El drama vivido por una ecuatoriana mientras el ICE detenía a su esposo en Nueva York: “Me golpearon la cabeza”

Una violenta escena registrada en un tribunal de inmigración en Manhattan, Nueva York, se viralizó en redes sociales y desató el repudio en todo Estados Unidos. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a un migrante de Ecuador y arremetieron contra su esposa, que intentaba impedir la detención de su pareja. En ese contexto, un oficial fue grabado cuando empujó a la mujer contra una pared y la tiró al suelo, todo delante de sus hijos.

El arresto del ICE a un migrante de Nueva York y el ataque a su esposa: “Cayeron sobre mí”

El violento incidente ocurrió el viernes 26 de septiembre en Federal Plaza, sede del ICE en Manhattan. En las imágenes difundidas en redes sociales se ve a Mónica Moret Galarza, una migrante de Ecuador, aferrada a su esposo y a su hija. Entonces, agentes encapuchados rodean al hombre para detenerlo.

El arresto de un migrante de Ecuador en Nueva York

El esposo de Mónica tenía una cita con Migración en mayo del 2026. Sin embargo, fue detenido por agentes, por lo que tuvo que acudir a la Corte. En ese contexto, se registraron los violentos incidentes contra su esposa, que pedía que no se lo llevaran.

En las imágenes se puede ver que uno de los oficiales agarró a la mujer del cabello, mientras de fondo se escuchaba una voz que decía: “Solo agárrala y sepárala”. Según informó CNN, los oficiales la llevaron a una sala cercana. En el pasillo, ella exclamó en español: “¡A ustedes no les importa nada!”. Entonces, un agente respondió con frialdad: “Adiós, adiós”.

Ese mismo oficial quedó grabado minutos después cuando empujó a la migrante ecuatoriana, la golpeó contra una pared y finalmente la derribó al suelo. “¡Váyanse!”, le gritó.

En diálogo con Univision, Moret Galarza señaló que la experiencia fue traumática: “Nos rodearon, me tiraron al suelo, agarraron a mis hijos y se los llevaron a rastras. Me tiraron al suelo y me golpearon la cabeza. Todos los del ICE cayeron sobre mí”.

Tanto la mujer como sus hijos tienen solicitudes de asilo abiertas, según confirmó la oficina del congresista Dan Goldman, que representa ese distrito. “Están aquí legalmente, pero están siendo atacados por el ICE de todos modos”, señaló un portavoz del legislador.

El violento accionar de un agente del ICE con una migrante

Una ecuatoriana que huyó de la violencia y emigró a EE.UU.: “Allá también nos golpeaban”

Moreta Galarza explicó a los periodistas que se encontraban en el lugar que había escapado de Ecuador tras ser víctima de violencia. “Allá, también nos golpeaban. No pensé que vendría aquí a Estados Unidos y me pasaría lo mismo”, lamentó.

“Allá yo tenía miedo de morir, igual mi esposo”, insistió. Por ello, remarcó que si deportan a su pareja, “lo van a matar”. Por el momento, el hombre permanece en un centro de detención en Nueva Jersey.

Según el DHS, afirmaron que el agente del ICE fue "relevado de sus funciones actuales" Facebook Immigration And Customs Enforcement (ICE) - Facebook Immigration And Customs Enforcement (ICE)

La reacción oficial del ICE a los incidentes en un tribunal de Manhattan: investigan al agente involucrado

Las imágenes causaron indignación y obligaron a la agencia federal a pronunciarse. Tricia McLaughlin, subsecretaria asistente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), declaró: “La conducta del agente en este video es inaceptable”.

Acto seguido, confirmó que el funcionario fue “relevado de sus funciones actuales” mientras se desarrolla una investigación.

El violento episodio generó una respuesta inmediata de líderes políticos locales. La portavoz del alcalde Eric Adams advirtió: “La ciudad es menos segura cuando los inmigrantes tienen miedo de utilizar servicios básicos y asistir a audiencias judiciales”.