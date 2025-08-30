Cuándo se paga el beneficio SNAP en Nueva York: las fechas de los depósitos de septiembre 2025

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), más conocido como “cupones de alimentos”, se deposita a lo largo de septiembre en Nueva York. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) ya fijó las fechas de pago correspondientes al noveno mes del año.

Cuándo se realizan los pagos de SNAP en Nueva York en septiembre

De acuerdo con el USDA, el calendario de pagos para Nueva York se dividirá en dos partes. Los beneficiarios del programa SNAP recibirán sus depósitos en la tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés) de acuerdo con el último dígito de su caso de cliente. Esta regla se aplica en todo el estado, excepto en Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island.

Fechas para el pago de SNAP (Unsplash/USDA)

Para los afiliados generales del estado, la entrega de pagos se realizará de la siguiente manera:

Si el número de caso termina en 0 o 1: los beneficios estarán disponibles el día 1° del mes

Si el número de caso termina en 2: los beneficios estarán disponibles el día 2 del mes

Si el número de caso termina en 3: los beneficios estarán disponibles el día 3 del mes

Si el número de caso termina en 4: los beneficios estarán disponibles el día 4 del mes

Si el número de caso termina en 5: los beneficios estarán disponibles el día 5 del mes

Si el número de caso termina en 6: los beneficios estarán disponibles el día 6 del mes

Si el número de caso termina en 7: los beneficios estarán disponibles el día 7 del mes

Si el número de caso termina en 8: los beneficios estarán disponibles el día 8 del mes

Si el número de caso termina en 9: los beneficios estarán disponibles el día 9 del mes

Fechas de pago para los distritos de Nueva York en septiembre

En el caso de Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island, los depósitos se realizan dentro de los primeros 10 a 13 días del mes, con excepción de los días feriados y domingos, según el Departamento de Servicios Sociales del estado (DSS, por sus siglas en inglés).

Existen diferentes razones por las que puede retrasarse el pago de los cupones SNAP, pero la mayoría tienen solución (Imagen Compuesta) Imagen Compuesta

Las fechas de pago de SNAP son las siguientes:

Si el número de caso termina en 0: los beneficios estarán disponibles el día 2 del mes

Si el número de caso termina en 1: los beneficios estarán disponibles el día 3 del mes

Si el número de caso termina en 2: los beneficios estarán disponibles el día 4 del mes

Si el número de caso termina en 3: los beneficios estarán disponibles el día 5 del mes

Si el número de caso termina en 4: los beneficios estarán disponibles el día 6 del mes

Si el número de caso termina en 5: los beneficios estarán disponibles el día 8 del mes

Si el número de caso termina en 6: los beneficios estarán disponibles el día 9 del mes

Si el número de caso termina en 7: los beneficios estarán disponibles el día 10 del mes

Si el número de caso termina en 8: los beneficios estarán disponibles el día 11 del mes

Si el número de caso termina en 9: los beneficios estarán disponibles el día 12 del mes

Cómo solicitar los beneficios del programa SNAP

De acuerdo con la DSS, los interesados en formar parte del programa de alimentación pueden presentar una solicitud a través del sitio web de la Administración de Recursos Humanos (HRA, por sus siglas en inglés) o la aplicación móvil Access HRA.

El valor del ingreso depende de la cantidad de integrantes de la familia solicitante (Foto: Archivo)

También se puede solicitar la afiliación a través del teléfono 718-557-1399, o acudir directamente a cualquier Centro de Atención al Cliente de SNAP para entregar una solicitud física.