Labor Day: las tiendas que cierran y abren en el Día del Trabajo en EE.UU en Nueva York

Labor Day (también conocido como Día del Trabajo en español) se celebrará este 1° de septiembre del 2025. Al tratarse de un feriado a nivel federal, es útil saber qué oficinas descansarán ese día y qué negocios mantendrán sus puertas abiertas en Nueva York. Además, esta festividad tuvo un capítulo notable en la historia de la Gran Manzana.

Qué tiendas cerrarán durante el Día del Trabajo en Nueva York

La Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos (OPM, por sus siglas en inglés) explicó que durante los feriados oficiales, los empleados federales tienen derecho a tomarse el día libre.

El mercado de valores no laborará en Nueva York ni en el resto de Estados Unidos el 1 de septiembre (Unsplash/Aditya Vyas)

Esto quiere decir que ninguna oficina del gobierno estará abierta, por lo que los neoyorquinos tendrán que tomarlo en cuenta si deseaban realizar un trámite ese lunes.

Lo mismo sucederá con las bibliotecas públicas. Por ejemplo, la Biblioteca Pública de Nueva York informó en su sitio web que no ofrecerá servicio en ninguno de los días festivos de 2025.

La situación se repetirá con las oficinas de correo. Como el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) es un organismo federal, los carteros no suelen trabajar en esta fecha.

CBS News reportó que los grandes bancos del país también cerrarán sus puertas durante Labor Day, pero los cajeros automáticos sí se mantendrán activos para quienes necesiten retirar o depositar efectivo.

La Bolsa de Nueva York hará lo mismo y suspenderá actividades el primer lunes de septiembre, como señaló su página web.

Durante los días festivos, lo más común es que los negocios locales no reciban a sus clientes, pero las personas pueden preguntarle directamente a los dueños para confirmar si ese será el caso.

La única tienda grande que no estará abierta el 1° de septiembre es Costco. En su sitio, la cadena de supermercados especificó que ellos no laboran en siete de las 12 fechas feriadas, en donde se incluye el Día del Trabajo.

Qué negocios estarán abiertos durante Labor Day

Como detalló CBS News, la gran mayoría de los establecimientos y restaurantes que son parte de una cadena sí estarán abiertos en Labor Day. Reader’s Digest publicó que algunas de las tiendas que sí darán servicio el 1° de septiembre en EE.UU. y que tienen presencia en Nueva York son:

Macy's estará abierto en Labor Day y tendrá ofertas especiales ese día (Unsplash/Vladan Raznatovic)

Target

Walmart

Macy’s

Barnes & Noble

Aldi

Trader Joe’s

Home Depot

Whole Foods

Ulta

CVS

Walgreens

IKEA

T.J. Maxx

Sam’s Club

Kohl’s

Lowe’s

Entre los restaurantes que los residentes de Nueva York podrán visitar el primer lunes de septiembre se encuentran:

Chick-fil-A

Burger King

Olive Garden

McDonald’s

Cheesecake Factory

Applebee’s

Starbucks

Taco Bell

Domino’s

Wendy’s

KFC

IHOP

Papa John’s

Tanto en el caso de las tiendas como en el de los restaurantes, se le recomienda a los neoyorquinos consultar previamente los horarios de las sucursales que les gustaría visitar durante Labor Day. Esto porque no es inusual que algunos establecimientos operen menos horas durante los días festivos.

Tradiciones en Nueva York durante el Labor Day

Nueva York tuvo un papel relevante en la historia del Labor Day, porque fue en esta ciudad donde se celebró el primer desfile del Día del Trabajo en Estados Unidos.

El desfile de Labor Day ocurre cada año en la ciudad de Nueva York (New York City Central Labor Council, AFL-CIO)

Como recordó el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, el primer Labor Day del país se llevó a cabo el 5 de septiembre de 1882 y el desfile fue organizado por el Central Labor Union, uno de los primeros grupos sindicales.

En honor a ese acontecimiento, el Consejo Central del Trabajo de la ciudad de Nueva York despliega cada año el desfile más grande y antiguo de Labor Day. De acuerdo con los organizadores, esta caminata está compuesta por decenas de miles de trabajadores que pertenecen a más de 200 sindicatos.

El tradicional desfile del Día del Trabajo en Nueva York sucederá el sábado 6 de septiembre de 2025 a las 10.00 hs y comenzará su recorrido en la Calle 44 hasta la Calle 64 sobre Fifth Avenue.