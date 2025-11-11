Buenas noticias para Nueva York: el anuncio de Zohran Mamdani para contratar nuevos trabajadores y cómo postular

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el lanzamiento de un nuevo sitio web en el que se recibirá información de perfiles laborales. Aunque aún no hay búsquedas de trabajadores en específico, el gobierno de la Gran Manzana llama a residentes a dejar sus datos.

Mediante su cuenta de X, el mandatario electo comunicó la noticia y alentó a los neoyorquinos a participar: “¡Estamos contratando! Nuestro nuevo portal de currículums ya está en funcionamiento y estamos buscando a los mejores talentos de Nueva York para ayudar a construir esta administración y cumplir con nuestra agenda".

El anuncio de Mamdani sobre la búsqueda de trabajadores en Nueva York Captura de pantalla

El portal oficial invita a los interesados a “moldear el futuro” de la ciudad. De cara a su asunción, la administración Mamdani pide dejar currículums en el sitio web. En concreto, se solicita esta información:

Nombre y apellido

Dirección de correo electrónico

Número de teléfono

Ubicación actual

CV

Link al perfil de Linkedin

Portfolio o sitio web profesional

Además, la plataforma de la ciudad de Nueva York explica que añadirá los perfiles a una “base de datos de talentos”. La información será revisada por un equipo específico dedicado a esa tarea y se contactarán con los potenciales candidatos para distintos roles.

El portal de Nueva York que busca trabajadores Captura de pantalla

Qué trabajadores busca la administración Mamdani para Nueva York

Aunque no se especifican búsquedas para puestos específicos, la plataforma del alcalde electo permite a los interesados dejar sus preferencias. Además de la información relacionada con la experiencia laboral, también se presentó un listado de áreas en las que cada candidato puede marcar su elección. Estas son:

Artes y cultura

Clima

Organización de la comunidad

Justicia penal

Desarrollo económico

Servicios de emergencia

Salud

Alojamiento

Servicios legales para inmigrantes

Infraestructura

Asesoría legal

Empresa propiedad de minorías y/o mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés)

Operaciones

Seguridad pública

Pequeñas empresas

Servicios sociales

Tecnología

Transporte

Trabajador en la justicia

Educación

Sumado a esto, el portal de Nueva York también indica a los interesados que pueden aclarar si tienen habilidades en áreas como data y tecnología, comunicaciones y recursos humanos, entre otras.

“Estamos creando un equipo de servidores públicos talentosos, inclusivos y comprometidos con su misión, dedicados a mejorar la vida de los neoyorquinos“, cierra el mensaje del sitio web.

Mamdani lanzó una búsqueda de trabajadores en Nueva York ALEXI J. ROSENFELD� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Cuándo asume Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York

Con el 50% de los votos, Mamdani venció a Andrew Cuomo y Curtis Sliwa en las elecciones y se convirtió en el nuevo alcalde de Nueva York. El reemplazante de Eric Adams en el puesto comienza su mandato el 1° de enero de 2026.

El período como intendente de la Gran Manzana dura exactamente cuatro años. Por eso, luego de asumir el cargo el 1° de enero de 2022, el actual mandatario dejará su cargo en el inicio del próximo año.

Eventualmente, Mamdani está habilitado para buscar la reelección en los comicios de 2029. En ese sentido, si las condiciones se le presentan favorables y así lo decide, el alcalde electo podría presentarse en busca de un segundo mandato consecutivo en la ciudad de Nueva York.