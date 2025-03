Contra Erick Adams: quiénes son los candidatos a alcalde en Nueva York

La carrera por la alcaldía de Nueva York en 2025 promete ser una de las más competitivas y volátiles de las últimas décadas. El actual alcalde, Eric Adams, enfrenta un desafío inusual: un amplio abanico de candidatos que buscan capitalizar sus bajos índices de popularidad y los escándalos legales que lo persiguen.

Los máximos candidatos para suceder a Eric Adams

Entre los principales aspirantes a desbancar a Adams se encuentra Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York. Con una carrera política que incluye tres mandatos como mandatario del estado, busca reposicionarse tras su renuncia en 2021, luego de un escándalo por acoso sexual que él niega.

Andrew Cuomo (izquierda) busca regresar a la política, mientras que Brad Lander (derecha) se presenta como opción progresista Collage

Aunque su gestión estuvo marcada por logros como la legalización del matrimonio igualitario y proyectos de infraestructura, su estilo combativo y las críticas por su manejo de las muertes en hogares de ancianos durante la pandemia podrían ser un lastre en su campaña, según indican los especialistas de The New York Times.

Por otro lado, Brad Lander, actual contralor de la ciudad, se presenta como una opción progresista y con experiencia en gestión. Este precandidato fue un crítico de Adams y prometió abordar problemas como la falta de vivienda y la salud mental. Los especialistas indicaron que su rechazo a donaciones de desarrolladores inmobiliarios y su apoyo al peaje por congestión en Manhattan lo posicionaron como una alternativa sólida.

Candidatos a la alcaldía de Nueva York más y menos conocidos

Scott Stringer, ex contralor de la ciudad, también busca su oportunidad. Con una larga trayectoria en cargos electos, apuesta a su experiencia y competencia para ganar apoyo. Aunque su campaña en 2021 se vio afectada por acusaciones de conducta sexual inapropiada, logró reunir fondos significativos y cuenta con el respaldo de varios legisladores estatales.

Según el Times, en el ala más populista del Partido Demócrata, Zohran Mamdani, asambleísta estatal y miembro de los Socialistas Democráticos de América, sorprendió con propuestas audaces como buses gratuitos, congelamiento de alquileres y supermercados propiedad de la ciudad. Aunque carece de reconocimiento masivo, sus videos virales y su habilidad para recaudar fondos lo convirtieron en una figura emergente.

Scott Stringer (izquierda) regresa tras acusaciones previas y Zohran Mamdani (derecha) tiene una propuesta más radical Collage

Las mujeres que se suben a la contienda por la alcaldía de la Gran Manzana

Jessica Ramos, senadora estatal por Queens, representa a la corriente progresista con un fuerte enfoque en los derechos laborales y el aumento del salario mínimo. Es de origen colombiano y destacó su oposición a un proyecto de casino respaldado por los dueños de los Mets. Sin embargo, su recaudación de fondos fue modesta en comparación con otros candidatos, explicaron desde el medio.

Adrienne Adams, presidenta del Concejo Municipal y una de las críticas más destacadas del alcalde Adams, también podría entrar en la contienda. Aunque no tiene parentesco con el alcalde, luchó contra sus recortes presupuestarios y abogó por reformas en el sistema de justicia penal. Algunos líderes demócratas, como la fiscal general Letitia James, la instaron a postularse, al sugerir que podría “salvar el alma de la ciudad”.

Jessica Ramos (izquierda) representa a la izquierda laboralista, mientras que Adrienne Adams (derecha) desafía a Eric Adams con una postura firme contra sus recortes presupuestarios y políticas de seguridad Collage

La larga lista de candidatos para suceder a Adams

Por su parte, Michael Blake, ex asambleísta estatal y ex asesor de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama, se presenta como un moderado centrado en mejorar la calidad de vida de los neoyorquinos. Aunque no le fue bien en intentos previos por llegar al Congreso, su experiencia en política nacional y local lo convierte en un candidato más.

Del lado independiente, Jim Walden, un exfiscal federal y abogado prominente, evalúa postularse bajo la línea del Partido de la Independencia o como republicano. Nunca compitió por un cargo electivo, criticó el peaje por congestión y los mandatos de vacunación durante la pandemia.

Finalmente, Curtis Sliwa, fundador de los Guardian Angels y presentador de radio, busca nuevamente la nominación republicana tras perder frente a Adams en 2021. Hasta el momento, centró su campaña en la crítica al manejo de la crisis migratoria y se opone a la apertura de nuevos refugios.

Con una primaria demócrata programada para el 24 de junio, la carrera por la alcaldía de Nueva York está lejos de estar decidida. Aunque Adams evitó un juicio por cargos de corrupción tras la decisión del Departamento de Justicia de retirar las acusaciones, sus oponentes no dudan en cuestionar su ética y manejo de la ciudad. En un campo tan diverso y competitivo, los votantes tendrán que elegir entre experiencia, ideología y nuevas propuestas para definir el futuro de la Gran Manzana.