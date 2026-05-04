Internet gratis en el Bronx: Mamdani destina US$2 millones para ampliar el acceso a banda ancha en NYC
Los fondos cubrirán equipos de red en azoteas e infraestructura en 50 edificios; el Bronx y Brooklyn concentran los porcentajes más altos de hogares sin conexión de los cinco distritos de la ciudad
- 3 minutos de lectura'
Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, anunció una inversión de US$2 millones para expandir “Neighborhood Internet”, un programa que ofrece internet de banda ancha gratuita a los neoyorquinos de bajos ingresos. Los primeros beneficiados serán los hogares en el sur del Bronx y el Alto Manhattan.
Qué se sabe de la nueva inversión de Mamdani para ampliar el acceso de internet gratuito
El alcalde comunicó la noticia junto al representante Ritchie Torres, el presidente de la Biblioteca Pública de Nueva York (NYPL, por sus siglas en inglés), Anthony W. Marx, y la comisionada de Preservación y Desarrollo de Vivienda, Dina Levy, en una conferencia de prensa.
Allí anunciaron los US$2 millones adicionales en fondos federales para el “Neighborhood Internet”. Este monto es asegurado por Torres y complementa los US$3.25 y US$5 millones que el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD) ya invirtió en el programa piloto inicial.
“Con esta inversión, esta administración da un paso importante para cerrar la brecha digital y construir una ciudad conectada en más de un sentido”, dijo el alcalde.
El programa beneficia, en principio, a los neoyorquinos de bajos recursos que residen en el sur del Bronx y el Alto Manhattan. Dichas zonas presentan algunas de las tasas de acceso a banda ancha más bajas de los cinco distritos de la ciudad, según consignó un estudio presentado por la Oficina del Contralor del estado de Nueva York.
“El Bronx y Brooklyn registraron los porcentajes más altos de hogares sin conexión a internet de ningún tipo, con poco más del 7%, en comparación con el 4% en Manhattan“, cita una parte de la investigación estatal.
Cómo se aplica la nueva inversión en la Gran Manzana
La expansión prevé cubrir la instalación de equipos de red en azoteas, la infraestructura dedicada de acceso a internet y la conectividad en las viviendas de miles de hogares en 50 edificios.
Con este incremento, el programa casi duplicará su alcance tras servir a más de 4000 hogares en total.
“La conectividad digital ya no es un lujo, sino una necesidad para las comunidades de nuestro distrito, incluyendo a los residentes de viviendas públicas”, dijo la presidenta del distrito del Bronx, Vanessa L. Gibson.
Luego agregó: “Muchos residentes del Bronx siguen sin conexión, pero esta financiación federal adicional para el programa de Internet Vecinal va a garantizar que más residentes y familias tengan acceso a internet de banda ancha de alta velocidad”.
Visión de Mamdani sobre el internet en NYC
Durante la conferencia, tanto Mamdani como Levy subrayaron que el internet debía ser tratado como un servicio público esencial similar a la electricidad.
En ese sentido, la administración ve este programa como una “prueba de concepto” que forma parte de la Hoja de Ruta de Equidad Digital de Nueva York, con miras a un plan de adopción de banda ancha para toda la ciudad.
“La iniciativa Neighborhood Internet ayudará a cerrar la brecha digital, brindando a los inquilinos de bajos ingresos del Bronx acceso gratuito a internet. Agradecemos al congresista Torres por conseguir los fondos federales que hacen esto posible”, señaló la comisionada.
Otras noticias de Agenda EEUU
Qué hacer mientras esperan. Nuevos controles del Uscis paralizan más solicitudes de green card de migrantes
Tensión en Costa Rica. Estados Unidos revocó las visas de turista a directivos de un medio latino: la explicación de la embajada
Noticias de Texas. Abbott celebra un premio al estado por inversiones y pronostican nueva ronda de tormentas
- 1
La quiebra de una low cost complica a algunos argentinos que van al mundial
- 2
La “Puerta del Infierno” se está apagando: puede que no sea una buena noticia
- 3
Las fotos del casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari, en un día cargado de emoción
- 4
La minería en su mejor momento histórico: récord de exportaciones, consenso político y una apuesta grande si la Corte falla a favor