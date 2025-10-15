Cómo recibir ayudas de hasta US$12.300 dólares para pagar las facturas de energía en Estados Unidos
Para solicitar el beneficio, se consideran los ingresos, el lugar de residencia y el tamaño del hogar del solicitante
El incremento en el costo de vida de muchas ciudades de Estados Unidos genera preocupación en los hogares de menos ingresos. Es por eso que el gobierno de Estados Unidos tiene un plan de ayudas para cubrir los gastos de electricidad y gas. Esta iniciativa forma parte del Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (Liheap, por sus siglas en inglés) diseñado para apoyar a viviendas con recursos económicos limitados, personas mayores, familias con niños pequeños y quienes enfrentan dificultades para pagar sus servicios.
Programa Liheap: asistencia federal para cubrir los costos de energía en hogares de EE.UU.
Este programa fue creado por el gobierno federal en 1981 para ayudar a los estadounidenses a enfrentar los altos costos de energía que se registraron en los años 70, así como la disminución del poder adquisitivo de los hogares con ingresos limitados.
En la actualidad, aunque recibe financiamiento federal a través del Congreso y del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés), su administración recae principalmente en los estados, que establecen sus propios plazos y criterios de distribución. Para aplicar, se tiene en cuenta el ingreso, la localidad de residencia y la cantidad de miembros del hogar del interesado, según la página oficial.
Cómo aplicar al programa Liheap por estado
A continuación, se presentan algunos ejemplos de estados donde los residentes pueden informarse y solicitar la asistencia en línea:
- Illinois: se puede aplicar a través del sitio web oficial del programa Help Illinois Families. En la página en línea se podrá llenar y enviar el formulario de solicitud en línea.
- Florida: los residentes del Estado del Sol pueden obtener información y aplicar a través de Florida Liheap. Allí se encontrarán los detalles sobre los requisitos y cómo presentar el documento.
- Missouri: se puede aplicar en línea o descargar el formulario de solicitud en línea: Missouri Liheap.
- Nueva Jersey: los ciudadanos pueden aplicar a través del portal en la web: NJ Liheap.
- California: se puede obtener información y aplicar a través del sitio web oficial: California Liheap.
- Ohio: está disponible la opción de aplicar directamente en la página del programa: Ohio Energy Assistance.
- Washington D.C.: los interesados pueden consultar los requisitos y presentar la solicitud en línea mediante el portal oficial: DOEE Liheap.
- Pensilvania: pueden acceder a los detalles del programa y enviar el trámite en el portal oficial Pennsylvania Liheap.
Aunque los requisitos pueden variar según el estado, en general se solicitan los siguientes documentos para aplicar a Liheap:
- Identificación con foto del solicitante.
- Comprobantes de ingresos de todos los miembros del hogar correspondientes a los últimos 30 días.
- Facturas recientes de servicios públicos, como electricidad o gas.
- Comprobante de residencia, por ejemplo, contrato de arrendamiento o recibo de alquiler.
Cuáles son los estados que más ayudas dan en el programa Liheap
Según un archivo del programa de ayuda estatal, los estados con los niveles más altos de apoyo económico son:
Texas:
- Monto máximo de calefacción: US$12.300
- Monto máximo para refrigeración: US$12.300
Virginia Occidental:
- Monto máximo de calefacción: US$10.000
Alaska:
- Monto máximo de calefacción: US$6125
Montana:
- Monto máximo de calefacción: US$3765
Delaware:
- Monto máximo de calefacción: US$2561
- Monto máximo para refrigeración: US$1000
California:
- Monto máximo de calefacción: US$1500
