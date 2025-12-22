Cómo seguir en vivo el trineo de Santa Claus y cuándo llega a Nueva York

La travesía de Papá Noel este 24 de diciembre puede seguirse minuto a minuto a través de la transmisión en vivo del Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD, por sus siglas en inglés). Este sistema de vigilancia aeroespacial ofrece una ventana única para monitorear el progreso de Santa, ya que cubre el recorrido global desde el Ártico hasta las casas de millones de niños.

Cómo ver en vivo el viaje de Santa Claus en Estados Unidos

La vigilancia navideña arranca puntualmente el 24 de diciembre a las 4.00 hs (tiempo del Este de EE.UU.). Los niños y familias pueden conectarse a través del portal NoradSanta.org o desde la app oficial para no perderse un solo detalle.

A partir de las 6.00 hs, el NORAD habilita la línea gratuita 1-877-HI-NORAD, donde personal en vivo informa a los niños sobre la ubicación exacta de Papá Noel.

El despliegue incluye reportes constantes en redes sociales y una red de radares y satélites de última generación que garantizan el seguimiento del trineo por todo el globo.

Cuándo llega Santa Claus a Nueva York en 2025

El itinerario histórico de Santa Claus comienza en el océano Pacífico, y avanza progresivamente hacia Japón y el resto de Asia, para luego pasar a África y Europa. Finaliza en el continente americano y se espera que llegue a las casas de Nueva York entre las 21.00 y la medianoche del 24 de diciembre, según el sitio oficial de NORAD.

Así se prepara Santa Claus en el Polo Norte

Es importante destacar que la ruta es imprevisible y está sujeta a las condiciones meteorológicas. Si bien la agencia mantiene contacto con el equipo de logística de los Elfos para confirmar la salida, el control total del trayecto recae exclusivamente en Papá Noel.

Además, desde NORAD señalan que “Santa siempre se asegura de visitar cada hogar donde los niños estén dormidos. Si algún niño está despierto, continúa su camino y regresa más tarde, cuando todo esté en calma”.

NORAD revela cómo es Santa Claus

Gracias a la tecnología del NORAD, se puede saber que Santa es un hombre de estatura media (unos 170 centímetros) y unos 117 kg de peso, antes de comenzar con el festín navideño.

El NORAD se encargó de descubrir cómo es que luce en realidad Santa Claus (Archivo/Michael J. Samaripa/AP)

Los pilotos que escoltan su trineo describen una silueta inconfundible de gran barriga y rostro sonrosado por el frío extremo. La imagen se completa por una larga y brillante barba blanca que se agita con la velocidad del trineo.

La misión del NORAD de seguir el rastro de Santa Claus nació de la forma más inesperada por un error tipográfico. En 1955, un pequeño niño que intentaba llamar al Polo Norte marcó un número erróneo impreso en un anuncio publicitario, y terminó por llamar a la línea del CONAD, destacó su sitio web.

El coronel Harry Shoup, que ese día se encontraba de guardia, decidió ayudar al pequeño y le dio las actualizaciones sobre el paradero de Papá Noel en tiempo real. Esta acción dio inicio al seguimiento en vivo de Santa Claus mientras recorre todo el mundo para entregar regalos.

Con el paso del tiempo, la tradición evolucionó hasta ser el proyecto de vinculación comunitaria más importante del Departamento de Defensa, ya que conecta a millones de familias en todo el mundo cada 24 de diciembre.

Quiénes atienden las llamadas de NORAD

Cada Nochebuena, un equipo de más de 1250 voluntarios se encarga de responder la avalancha de llamadas y correos globales. Este grupo está compuesto por personal militar de Estados Unidos y Canadá, civiles del Departamento de Defensa y ciudadanos que ofrecen su tiempo desinteresadamente.

Cientos de voluntarios atienden en el centro de NORAD, desde donde se monitorea la trayectoria de Santa Claus por el mundo y el espacio (@NoradSanta)

Aunque el programa cuenta con el respaldo de diversos socios corporativos, la gestión operativa recae en dos oficiales que dirigen el proyecto durante todo el año, manifestaron desde la página oficial de la agencia.