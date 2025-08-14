El golpe de suerte de su vida: una mujer de Nueva York encontró un valioso diamante tirado en el suelo

Micherre Fox, una mujer de Nueva York de 31 años, tuvo el golpe de suerte de su vida. Durante una visita al Parque Estatal Crater of Diamonds, en Arkansas, encontró un diamante blanco de 2,30 quilates que está valuado en 27.000 dólares. Ahora planea utilizar esa piedra preciosa en su anillo de compromiso.

Búsqueda de diamantes en el Parque Estatal Crater of Diamonds de Arkansas

El Parque Estatal Crater of Diamonds es un terreno de 15 hectáreas (37,5 acres) ubicado en Arkansas que, tal como su nombre lo indica, es conocido por su gran presencia de diamantes. Sin ir más lejos, desde principios del siglo XX, se han registrado allí más de 75.000 piedras preciosas. Solo en 2025, se contabilizaron 366 piezas, 11 de ellas de más de un quilate.

Para celebrar su reciente graduación de posgrado, Fox decidió visitar este sitio. Según relató en un comunicado oficial emitido por el parque, su búsqueda comenzó el 8 de julio y pasó tres semanas con la esperanza de encontrar una piedra para su propio anillo de compromiso.

Aunque todo parecía indicar que se marcharía con las manos vacías, en su último día, el 29 de julio, vio algo brillante en el suelo. Primero lo confundió con una telaraña cubierta de rocío, pero luego se percató de lo que se trataba.

La fortuna de una joven de Nueva York que halló un diamante en Arkansas

Al acercarse, Fox descubrió que no se trataba de una telaraña, sino de una gema. Los expertos del Diamond Discovery Center confirmaron que había encontrado un diamante blanco de forma lisa y redondeada, con brillo metálico.

“Al no haber tenido nunca un diamante real en mis manos, no lo sabía con certeza, pero era el diamante más ‘de aspecto diamantoso’ que había visto. Me arrodillé y lloré. Luego empecé a reír”, comentó la joven radicada en Manhattan.

Fox inició la búsqueda el 8 de julio y trabajó durante tres semanas antes de encontrar la gema el 29 de ese mes Arkansas State Park

La mujer nombró esta piedra preciosa como “Diamante Fox-Ballou”, en honor a ella y a su prometido, quien la apoyó durante la búsqueda.

En específico, se trata del tercer diamante más grande encontrado en el parque durante 2025. Para Fox, el hallazgo representa no solo un golpe de suerte, sino también el resultado de su perseverancia.

Un ahorro significativo para su boda, gracias al hallazgo de un diamante

En Estados Unidos, el costo promedio de un anillo de compromiso ronda los US$5500, mientras que el gasto de una boda puede superar los US$26.000 e incluso alcanzar hasta US$58.000 en el área de Nueva York.

Por lo tanto, gracias a este hallazgo, Fox y su pareja podrán destinar parte del presupuesto que tenían reservado para el anillo a otros aspectos de la celebración.

“Hay algo simbólico en poder resolver problemas con dinero, pero a veces el dinero se acaba en un matrimonio. Uno debe estar dispuesto y ser capaz de resolver esos problemas con trabajo duro”, enfatizó, en referencia a su perseverancia para hallar esa piedra preciosa durante tres semanas.

El hallazgo de la joven de Nueva York fue valuado en unos US$27.000 y será utilizado para confeccionar su anillo de compromiso Arkansas State Park

“Estaba dispuesta a ir a cualquier parte del mundo para encontrar una piedra así”. Finalmente, no tuvo que de EE.UU.: le bastó con ir hacia el Parque Estatal Crater of Diamonds de Arkansas, que está ubicado a aproximadamente 1200 millas (1931 kilómetros) de Nueva York.

Waymon Cox, subdirector del parque, expresó: “La historia de la Sra. Fox destaca el hecho de que, incluso cuando uno pone su mayor esfuerzo, estar en el lugar correcto, en el momento adecuado influye en encontrar diamantes”.