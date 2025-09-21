Cuándo llega el otoño a Nueva York este 2025: fecha y hora exacta
El fin del verano boreal en el Estado Imperial está marcado por un frente frío que anticipa los patrones de esta época
- 3 minutos de lectura'
El otoño en Nueva York trae en su inicio un frente frío que marca el fin del verano boreal en la región. La llegada de la estación, que contempla un pronóstico del clima dentro de los registros habituales de esta época en el estado, difiere en la fecha en el calendario meteorológico y el astronómico.
¿Cuándo empieza el otoño en Nueva York?
El final oficial del verano y el comienzo del otoño en Nueva York tiene lugar el lunes 22 de septiembre a las 14.19 hs (hora del este), según el calendario astronómico. Aunque, en el período marcado por los especialistas en el clima, que divide el año en cuatro trimestres, se inició el 1º de septiembre pasado y comprende los meses de septiembre, octubre y noviembre.
Tras un verano cálido, el estado recibió la llegada de un frente frío el jueves 18, que marca los últimos días del verano boreal y atrae las temperaturas más bajas propias de la región en esta época.
Sin embargo, la primera semana del otoño en el calendario astronómico contará con un flujo de aire más cálido procedente del Atlántico, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), que otorgará un alivio a los habitantes antes de instalarse el patrón habitual en el territorio.
Pronóstico del clima en Nueva York para septiembre y octubre de 2025
El estado presencia un clima más fresco durante el inicio de la estación, marcado por un descenso de los termómetros y un ambiente seco. Este patrón se extiende a la zona noroeste de Estados Unidos.
Las expectativas para los primeros meses de la época en la región, según el informe de Old Farmer’s Almanac en su actualización del 19 de septiembre, son:
- Septiembre: las temperaturas promedio rondarán los 59ºF (15ºC), lo que representa 2ºC por debajo de los parámetros habituales para esta época en Nueva York. El clima fresco se hará más notable durante las noches.
- Octubre: este mes presenciará un promedio en los termómetros de 46,4ºF (8ºC), con un marcado descenso con respecto a septiembre, pero que se ubica también 3ºC por debajo de lo normal.
Persistencia del clima frío y probabilidad de lluvias en Nueva York durante el otoño
Como es propio de la época en este estado, el fin del verano boreal trae consigo un descenso de las temperaturas y la llegada de precipitaciones. Si bien la región sur de Texas presenta un clima más seco durante septiembre, en el norte perduran lluvias de hasta 3,5 pulgadas (8,5 centímetros).
Por su parte, octubre estará protagonizado por lluvias dispersas y breves períodos cálidos, por lo que generalmente el frío persistirá en todo el Estado de la Estrella Solitaria. Ese mes, las lluvias pueden alcanzar las 2,5 pulgadas (6,5 centímetros) de lluvia.
En las últimas semanas del otoño en Nueva York, noviembre continuará el descenso de las temperaturas y registrará promedios de entre 41ºF (5ºC) y 53,6ºF (12ºC), para despedir esta época del año y dar la bienvenida posteriormente a los parámetros propios del invierno.
