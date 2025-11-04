Qué se sabe del plan de Zohran Mamdani para “cambiar el poder” en las escuelas de Nueva York

Zohran Mamdani, candidato demócrata en las elecciones a la alcaldía de Nueva York, tiene un plan para las escuelas que transformaría el panorama en toda la ciudad. Su propuesta busca otorgar mayor poder de decisión a actores que antes no lo tenían, como las familias.

Una escuela con más autoridad para los padres en Nueva York: la propuesta de Mamdani

Según consignó Politico, el demócrata propone ceder el control para que los padres y ciertos organismos tengan más autoridad sobre el sistema escolar de la Gran Manzana: rompería así con más de dos décadas en los que el alcalde ha tenido el control exclusivo sobre las decisiones educativas.

Mamdani nació en Uganda y a los siete años emigró a Nueva York junto a su familia Associated Press

Mamdani promueve un sistema de “cogobernanza” para incluir también a los maestros, con el fin de equilibrar la balanza y dar prioridad a las necesidades de los principales actores en el ámbito escolar.

El actual modelo escolar de Nueva York vs. el que propone Mamdani

El legislador estatal sostiene que algunas cosas que actualmente se aplican en el territorio neoyorquino son contraproducentes, entre ellos:

Modelo: considera que se ha convertido en una cultura de secretismo y clientelismo en la cúpula.

considera que se ha convertido en una cultura de secretismo y clientelismo en la cúpula. Ausencia estatal: quiere contrarrestar los problemas de absentismo crónico.

quiere contrarrestar los problemas de absentismo crónico. Falta de recursos: nota que muchos estudiantes no tienen hogar.

nota que muchos estudiantes no tienen hogar. Diferencias: considera que hay disparidad racial en lo que se refiere al rendimiento estudiantil.

Para financiar su ambiciosa plataforma, el aspirante a la alcaldía propone aumentar los impuestos a las corporaciones y a quienes ganen más de un millón de dólares al año Agencia AFP

El plan que cambiaría la educación en Nueva York

Si bien reconoció que uno de sus principales objetivos es aplicar esta reestructuración de control y poderes en cuanto al sistema escolar, en PIX 11 News, el candidato demócrata dijo que todavía trabajan en los detalles.

“Eso es lo que estamos construyendo, más allá de estas elecciones, antes del 1° de enero” aseguró.

Zohran Mamdani se posiciona como favorito en las encuestas a la alcaldía de Nueva York ANDRES KUDACKI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las principales propuestas de Mamdani para las elecciones

Según CNN, además de buscar un cambio en el panorama escolar, el foco de las políticas que propone Mamdani para que los votantes lo elijan como el nuevo alcalde de la Ciudad de Nueva York está puesto en temas como alquileres, impuestos, servicios gratuitos, cuidado infantil y nuevos subsidios:

Alquileres: el aspirante a sucesor de Eric Adams propone congelarlos para casi un millón de neoyorquinos.

el aspirante a sucesor de Eric Adams propone congelarlos para casi un millón de neoyorquinos. Impuestos: Mamdani promete aumentarlos para los más ricos, y así compensar los gastos con otros programas que tiene en mente.

Mamdani promete aumentarlos para los más ricos, y así compensar los gastos con otros programas que tiene en mente. Subsidios: el demócrata busca que las tiendas de comestibles de la ciudad sean financiadas por las autoridades locales.

el demócrata busca que las tiendas de comestibles de la ciudad sean financiadas por las autoridades locales. Nuevos servicios gratuitos: incluye el transporte público en autobús.

incluye el transporte público en autobús. Cuidado infantil: procura que sea de índole universal.

Mamdani ha reconocido que sus padres le brindaron una "crianza privilegiada" GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cabe aclarar que son solo algunas de las propuestas clave que conforman la campaña de Mamdani.

Mamdani lidera las encuestas, pero Cuomo se acerca

Entre los principales candidatos para suceder a Adams, Mamdani es quien encabeza los resultados de las últimas encuestas, convirtiéndose en el favorito de los votantes. Le sigue su principal contrincante, Andrew Cuomo.

Uno de los sondeos más recientes fue realizado por AtlasIntel. Según los resultados, actualmente Mamdani lidera la intención del voto con el 40,6%, mientras que Cuomo, que recortó bastante diferencia, aparece con el 34%.