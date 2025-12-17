El sorprendente lugar para visitar “el Polo Norte” en Nueva York y conocer a los ayudantes de Santa Claus

El mítico Polo Norte, hogar de Santa Claus, tiene una ubicación muy concreta y mucho más accesible de lo que se piensa en Nueva York. Situado en el condado de Essex, este encantador pueblo neoyorquino es famoso por albergar un parque temático que se consolida como el destino más popular durante la temporada navideña.

Dónde encontrar “el Polo Norte” en Estados Unidos

Se trata de un parque de diversiones que se encuentra a cinco horas de la ciudad de Nueva York. Está ubicado en pueblo de Wilmington, a lo largo de la Whiteface Mountain Memorial Highway.

El parque temático Santa’s Workshop en Nueva York abre todo el año

El parque Santa’s Workshop fue inaugurado en 1941 por el empresario Julian Reiss. Cuenta con múltiples actividades y atracciones para toda la familia, donde se puede conocer a Papá Noel, sus renos y todos sus ayudantes, destacó Secret NYC.

Con décadas de historia, la atracción recrea un pequeño pueblo navideño repleto de tiendas tradicionales para las compras de diciembre y muchas actividades para realizar con los más pequeños de la familia.

Qué se puede encontrar en el parque temático Santa’s Workshop

El parque temático ofrece una jornada de entretenimiento festivo sin interrupciones. Los visitantes se pueden subir a las mini montañas rusas, la noria, o las locomotoras de Santa Claus, según Adirondack Explorer.

También, se puede explorar el establo de los renos, la famosa juguetería y, lo más importante, la residencia de Papá Noel. Además, el pueblo alberga una oficina de correos oficial (North Pole, NY), que permite a los visitantes enviar sus propias tarjetas navideñas.

El Polo Norte en Nueva York se fundó en 1941 y atrae la atención de miles de espectadores cada año (Instagram/@northpoleny)

Entre las principales atracciones del Santa’s Workshop, se encuentran las siguientes, de acuerdo su sitio web:

Expreso de bastones de caramelo : una locomotora que pasa sobre el río y a través del bosque.

: una locomotora que pasa sobre el río y a través del bosque. Trineos de Santa : una atracción en la que los niños pequeños pueden simular ser parte de un equipo de bobsled.

: una atracción en la que los niños pequeños pueden simular ser parte de un equipo de bobsled. Montaña Rusa : mini montaña rusa de cinco vagones para todas las edades.

: mini montaña rusa de cinco vagones para todas las edades. Noria : es para los visitantes más pequeños, tiene seis vagones y alcanza los 20 pies de altura (6,09 metros).

: es para los visitantes más pequeños, tiene seis vagones y alcanza los 20 pies de altura (6,09 metros). Carrusel de Navidad : tiene 20 renos y dos trineos.

: tiene 20 renos y dos trineos. El Polo Norte : una atracción que se mantiene fría todo el año.

: una atracción que se mantiene fría todo el año. Tienda de dulces : para saciar cualquier antojo dulce.

: para saciar cualquier antojo dulce. Juguetería: donde hay numerosos juguetes y artículos novedosos.

Entre sus principales atracciones se destacan el tren, la montaña rusa y foto con Santa (Instagram/@northpoleny)

Además, el lugar ofrece eventos especiales como los siguientes:

Fin de semana navideño en familia : incluye dos días en el Taller de Papá Noel, además de dos noches de entretenimiento y actividades únicas: la Fiesta de la Decoración del Árbol y la Celebración “La Noche Antes de Navidad”. Cuenta con dos noches con alojamiento, comidas y regalos.

: incluye dos días en el Taller de Papá Noel, además de dos noches de entretenimiento y actividades únicas: la Fiesta de la Decoración del Árbol y la Celebración “La Noche Antes de Navidad”. Cuenta con dos noches con alojamiento, comidas y regalos. Pueblo de luces : villancicos, fogata, tiendas, los renos y pedido a Papá Noel.

: villancicos, fogata, tiendas, los renos y pedido a Papá Noel. Cena con Santa Claus: una abundante cena con Santa en el Restaurante Northern Lights. La cena se servirá hasta las 17.30 hs y se requiere reservación.

Cuanto cuestan los boletos para el parque temático Santa’s Workshop

El parque tiene como misión reinvertir cada dólar ganado para que el Taller de Santa Claus, en el Polo Norte, Nueva York, perdure para las generaciones venideras.

Desde su web destacan que la entrada general cuesta US$99,95 para adultos, mientras que los niños mayores de 2 años pagan US$39,95 y aquellos niños menores de 2 años entran gratis.

Además, hay actividades que deben abonarse aparte, como la cena con Santa Claus a US$69,95 más cargos y el pueblo de luces a US$24,95.

Como llegar al parque temático Santa’s Workshop

Desde la ciudad de Nueva York, se debe tomar la autopista estatal de Nueva York (I-87) hasta Albany (salida 24) y hacer transbordo a la Adirondack Northway (también I-87).

Luego, hay que continuar hacia el norte hasta la salida 30 y seguir por la ruta 73 hasta Keene. En el Elm Tree Inn de Keene, se debe tomar la bifurcación a la derecha (ruta 9 N) y seguir las señales hacia la zona de Wilmington/Whiteface, destacan desde Santa’s Workshop.