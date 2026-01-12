Elecciones en Nueva York: cuándo termina el mandato de Kathy Hochul y quiénes buscan reemplazarla

Tras más de cinco años en el cargo, Kathy Hochul se prepara para afrontar nuevas elecciones para gobernadora de Nueva York en este 2026. Su primer mandato terminará el 1° de enero de 2027, y para renovarlo, deberá vencer en las urnas a los candidatos que buscan reemplazarla: Antonio Delgado, Bruce Blakeman y Jean Anglade.

Cuándo termina el mandato de Kathy Hochul en Nueva York

Instalada como la 57.ª gobernadora de Nueva York, Hochul asumió el cargo el 24 de agosto de 2021 por sucesión, tras la renuncia del entonces gobernador Andrew Cuomo. En 2022, después de imponerse ampliamente en las primarias demócratas, obtuvo una estrecha victoria sobre el republicano Lee Zeldin con seis puntos porcentuales de ventaja, lo que la ratificó en el puesto. Su mandato actual finaliza el 1° de enero de 2027, según Ballotpedia.

El mandato actual de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, finaliza el 1° de enero de 2027 Captura NYC Mayor's Office

Antes de ejercer como gobernadora, fue miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de 2011 a 2012 y secretaria del condado de Erie de 2007 a 2011.

En julio de 2024, la gobernadora anunció que se presentaría para las elecciones de este año en una conferencia de prensa independiente en Harlem. De este modo, experimentará su segunda contienda electoral tras el triunfo de 2022.

Antonio Delgado, el candidato cercano a Kathy Hochul que busca su oportunidad en Nueva York

Uno de los nombres más resonantes en la campaña para gobernador es el de Delgado, actualmente vicegobernador. Pese a que Hochul buscaba mantenerlo en este puesto, decidió lanzar su candidatura para las elecciones de 2026.

Se licenció en la Universidad de Colgate y en Derecho en la Universidad de Harvard. Antes de ser vicegobernador, fue miembro de la Cámara de Representantes de 2019 a 2022.

El vicegobernador de Nueva York, Antonio Delgado, enfrentará a Kathy Hochul en la carrera por la gobernación Collage: Arhivo/ Facebook Antonio Delgado

Según su plataforma, las propuestas más importantes son:

Gravar a los ricos .

. Proteger y ampliar la estabilización de alquileres y aprobar la Ley REST de Nueva York.

de Nueva York. Poner fin a las dádivas a los promotores y sacar al capital privado del negocio de la vivienda .

y . Aprobar la Ley de Salud de Nueva York para construir un sistema de atención médica de pagador único que priorice a las personas por sobre las ganancias.

para construir un sistema de atención médica de pagador único que priorice a las personas por sobre las ganancias. Proporcionar cuidado infantil universal y financiar completamente la educación preescolar .

. Aprobar Nueva York para todos para proteger a los inmigrantes del ICE .

para . Hacer cumplir las leyes climáticas e invertir en energías renovables públicas.

Bruce Blakeman, el candidato republicano que desafía a Hochul en Nueva York

En el extremo ideológico opuesto, Blakeman es el candidato del Partido Republicano que intentará imponerse en las urnas para darle un cambio de orientación política al Estado Imperial.

Es actualmente el ejecutivo del condado de Nassau, cargo que renovó en 2025 al ser reelegido por los votantes. En su plataforma, remarca su apoyo al presidente Donald Trump en la lucha por restablecer la ley y el orden, reducir los impuestos y priorizar a los neoyorquinos.

Además, resalta que bajo su liderazgo Nassau fue nombrado el condado más seguro de Estados Unidos a pesar del “aumento vertiginoso de la delincuencia en la ciudad vecina de Nueva York”.

Bruce Blakeman buscará reemplazar a Kathy Hochul como gobernador de Nueva York en las elecciones del 3 de noviembre Sitio web de campaña Bruce Blakeman

En el mismo sitio, indica que se postula a gobernador para llevar ese mismo liderazgo a todo el estado y priorizar a los neoyorquinos.

Recientemente, cuestionó a Hochul y la acusó de “atacar” a las fuerzas del orden. En un comunicado, denunció que la gobernadora propuso “recursos” contra los agentes del ICE por hacer cumplir la ley y aseguró que acusó públicamente a los oficiales de “aterrorizar a la gente”.

“En lugar de apoyar a los hombres y mujeres que protegen nuestras comunidades, la Gobernadora Hochul ha optado por demonizarlas. Cuando Albany ataca a las fuerzas del orden, los criminales lo oyen alto y claro, y los neoyorquinos inocentes pagan el precio”, declaró.

Sus palabras llegaron luego de que Hochul anunciara que incluirá una propuesta en su agenda 2026 para dar a los neoyorquinos “una manera de obtener recursos contra” agentes del ICE.

Jean Anglade, el outsider demócrata que entra en la carrera por Nueva York

En 2025, Anglade realizó una campaña para las elecciones de alcalde que ganó Zohran Mamdani, pero no figuró entre los principales candidatos. Anteriormente, obtuvo su diploma de bachillerato en la escuela Alif Muhammad Nia, según recogió Ballotpedia.

Jean Anglade lanzó su candidatura y se presentó como una alternativa a "los nombres de siempre" para reemplazar a Hochul en Nueva York @angladenyc

El aspirante tuvo experiencia en el ámbito privado, principalmente como emprendedor. En su cuenta de Instagram se presenta como una alternativa a “los nombres de siempre”, y sostiene que “el sistema falló a los neoyorquinos”.

Aunque aún no tiene una plataforma oficial bajo su nombre, actualmente lleva a cabo una campaña activa para promover su candidatura.