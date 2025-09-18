Llega un frente frío a Nueva York: cuándo bajan las temperaturas

El clima cálido que marcó la primera parte de la semana en Nueva York comienza a despedirse. A partir de este viernes 19 de septiembre, un frente frío cruzará la región y dará paso a un aire mucho más fresco, con un fin de semana con temperaturas notablemente más bajas. Aunque este cambio llevará alivio tras varios días húmedos, también marcará el inicio de un patrón más propio del otoño boreal que del final del verano.

Cuándo descienden las temperaturas en Nueva York por la llegada de un frente frío

Este jueves 18 de septiembre se presentó en Nueva York con condiciones propias de finales de verano boreal. Las temperaturas oscilarán entre 77 °F (25 °C) y 82 °F (28 °C), según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). A pesar de esta calidez, la humedad se mantuvo alta, con puntos de rocío en los 60 °F (15-18 °C).

Durante la noche del jueves, el panorama cambia. Con cielos despejados y vientos débiles, el termómetro descenderá hasta la franja de 55 °F (13 °C) a 60 °F (16 °C) en las zonas suburbanas y rurales, mientras que en la ciudad y áreas más urbanizadas las mínimas rondarán los 62 °F (17 °C). El ambiente aún se mantendrá templado.

La transición comienza este viernes, un día soleado donde las máximas aún alcanzarán los 78-84 °F (25-29 °C) Unsplash

Cómo será el clima este viernes en Nueva York: jornada de transición antes del frío

El viernes 19 de septiembre se perfila como un día soleado y agradable en apariencia, aunque marcado por la llegada del frente frío desde el noroeste. Las máximas volverán a situarse entre 78 °F (25 °C) y 84 °F (29 °C), es decir, entre 5 °F y 8 °F por encima del promedio estacional. Sin embargo, el cambio se manifestará en el descenso progresivo de la humedad, ya que detrás del sistema frontal ingresará una masa de aire seco que transformará por completo la sensación térmica.

De acuerdo con el NWS, “el frente se moverá de manera seca”, lo que significa que no se prevén precipitaciones asociadas. Lo más notorio será la caída en los valores nocturnos. Para la madrugada del sábado 20 de septiembre, se estiman registros de 50 °F (10 °C) en zonas del interior y apenas 60 °F (16 °C) en el área metropolitana de Nueva York.

El sábado marcará el verdadero giro otoñal, con las máximas desplomándose entre 10 °F respecto al día anterior para quedar en un rango de 67 °F (19 °C) a 72 °F (22 °C) Shutterstock

En localidades del norte y noroeste, los termómetros incluso podrían acercarse a los 48 °F (9 °C) si el viento calma lo suficiente para permitir un mayor enfriamiento.

El clima del sábado en Nueva York, con un descenso de temperaturas

La jornada del sábado 20 de septiembre marcará el verdadero giro hacia el otoño. Con la masa de aire frío instalada y la influencia de un sistema de alta presión, las máximas quedarán entre 67 °F (19 °C) y 72 °F (22 °C), cerca de 10 °F menos que el viernes. Se espera un cielo despejado o con nubosidad escasa, lo que reforzará la amplitud térmica entre el día y la noche.

Las temperaturas mínimas para la noche del sábado serán todavía más bajas que las del viernes. En los puntos más fríos del interior, como el valle del Hudson o sectores elevados al norte de la ciudad, se prevén valores cercanos a 47 °F (8 °C). En la costa y en los barrios de la ciudad, en cambio, las mínimas oscilarán entre 55 °F (13 °C) y 60 °F (16 °C). Este aire seco y fresco permanecerá hasta el inicio de la semana siguiente.

Clima en Nueva York para el domingo y comienzos de la próxima semana: se mantendrá el frío

El domingo 21 de septiembre continuará con un panorama estable, dominado por el sistema de alta presión que se desplazará hacia el este. El viento rotará al este y sureste, lo que mantendrá un ambiente fresco aunque con temperaturas más moderadas.

Las máximas se ubicarán en torno a 71 °F (22 °C), mientras que las mínimas estarán entre 50 °F (10 °C) y 55 °F (13 °C), con valores cercanos a 60 °F (16 °C) en el área urbana.

El domingo se mantendrá el ambiente fresco y estable, con temperaturas máximas rondando los 71 °F (22 °C) y mínimas entre 50 °F (10 °C) y 55 °F (13 °C), gracias a la influencia de un sistema de alta presión

De cara a la primera mitad de la próxima semana, los modelos meteorológicos proyectan un repunte térmico gracias a un flujo de aire más cálido procedente del Atlántico.

Aunque aún hay diferencias en los pronósticos de los distintos centros internacionales, se espera un retorno a valores más suaves hacia mediados de semana, sin señales de lluvias significativas.