El millonario negocio inmobiliario que se viene en el edificio de “Los Cazafantasmas” de Nueva York

El Penthouse del edificio de Los Cazafantasmas que está a la venta se encuentra en 55 Central Park West, Nueva York, Estados Unidos. Su exterior art déco formó parte importante de diferentes escenas de la película estrenada en 1984, ya que era el hogar de uno de los personajes que al final es poseído por una entidad diabólica.

Así es el Penthouse del edificio de Los Cazafantasmas en Nueva York

La propiedad pertenece al ejecutivo Marc Lasry, quien la habría adquirido en 2013 por US$33 millones, según The New York Post.

Penthouse en el edificio de Los Cazafantasmas está en venta tras 12 años fuera del mercado (NEw York Post/Helayne Seidman)

El edificio en el que se encuentra el Penthouse, además de ser lujoso y tener una ubicación privilegiada, es conocido por su aparición en la película Los Cazafantasmas, que era el hogar del personaje de Sigourney Weaver, interpretado por la actriz Dana Barrett.

Antes de que Lasry adquiriera la propiedad, la casa era del empresario Stephen Gottlieb, aunque también perteneció a Calvin Klein y al productor de Hollywood Keith Barish.

Esta vivienda de dos plantas se ubica en el piso 19 y 20 del edificio, al que se llega a través de un ascensor privado, tiene 12 habitaciones y una extensión de 5005 pies cuadrados (465 m²), además de espacio exterior de 295 pies (90 m) y vistas a Central Park.

El edificio fue diseñado por Schwartz & Gross y construido en 1929, tiene una chimenea de leña en la sala de estar, un comedor, una terraza, dormitorio principal, dormitorio en suite con chimenea, vestidor y baño privado, cocina de chef, despensa, lavadero, despacho, biblioteca, bar, y otros espacios.

Esta es la primera vez que la residencia se encuentra en venta tras 12 años de haber salido del mercado. Y las negociaciones son llevadas por las inmobiliarias Douglas Elliman y Compass.

El edificio en Central Park West aparece en la película de Los Cazafantasmas 1984 (Columbia Pictures/Everett Collection)

Los lugares de Nueva York que aparecen en Los Cazafantasmas

Para los amantes de esta película, que se convirtió en un clásico de la década de 1980, existen recorridos especiales por las diferentes locaciones que se encuentran en La Gran Manzana, según Newyorkando.

A casi 40 años del estreno de la cinta de culto, la recopilación de los lugares más emblemáticos vistos en la pantalla es:

La Biblioteca Pública de Nueva York

Es en la sala de esta biblioteca, localizada en la 5a Ave, entre calles 41 y 52, inicia la historia cuando la bibliotecaria coloca libros en estantes y se registran los primeros eventos paranormales.

Central Park West

Donde se ubica el edificio con el Penthouse en venta, donde por primera vez se presenta al personaje de Dana Barrett, quien se convertirá en la primera cliente de Los Cazafantasmas al presenciar actividad paranormal en su departamento.

Universidad de Columbia

Este lugar se encuentra en 116th St & Broadway en el Uptown de Manhattan, lugar en el que trabaja el Doctor Venkman, interpretado por el actor Bill Murray, personaje que en la cinta es un investigador del Laboratorio de Estudios Paranormales del Departamento de Psicología de dicha universidad.

Bill Murray es parte de la saga de Los Cazafantasmas (Archivo)

Hook & Ladder Company 8

Este edificio funciona como estación de bomberos desde 1903 y en la película aparece como cuartel de Los Cazafantasmas, aunque solo utilizaron la fachada. Los interiores que se muestran en pantalla fueron construidos en un estudio de Los Ángeles, California.

Algunas otras locaciones que suelen ser visitadas por los fanáticos de la cinta de culto son Lincoln Center y Tavern on the Green en Central Park, que también tienen apariciones importantes.

La historia de Los Cazafantasmas se convirtió en una franquicia exitosa, y tras su estreno en 1984 fue considerada como una película de comedia de alto perfil con estrellas como Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Sigourney Weaver, Rick Moranis, Ernie Hudson, y hasta Larry King.