Malas noticias para Nueva York: el sándwich más famoso de la ciudad subió de precio

Muchos consideran que el mejor sándwich de pastrami de toda la ciudad de Nueva York se encuentra en Katz’s Delicatessen, un icónico restaurante reconocido por sus emparedados abundantes y deliciosos. Sin embargo, recientemente el sandwich más elegido subió de precio y cuesta más de US$30.

El famoso sándwich de pastrami de Katz’s subió de precio

Los creadores de contenido Yo soy Ángel y Henry Urrunaga se unieron para un video de Instagram y mostraron la experiencia de ir a comer a la popular sandwichería Katz’s Delicatessen. " ¿Pagarían US$30 por un sándwich? Bueno, acabamos de pagar US$30 aquí en Katz’s“, comenzaron diciendo en la publicación. Solía estar entre 25 y 27 dólares.

El sándwich más famoso de la ciudad subió de precio ahora cuesta 30 dólares

“La fila no está tan grave. Domingo a la tarde no es la mejor idea venir acá, pero ojalá que siga rico”, apuntó Ángel mientras esperaban para comprar entre varias personas.

Al sentarse a comer revelaron el precio. “Hace dos años que no venía acá. No porque no quiera, sino por lo que pueden ver: está siempre lleno y está caro, cuesta US$28,95 sin impuestos por un solo sándwich”, señaló Ángel.

Sin embargo, los influencers señalaron que un solo emparedado de pastrami para dos personas “es más que suficiente”.

“Es generoso, la cantidad de carne que tiene y la frescura está garantizada porque venden tanto que tienen que hacer todos los días”, destacaron.

Henry consideró que a pesar del costo elevado vale la pena. “La calidad lo vale, pero no es algo que puedas comer todos los días por el precio, y el colesterol se te dispara”, señaló entre risas.

Katz’s Delicatessen está ubicado en la tradicional esquina de 205 E Houston St, en Nueva York lovingnewyork.es

Además, valoraron del lugar que el personal es muy amable a pesar de que está lleno de personas. “Se ganan su propina, honestamente para ser un lugar tan turístico, con tanta gente, podrían atenderte muy mal”, consideraron.

Y añadieron: “Aparte llevan más de 100 años. Si tú estás haciendo algo más de 100 años, algo de bueno tiene”.

Las grandes recomendaciones al ir a Katz’s

Los influencers lanzaron diferentes recomendaciones para los usuarios que quieran ir a comer a Katz’s:

Al entrar a Katz’s Deli, los responsables dan un ticket que los clientes deben guardar con mucho cuidado. Cada vez que se hace un pedido, el encargado anota el consumo en ese ticket. Cuando se termina de comer, el boleto se presenta en la caja para pagar .

Cada vez que se hace un pedido, el encargado anota el consumo en ese ticket. Cuando se termina de comer, . En caso de perderlo, el local cobra una multa de US$50, aunque las personas no hayan consumido nada. El sistema sirve para organizar los pedidos y controlar que todos paguen, en medio de la gran cantidad de personas.

Cuál es el peor error que se puede cometer en Katz’s

Los influencers señalaron que por su abundancia uno es más que suficiente para compartir. Si bien señalaron que el pastrami es “el rey” entre los emparedados que se venden en Katz’s, explicaron el lugar cuenta con sándwiches de diferentes tipos.

Si bien el sandwich de pastrami es de los más elegidos hay otros tipos como el Reuben, corned beef o el turkey

El tiempo de espera, uno de los problemas de Katz’s

Henry y Ángel señalaron que nunca se conoce cuánto tiempo se puede necesitar para comprar en la sandwichería. “No sabes si vas a durar media hora, si vas a durar una hora o 3 horas. Vengan o muy temprano o muy tarde y no tengan vergüenza, conozcan porque tiene historia y no solamente son los sándwiches, sino que hay más cosas que venden aquí”, recomendaron.

Al concluir, los influencers consideraron: “El precio es cuestionable porque es mucho dinero para una persona que no lo tenga para un sándwich, sin bebida y sin nada. El valor es emocional. Deberían venir si tienen la posibilidad. Si no la tienen tampoco se van a perder de mucho porque quizás pueden tener otras experiencias".