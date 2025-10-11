Elecciones en Nueva York 2025: cuáles son los requisitos para que un puertorriqueño pueda votar

Para que un puertorriqueño pueda votar en las elecciones de Nueva York 2025, debe cumplir con los mismos requisitos que cualquier otro estadounidense que resida en la Gran Manzana. Como Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, los nacidos en la isla del Caribe tienen derecho al sufragio y se garantiza siempre que cumplan con las normativas de elegibilidad.

Ciudadanía, edad y residencia: los requisitos que un puertorriqueño vote en Nueva York

Todo votante debe ser ciudadano estadounidense, según la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York. En el caso de los puertorriqueños, esta condición es automática desde el nacimiento. No es necesario realizar ningún trámite de naturalización. En tanto, la edad mínima para poder sufragar es tener 18 años el día de la elección, aunque las personas de 16 o 17 años pueden realizar una preinscripción para ser incorporadas al padrón al cumplir 18.

La ley permite el prerregistro a partir de los 16 años, aunque la inscripción solo se activa automáticamente cuando la persona cumple 18 años Canva

El requisito de residencia establece que se debe vivir en el estado de Nueva York durante al menos 30 días consecutivos antes de la jornada electoral. Quienes quieran sufragar en elecciones locales, como las de alcalde o concejales, deben residir también en la ciudad de Nueva York por el mismo período.

Registro electoral en Nueva York: fechas, lugares y modalidades

El registro es obligatorio para todos los votantes. Según la Junta Electoral de Nueva York, los puertorriqueños que cumplan con las condiciones anteriores pueden inscribirse de tres maneras: en línea a través del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), por correo postal o de manera presencial en cualquiera de las oficinas de la Junta en los cinco distritos de la ciudad.

El plazo para registrarse de cara a las elecciones generales de 2025 vence el 25 de octubre de este año.

Además de la ciudadanía y residencia, los votantes deben tener al menos 18 años cumplidos para el día de la elección Canva

Quienes deseen recibir por correo el formulario de registro pueden solicitarlo al enviar su dirección postal a vote@boe.nyc.ny.us, donde deben indicar en el asunto el distrito donde residen. También pueden llamar al número gratuito 1-866-VOTE-NYC. Otra opción es obtener una copia del formulario en oficinas de correo, bibliotecas públicas o sedes del DMV. En caso de elegir la opción por correo, debe enviarse completo y con franqueo pago.

Otra alternativa es realizar el trámite en persona. De lunes a viernes, entre las 9 hs y las 17 hs, las oficinas de la Junta Electoral de cada distrito brindan asistencia directa. Si, tras haber completado el formulario, el votante no recibe su tarjeta de registro en un plazo de entre cuatro y seis semanas, se recomienda comunicarse con la línea telefónica de la Junta para verificar el estado de su solicitud.

Actualización de datos y mantenimiento del registro para votar en la ciudad de Nueva York

El registro electoral en Nueva York no caduca, pero se puede cancelar en determinadas circunstancias:

Si un votante permanece inactivo y no participa en dos elecciones federales consecutivas, será removido del padrón en el quinto año.

También puede perder el registro si fue declarado legalmente incompetente por un tribunal o si fue condenado por un delito grave que implique encarcelamiento.

Se debe actualizar el registro de votantes cuando hay cambios en datos personales como dirección o nombre Canva

Cuando una persona cambia de domicilio, nombre o afiliación partidaria, debe notificarlo mediante una nueva solicitud de registro. Si el cambio de dirección se comunica al menos 20 días antes de una elección primaria, especial o general, la Junta de Elecciones debe procesarlo antes de la votación.