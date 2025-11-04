Qué se sabe del plan de Zohran Mamdani para “cambiar el poder” en las escuelas de Nueva York
El candidato demócrata propone brindar una mayor autoridad a ciertos sectores en la Gran Manzana
Zohran Mamdani, candidato demócrata en las elecciones a la alcaldía de Nueva York, tiene un plan para las escuelas que transformaría el panorama en toda la ciudad. Su propuesta busca otorgar mayor poder de decisión a actores que antes no lo tenían, como las familias.
Una escuela con más autoridad para los padres en Nueva York: la propuesta de Mamdani
Según consignó Politico, el demócrata propone ceder el control para que los padres y ciertos organismos tengan más autoridad sobre el sistema escolar de la Gran Manzana: rompería así con más de dos décadas en los que el alcalde ha tenido el control exclusivo sobre las decisiones educativas.
Mamdani promueve un sistema de “cogobernanza” para incluir también a los maestros, con el fin de equilibrar la balanza y dar prioridad a las necesidades de los principales actores en el ámbito escolar.
El actual modelo escolar de Nueva York vs. el que propone Mamdani
El legislador estatal sostiene que algunas cosas que actualmente se aplican en el territorio neoyorquino son contraproducentes, entre ellos:
- Modelo: considera que se ha convertido en una cultura de secretismo y clientelismo en la cúpula.
- Ausencia estatal: quiere contrarrestar los problemas de absentismo crónico.
- Falta de recursos: nota que muchos estudiantes no tienen hogar.
- Diferencias: considera que hay disparidad racial en lo que se refiere al rendimiento estudiantil.
El plan que cambiaría la educación en Nueva York
Si bien reconoció que uno de sus principales objetivos es aplicar esta reestructuración de control y poderes en cuanto al sistema escolar, en PIX 11 News, el candidato demócrata dijo que todavía trabajan en los detalles.
“Eso es lo que estamos construyendo, más allá de estas elecciones, antes del 1° de enero” aseguró.
Las principales propuestas de Mamdani para las elecciones
Según CNN, además de buscar un cambio en el panorama escolar, el foco de las políticas que propone Mamdani para que los votantes lo elijan como el nuevo alcalde de la Ciudad de Nueva York está puesto en temas como alquileres, impuestos, servicios gratuitos, cuidado infantil y nuevos subsidios:
- Alquileres: el aspirante a sucesor de Eric Adams propone congelarlos para casi un millón de neoyorquinos.
- Impuestos: Mamdani promete aumentarlos para los más ricos, y así compensar los gastos con otros programas que tiene en mente.
- Subsidios: el demócrata busca que las tiendas de comestibles de la ciudad sean financiadas por las autoridades locales.
- Nuevos servicios gratuitos: incluye el transporte público en autobús.
- Cuidado infantil: procura que sea de índole universal.
Cabe aclarar que son solo algunas de las propuestas clave que conforman la campaña de Mamdani.
Mamdani lidera las encuestas, pero Cuomo se acerca
Entre los principales candidatos para suceder a Adams, Mamdani es quien encabeza los resultados de las últimas encuestas, convirtiéndose en el favorito de los votantes. Le sigue su principal contrincante, Andrew Cuomo.
Uno de los sondeos más recientes fue realizado por AtlasIntel. Según los resultados, actualmente Mamdani lidera la intención del voto con el 40,6%, mientras que Cuomo, que recortó bastante diferencia, aparece con el 34%.
