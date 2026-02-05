Elecciones 2026 en Nueva York: ya se sabe quién será la candidata compañera de fórmula de Kathy Hochul

La carrera hacia las elecciones estatales de 2026 en Nueva York empezó a tomar forma con un anuncio que despeja una de las principales incógnitas del oficialismo. La gobernadora Kathy Hochul confirmó públicamente quién será su compañera de fórmula para buscar la reelección: Adrienne E. Adams.

El anuncio de Hochul que ordena la fórmula demócrata para Nueva York

A través de sus redes sociales, Kathy Hochul informó que ya había elegido a su compañera de fórmula para las elecciones de 2026. En el mensaje, la gobernadora presentó a Adams como la persona que la acompañará en la boleta y como la futura vicegobernadora del estado.

Kathy Hochul publicó un mensaje en redes sociales en donde presentó a quien la acompañará en las elecciones 2026 X: Hochul

Hochul subrayó varios aspectos que, a su entender, definen el perfil de Adams y justifican su elección dentro del equipo:

Es oriunda del sudeste de Queens, un área con fuerte identidad comunitaria dentro de la ciudad de Nueva York.

Creció en un hogar sindicalizado, una experiencia que la gobernadora vinculó con su propia historia familiar.

Tiene un perfil combativo y orientado a resultados, con foco en “cumplir para Nueva York”.

La respuesta de Adrienne Adams: tono de campaña y prioridades claras

La confirmación de la candidatura conjunta tuvo una rápida respuesta por parte de Adrienne E. Adams, también a través de redes sociales. En su mensaje, la dirigente expresó sentirse honrada de integrar la fórmula encabezada por Hochul y dejó en evidencia que su decisión llega acompañada de un fuerte compromiso político y electoral.

En su primer mensaje tras el anuncio, Adrienne Adams definió una agenda centrada en la seguridad pública, la reducción del costo de vida para las familias y la devolución de dinero a los bolsillos de los contribuyentes X:Adrienne Adams

Adams afirmó estar lista para “salir a ganar esta elección”. En el mismo mensaje, definió las prioridades que, según planteó, guiarán el trabajo del binomio:

Reducir los costos que enfrentan las familias neoyorquinas.

Mantener a los habitantes del estado seguros.

Devolver dinero a los bolsillos de los contribuyentes.

Quién es Adrienne Adams: raíces, familia y vocación pública

La figura de Adrienne Eadie Adams combina una historia personal profundamente ligada a Nueva York con una trayectoria profesional diversa. Fue criada en Hollis y aún vive en el sudeste de Queens.

Según cuenta su biografía, es hija de trabajadores sindicales y construyó un relato político centrado en la idea de que Nueva York debe seguir siendo un lugar donde las familias puedan crecer y proyectar su futuro.

Antes de llegar a los cargos electivos, Adams desarrolló una extensa carrera en el sector privado durante casi dos décadas. Allí se desempeñó como entrenadora ejecutiva y formadora en el área de cuidado infantil, una experiencia que luego trasladó a su visión sobre políticas públicas, especialmente en temas vinculados a la comunidad y al bienestar social.

Originaria del sudeste de Queens y criada en un hogar con fuerte tradición sindical, Adams aporta a la fórmula demócrata una trayectoria marcada por su identidad comunitaria Fotomontaje: X de Adams y Hochul

El salto a la función pública de Adrienne Adams comenzó en el ámbito más cercano a los vecinos. Su primer paso fue la participación en la junta comunitaria local, un espacio desde el cual empezó a involucrarse directamente con las problemáticas cotidianas de su barrio.

Más tarde, decidió competir por un escaño en el Concejo Municipal de Nueva York con el objetivo declarado de defender a sus vecinos y traducir esas demandas en políticas concretas.

Su carrera política la llevó a alcanzar un hito histórico: convertirse en la primera mujer negra en presidir el Concejo Municipal de Nueva York. Según contó, bajo su conducción, el órgano legislativo impulsó y aprobó reformas de amplio alcance, entre ellas iniciativas vinculadas a la salud materna y reproductiva, políticas para mejorar el acceso a la vivienda y programas de apoyo a las víctimas de delitos con el objetivo de reducir la violencia.

El calendario electoral y las reglas del juego en Nueva York

El anuncio se da en un contexto electoral ya definido. Nueva York celebrará las elecciones para gobernador y vicegobernador el 3 de noviembre de 2026. Previamente, las primarias están programadas para el 23 de junio de este mismo año, con una fecha clave adicional: el cierre para la presentación de candidaturas será el próximo 6 de abril.