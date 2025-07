El ICE traslada a migrantes lejos de sus familias en Nueva York: a dónde los lleva, según un informe

Un informe reveló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) traslada habitualmente a migrantes detenidos a centros alejados de sus hogares, aun cuando dispone de camas vacías en sitios más cercanos. La investigación advirtió que estos movimientos perjudican el contacto con familiares y dificultan el acceso a abogados.

Detenciones del ICE: lo que muestran las cifras

El reporte, publicado por la organización Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC, por sus siglas en inglés), de la Universidad de Syracuse, indica que a mediados de abril de 2025, el ICE tenía 62.913 camas habilitadas para alojar migrantes en todo EE.UU. De ese total, 48.056 estaban ocupadas, lo que equivale a una ocupación del 76%.

Centro de Detención Prairieland en Alvarado TXILC

A pesar de esta capacidad vacante, muchas personas fueron detenidas en instalaciones superpobladas lejos de sus comunidades de origen.

Durante el mismo período, 45 de los 181 centros autorizados superaron el número de camas pactadas por contrato. En algunos casos, la diferencia fue de más de cien personas.

De esos centros, 30 eran cárceles administradas por condados, 13 eran operados por contratistas privados y dos pertenecían a agencias federales. “Los datos revelan que el ICE a menudo tenía camas disponibles mucho más cerca del domicilio de la persona detenida”, sugirió la Agencia EFE, con base en el informe.

Centros de detención del ICE colapsados, mientras otros permanecen casi vacíos

El análisis de TRAC destacó que, en múltiples ocasiones, algunos centros recibieron más personas de las que podían alojar, aunque otros tenían capacidad libre. Por ejemplo, el Centro Krome North en Miami llegó a tener 1806 detenidos en un solo día, cuando su capacidad contractual era de 611 camas.

Lo mismo ocurrió en Pine Prairie, Texas, donde alojaron a 923 personas, más del doble de su límite de 500.

En total, 84 centros de detención superaron su capacidad contratada al menos una vez entre octubre de 2024 y abril de 2025.

El informe denuncia que hay centros de detención colapsados, mientras otros tienen plazas ociosas ICE Official Website - Foto ICE

La investigación identificó a algunos de los centros que excedieron su capacidad en 2025. Entre ellos figuran el Centro de Detención del Condado de Clay, en Indiana, con 248 personas por encima de su límite; así como la cárcel del Condado de Tulsa, Oklahoma, con 164 detenidos extra. En muchos casos, los edificios sí contaban con espacio físico, pero el ICE solo tenía contrato por un número limitado de camas.

La cárcel del Condado de Grayson, en Kentucky, fue otro ejemplo citado. Su contrato con el ICE contemplaba solo cinco plazas, pero alojó a 92 personas. El edificio, según datos oficiales, tiene infraestructura para muchos más internos.

El centro de detención Stewart, en Georgia, es una de las más grandes dependencias que reciben inmigrantes en la mira del ICE Corecivic

En algunos centros, el ICE decidió aumentar la capacidad contractual ante la evidencia de hacinamiento. En Krome North, por ejemplo, el organismo instaló una nueva estructura para alojar a 400 detenidos adicionales desde el 24 de junio. Con esto, la capacidad formal del centro aumentó de 611 a 1011 camas.

Sin embargo, los expertos advierten que este tipo de medidas no corrige el problema de fondo. Según TRAC, la sobrepoblación no siempre responde a la falta de espacio físico, sino a la decisión deliberada del ICE de no usar camas disponibles más cerca del entorno familiar del detenido.