Quién es Eric Adams, el alcalde de Nueva York indultado por Trump que busca la reelección como independiente

El 4 de noviembre de 2025 se celebrarán las elecciones para la alcaldía de Nueva York. Entre los posibles candidatos figura el actual alcalde, Eric Adams, exagente de policía que atraviesa un bajo nivel de apoyo en las encuestas y fue el centro de varios escándalos políticos.

Su crianza en South Jamaica e ingreso al NYPD: el pasado de Eric Adams

Eric Leroy Adams nació el 1° de septiembre de 1960 en Brownsville, Nueva York. Fue criado junto a sus cinco hermanos en el barrio residencial de South Jamaica, Queens, por su madre soltera que se encargaba de limpiar casas.

Dorothy Mae Adams-Streeter, la madre del actual alcalde de Nueva York, trabajó como empleada doméstica para criar a sus seis hijos Instagram/@ericadamsfornyc

La crianza de Adams estuvo marcada por una situación económica compleja. Según consignó la biografía presentada por el sitio oficial de la alcaldía de Nueva York, Eric no sabía si al llegar a su casa encontrarían comida o una orden de desalojo.

Sin embargo, el evento que marcaría la trayectoria del actual alcalde ocurrió a los 15 años, cuando recibió una paliza a manos de la policía en el sótano de una comisaría. Esta situación lo motivó a unirse al Departamento de Policía en Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) en 1984 con las expectativas de cambiar la cultura policial desde adentro.

Su camino como oficial y las primeras polémicas de Eric Adams

Eric Adams trabajó en el NYPD durante 22 años, donde logró ascender a capitán con una postura defensora hacia los oficiales afroamericanos. “No odio a los departamentos de policía; odio la actuación policial abusiva, y eso es lo que la gente confunde”, sostuvo el exagente en diálogo con The New York Times en 2021.

El actual alcalde de la Gran Manzana se caracterizó por tener una postura defensora hacia los oficiales afroamericanos durante sus 22 años como agente en el NYPD JOHN LAMPARSKI� - AFP�

Sus conferencias de prensa con demandas públicas sobre la brutalidad policial y el uso excesivo de tácticas de detención provocó el enojo de sus superiores y la incógnita por sus aspiraciones a un posible cargo público. Esta última sospecha se confirmó en 2006, cuando se postuló como senador estatal para Brooklyn.

Previo a despedirse del NYPD, Adams fue objeto de cuatro investigaciones internas. En 2006, un tribunal del Departamento de Policía lo declaró culpable de hablar en nombre de la agencia sin autorización, luego de hacer comentarios críticos a los medios de comunicación el año anterior sobre su gestión de una amenaza terrorista. Le descontaron 15 días de vacaciones y se jubiló poco después.

Eric Adams: sus cargos públicos hasta llegar a la alcaldía de NYC

Adams fue senador estatal para Brooklyn desde 2006 hasta 2013 como miembro del Partido Demócrata (aunque durante cuatro años formó parte del Partido Republicano). En 2014, fue elegido como presidente del condado de la zona con más del 90,8 por ciento de los votos. Esto lo consolidó como la primera persona afroamericana en el cargo.

Eric Adams ganó en las Elecciones por la Alcaldía en 2021 con el 67,4% de los votos X/@NYCMayor

Fue reelegido para este rol en 2017 y cuatro años después, se postuló para la alcaldía de Nueva York, donde se llamó a sí mismo como un candidato de clase trabajadora. En las elecciones de noviembre de 2021 le ganó a Curtis Sliwa con el 67.4% de los votos.

Como alcalde, logró implementar medidas como el retiro de más de 15 mil armas ilegales de las calles de la ciudad de Nueva York y la creación de planes para cancelar 2000 millones de dólares en deuda médica.

Los escándalos durante su trayectoria y el “indulto” de Trump

A fines del año pasado, el actual alcalde fue acusado de cinco cargos criminales separados, que incluían conspiración para cometer fraude electrónico, soborno a un programa federal y recibir contribuciones de campaña por parte de ciudadanos extranjeros.

Según consignó la BBC, Adams habría aceptado más de 100 mil dólares en viajes de lujo (incluyendo estadías en hoteles, comidas suntuosas y mejoras de vuelos) de ciudadanos turcos a partir de 2016, cuando todavía se desempeñaba como presidente del distrito neoyorquino de Brooklyn. Estos viajes continuaron hasta 2021, durante su campaña electoral por la alcaldía.

En medio de esas acusaciones, el entonces candidato presidencial Donald Trump alegó que podría indultar a Eric Adams. Cinco meses después, el Departamento de Justicia ordenó a los fiscales federales en Manhattan que retiraran los cargos de corrupción contra Adams. “Hoy finalmente se marca el final de este capítulo”, dijo Adams en una conferencia a las afueras de Gracie Mansion.

¿Eric Adams sigue en la contienda por la alcaldía de Nueva York?

A fines de junio de este año, Eric Adams anunció su candidatura por la reelección como candidato independiente. Durante esta campaña, se apoyó en la comunidad latina de la Gran Manzana, que fue clave para su triunfo en las elecciones de 2021.

Adams ha contado con el apoyo de los puertorriqueños y dominicanos para su campaña X (@NYCMayor)

“¡No hay Nueva York sin nuestra orgullosa comunidad dominicana! Su espíritu contagioso y vibrante ha enriquecido los cinco distritos y siempre saben cómo hacerme sentir como uno más”, sostuvo Adams en una publicación en X sobre la comunidad dominicana en Nueva York.

Pese a contar con este apoyo, Adams sigue muy por debajo de las encuestas, con solo el 9% de intención de voto. Es por ello que asesores de Donald Trump le habrían ofrecido a Eric Adams un cargo en la administración federal para que este abandone la contienda.

Eric Adams habría conversado con asesores de la administración Trump para retirarse de la contienda Captura YouTube: NYC Mayor's Office

A mediados de septiembre, la cuenta de la campaña de Adams reafirmó su candidatura en una publicación en X. No obstante, el pasado miércoles 10 de septiembre el alcalde habría reconocido en una reunión que podría abandonar su candidatura a la reelección si los números señalaban que no tenía oportunidad de ganar los comicios.

Según consignó The New York Times, Adams manifestó en el encuentro que el asambleísta Zohran Mamdani, favorito en las encuestas, sería “un riesgo” para la ciudad y que prefería bajarse de la carrera si no tenía posibilidades de ganar, para no favorecer al candidato demócrata.