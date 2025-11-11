Buenas noticias para Nueva York: el anuncio de Zohran Mamdani para contratar nuevos trabajadores y cómo postular
El alcalde electo lanzó un nuevo portal en el que busca empleados que quieran desempeñar distintos roles en la Gran Manzana
El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el lanzamiento de un nuevo sitio web en el que se recibirá información de perfiles laborales. Aunque aún no hay búsquedas de trabajadores en específico, el gobierno de la Gran Manzana llama a residentes a dejar sus datos.
Mamdani lanzó un sitio web que busca trabajadores en Nueva York
Mediante su cuenta de X, el mandatario electo comunicó la noticia y alentó a los neoyorquinos a participar: “¡Estamos contratando! Nuestro nuevo portal de currículums ya está en funcionamiento y estamos buscando a los mejores talentos de Nueva York para ayudar a construir esta administración y cumplir con nuestra agenda".
El portal oficial invita a los interesados a “moldear el futuro” de la ciudad. De cara a su asunción, la administración Mamdani pide dejar currículums en el sitio web. En concreto, se solicita esta información:
- Nombre y apellido
- Dirección de correo electrónico
- Número de teléfono
- Ubicación actual
- CV
- Link al perfil de Linkedin
- Portfolio o sitio web profesional
Además, la plataforma de la ciudad de Nueva York explica que añadirá los perfiles a una “base de datos de talentos”. La información será revisada por un equipo específico dedicado a esa tarea y se contactarán con los potenciales candidatos para distintos roles.
Qué trabajadores busca la administración Mamdani para Nueva York
Aunque no se especifican búsquedas para puestos específicos, la plataforma del alcalde electo permite a los interesados dejar sus preferencias. Además de la información relacionada con la experiencia laboral, también se presentó un listado de áreas en las que cada candidato puede marcar su elección. Estas son:
- Artes y cultura
- Clima
- Organización de la comunidad
- Justicia penal
- Desarrollo económico
- Servicios de emergencia
- Salud
- Alojamiento
- Servicios legales para inmigrantes
- Infraestructura
- Asesoría legal
- Empresa propiedad de minorías y/o mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés)
- Operaciones
- Seguridad pública
- Pequeñas empresas
- Servicios sociales
- Tecnología
- Transporte
- Trabajador en la justicia
- Educación
Sumado a esto, el portal de Nueva York también indica a los interesados que pueden aclarar si tienen habilidades en áreas como data y tecnología, comunicaciones y recursos humanos, entre otras.
“Estamos creando un equipo de servidores públicos talentosos, inclusivos y comprometidos con su misión, dedicados a mejorar la vida de los neoyorquinos“, cierra el mensaje del sitio web.
Cuándo asume Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York
Con el 50% de los votos, Mamdani venció a Andrew Cuomo y Curtis Sliwa en las elecciones y se convirtió en el nuevo alcalde de Nueva York. El reemplazante de Eric Adams en el puesto comienza su mandato el 1° de enero de 2026.
El período como intendente de la Gran Manzana dura exactamente cuatro años. Por eso, luego de asumir el cargo el 1° de enero de 2022, el actual mandatario dejará su cargo en el inicio del próximo año.
Eventualmente, Mamdani está habilitado para buscar la reelección en los comicios de 2029. En ese sentido, si las condiciones se le presentan favorables y así lo decide, el alcalde electo podría presentarse en busca de un segundo mandato consecutivo en la ciudad de Nueva York.
