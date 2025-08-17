Él es latino, ella es estadounidense y fueron a comer pato en Nueva York: “Denle una mordida”
Henry Urrunaga compartió un video a través de su cuenta de Instagram llamada Debería Ser Viral en el que prueba el platillo con su esposa, “La Megan”, en Queens
Nueva York es una ciudad que siempre sorprende. Ofrece alternativas impresionantes en todos los sentidos, y su variada gastronomía es una de las más destacadas. En ese contexto, una pareja probó un sándwich de pato que llamó especialmente la atención. El hombre lo describió como uno de los platos más simples pero deliciosos que probó en su vida, y compartió detalles como el precio y la dirección del lugar
El emparedado de pato en Nueva York que generó impacto en una pareja
El peruano Henry Urrunaga compartió un clip a través de su cuenta de Instagram llamada Debería Ser Viral en el que prueba con su esposa (“La Megan”, periodista estadounidense) una especie de panqueque relleno de pato, huevo y cebolla china.
El lugar se llama Quincitop y está en Flushing. Se trata de un mercado pequeño de no más de cuatro puestos, donde la comida es más económica que en el propio barrio chino, y también se encuentran diferentes variedades de platillos.
“Es una ofensa esto... de lo rico que está. Aparte yo iba a comprar uno de carne, y la chica me dijo prueba el pato, creo que tuvo razón. Tiene textura, tiene sabor, tiene aroma”, explicó el hombre.
Henry, conocido como Resilentos, explicó que un solo panqueque puede dividirse entre dos personas, y tiene un costo de US$10. “Una de las cosas más ricas y simples que he probado en Nueva York... si están cerca, denle una mordida”, agregó.
Cómo llegar a Quicitop y qué platillos venden
Quicitop, el lugar donde Resilentos y su pareja probaron pato, se encuentra en Downtown Flushing, en Nueva York, y está calificado como uno de los mejores lugares de comida china en su área, de acuerdo con Yelp.
El sitio tiene 4.8 de 5 estrellas y está exactamente en la 135-24, carretera 40 en Queens. El panqueque está hecho de pato pekinés y se llama jianbing, aunque también existen de otros sabores, como cangrejo de río o salchicha.
Según las reseñas de los comensales, la carne es jugosa, la ración es generosa y con una buena relación entre el precio y la calidad, además de que la masa es crujiente y al interior del panqueque también se le agrega frijol chino o soja verde, huevo, lechuga y salsa de ostión.
El local es sencillo y agradable, de acuerdo con los visitantes. Además, su menú es amplió y existen platillos con precios desde los US$4, así como la opción de armar su propio panqueque con los ingredientes disponibles.
Quién es Resilentos, creador de “Debería Ser Viral”
Henry Urrunaga, conocido en las redes sociales como Resilentos, en un creador de contenido que se dedica a explorar, reseñar y recomendar diferentes sitios en Nueva York.
De origen latino, cuenta con su propio portal web en el que ofrece itinerarios para los hispanos que viajan a La Gran Manzana, y promete organizar todo a la perfección para que los visitantes conozcan todas las atracciones más imponentes de esta colosal ciudad estadounidense.
El famoso creador de contenido también visitó otras partes del mundo para compartir su experiencia como turista, los precios de la comida, el hospedaje, los pasajes, y otros gastos importantes, así como su impresión de cada lugar al que viaja.
Con más de 250 mil seguidores en su cuenta de Instagram, Henry Urrunaga comparte también información sobre su experiencia como residente en Nueva York, explica los precios de vivir en esta ciudad y hasta consejos financieros sobre cómo manejar una tarjeta de crédito en el país norteamericano.
