

Casado que presentó declaración conjunta

Ingreso bruto anual de US$150 mil o menos : recibirá US$400 .

: recibirá . Ingreso bruto anual mayor a US$150 mil, pero que no excedió US$300 mil: recibirá US$300.

Casado que presentó declaración por separado

Ingreso bruto anual de US$75 mil o menos : recibirá US$200 .

: recibirá . Ingreso bruto anual mayor a US$75 mil, pero que no excedió US$150 mil: recibirá US$150.

Jefe del hogar

Ingreso bruto anual de US$75 mil o menos : recibirá US$200 .

: recibirá . Ingreso bruto anual mayor a US$75 mil, pero que no excedió US$150 mil: recibirá US$150.

Cónyuge sobreviviente calificado

Ingreso bruto anual de US$150 mil o menos : recibirá US$400 .

: recibirá . Ingreso bruto anual mayor a US$150 mil, pero que no excedió US$300 mil: recibirá US$300.

Kathy Hochul denunció estafas relacionadas con los cheques

El 28 de septiembre, Kathy Hochul advirtió en su página oficial que existe un fraude para engañar a las personas que esperan recibir sus cheques de reembolso por inflación.

La gobernadora explicó que los estafadores se hacen pasar por el Departamento de Impuestos del Estado de Nueva York o por el Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés).

La gobernadora compartió en ejemplo de cómo se ven los mensajes fraudulentos (Facebook/Governor Kathy Hochul)

Los estafadores se comunican con mensajes de texto o voz, vía correo electrónico e incluso envían cartas donde le piden a los residentes compartir su información bancaria para que, supuestamente, puedan transferirles el dinero del reembolso a sus cuentas.

La gobernadora recalcó que los ciudadanos no tienen que realizar ningún trámite o registro para recibir el cheque y que ninguna agencia de gobierno se pondrá en contacto con los residentes para pedirles información personal.

Por ello, en caso de recibir uno de estos mensajes, la recomendación es ignorarlos y reportarlos con las autoridades.