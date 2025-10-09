¿Quién gana las elecciones en Nueva York entre Mamdani y Cuomo? Encuestas de este jueves 9 de octubre

A pesar de esas críticas, Mamdani se mantuvo firme en sus posiciones progresistas y utilizó parte de su intervención para criticar al presidente Donald Trump, aunque algunos consideraron que el gesto desvió la atención de los temas económicos que se discutían.

Andrew Cuomo, exgobernador del estado, se presentó como el candidato de la experiencia y la eficacia, pero su exposición generó reacciones dispares. Los asistentes valoraron su conocimiento sobre los asuntos de la Gran Manzana, aunque varios percibieron una falta de energía y conexión con el presente político.

Curtis Sliwa, activista y fundador del grupo de vigilancia civil Guardian Angels, fue quien ofreció el discurso más llamativo del encuentro, según el medio citado. Habló sobre seguridad pública y recurrió a una comparación que generó sorpresa. “Debemos proteger a las mujeres que son como Bambi en plena temporada de caza”, afirmó, en alusión a la inseguridad en las calles.

La carrera electoral se intensificará con los debates del 16 y el 22 de octubre, donde Mamdani, Cuomo y Sliwa intentarán consolidar apoyos de cara a la elección del 4 de noviembre.