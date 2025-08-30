Cuándo se paga el beneficio SNAP en Nueva York: las fechas de los depósitos de septiembre 2025
Ya están disponibles los días de cobro de los cupones de alimentos para el noveno mes del año en la Gran Manzana
4 minutos de lectura
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), más conocido como “cupones de alimentos”, se deposita a lo largo de septiembre en Nueva York. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) ya fijó las fechas de pago correspondientes al noveno mes del año.
Cuándo se realizan los pagos de SNAP en Nueva York en septiembre
De acuerdo con el USDA, el calendario de pagos para Nueva York se dividirá en dos partes. Los beneficiarios del programa SNAP recibirán sus depósitos en la tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés) de acuerdo con el último dígito de su caso de cliente. Esta regla se aplica en todo el estado, excepto en Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island.
Para los afiliados generales del estado, la entrega de pagos se realizará de la siguiente manera:
- Si el número de caso termina en 0 o 1: los beneficios estarán disponibles el día 1° del mes
- Si el número de caso termina en 2: los beneficios estarán disponibles el día 2 del mes
- Si el número de caso termina en 3: los beneficios estarán disponibles el día 3 del mes
- Si el número de caso termina en 4: los beneficios estarán disponibles el día 4 del mes
- Si el número de caso termina en 5: los beneficios estarán disponibles el día 5 del mes
- Si el número de caso termina en 6: los beneficios estarán disponibles el día 6 del mes
- Si el número de caso termina en 7: los beneficios estarán disponibles el día 7 del mes
- Si el número de caso termina en 8: los beneficios estarán disponibles el día 8 del mes
- Si el número de caso termina en 9: los beneficios estarán disponibles el día 9 del mes
Fechas de pago para los distritos de Nueva York en septiembre
En el caso de Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island, los depósitos se realizan dentro de los primeros 10 a 13 días del mes, con excepción de los días feriados y domingos, según el Departamento de Servicios Sociales del estado (DSS, por sus siglas en inglés).
Las fechas de pago de SNAP son las siguientes:
- Si el número de caso termina en 0: los beneficios estarán disponibles el día 2 del mes
- Si el número de caso termina en 1: los beneficios estarán disponibles el día 3 del mes
- Si el número de caso termina en 2: los beneficios estarán disponibles el día 4 del mes
- Si el número de caso termina en 3: los beneficios estarán disponibles el día 5 del mes
- Si el número de caso termina en 4: los beneficios estarán disponibles el día 6 del mes
- Si el número de caso termina en 5: los beneficios estarán disponibles el día 8 del mes
- Si el número de caso termina en 6: los beneficios estarán disponibles el día 9 del mes
- Si el número de caso termina en 7: los beneficios estarán disponibles el día 10 del mes
- Si el número de caso termina en 8: los beneficios estarán disponibles el día 11 del mes
- Si el número de caso termina en 9: los beneficios estarán disponibles el día 12 del mes
Cómo solicitar los beneficios del programa SNAP
De acuerdo con la DSS, los interesados en formar parte del programa de alimentación pueden presentar una solicitud a través del sitio web de la Administración de Recursos Humanos (HRA, por sus siglas en inglés) o la aplicación móvil Access HRA.
También se puede solicitar la afiliación a través del teléfono 718-557-1399, o acudir directamente a cualquier Centro de Atención al Cliente de SNAP para entregar una solicitud física.
