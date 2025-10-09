LA NACION
¿Quién gana las elecciones en Nueva York entre Mamdani y Cuomo? Encuestas de este jueves 9 de octubre

El candidato demócrata y el exgobernador, junto con el republicano Curtis Sliwa, se presentaron en un foro económico con empresarios, en donde hablaron sobre el futuro de la Gran Manzana; qué dicen los sondeos de cara a los comicios del 4 de noviembre

Cuomo y Mamdani estuvieron presentes en un foro económico con empresarios, en donde contaron sus planes para Nueva York
Cuomo y Mamdani estuvieron presentes en un foro económico con empresarios, en donde contaron sus planes para Nueva YorkCanva

Los neoyorquinos siguen de cerca la campaña por la alcaldía de Nueva York, que entró en la recta final de cara a las elecciones del 4 de noviembre. En las últimas horas, las propuestas sobre vivienda, transporte y seguridad pública dominaron la escena en un foro económico que reunió a los principales candidatos. Con el actual alcalde Eric Adams fuera de la contienda, las miradas se posaron sobre Zohran Mamdani, Andrew Cuomo y Curtis Sliwa. ¿Qué dicen las encuestas sobre la preferencia de voto?

Quién gana las encuestas de las elecciones en Nueva York

La sorpresiva salida de Eric Adams de la contienda por la alcaldía de Nueva York alteró por completo el tablero político de la Gran Manzana. Diversos sondeos de septiembre mostraron cómo se reacomodarían las preferencias de los votantes y qué figuras ganaría terreno con la retirada del mandatario.

Sin Adams, Mamdani gana terreno en las encuestas
Sin Adams, Mamdani gana terreno en las encuestasCanva

Marist: qué cambia con la salida de Eric Adams

La Marist Poll, publicada el 16 de septiembre, analizó en detalle qué pasaría en un escenario con menos candidatos. En la competencia general, Mamdani aparecía con 45% de apoyo frente al 24% de Cuomo, el 17% de Sliwa y el 9% de Adams. El panorama se modificaba en una simulación sin Adams:

  • Mamdani crecía levemente a 46%.
  • Cuomo ascendía a 30%.
  • Sliwa subía a 18%.

CBS News/YouGov: otro reordenamiento posible de porcentajes

Mamdani, Cuomo y Sliwa debatieron en un foro económico con empresarios

El Crain’s New York Business Mayoral Forum, celebrado en el New York Athletic Club, reunió a los tres principales aspirantes a la alcaldía en un encuentro que expuso sus fortalezas y debilidades ante la mirada crítica del sector empresarial. Según publicó The New York Post, los asistentes se mostraron divididos respecto de quién se mostró más preparado para dirigir la ciudad.

Zohran Mamdani, asambleísta estatal por Queens y referente del ala socialista democrática, fue quien acaparó la atención del público. Si bien varios empresarios reconocieron su carisma, otros advirtieron que su discurso carecía de profundidad. “Tiene energía y juventud, pero no sustancia”, expresó uno de los presentes al diario neoyorquino.

La militancia de los jóvenes universitarios: ¿quién es su candidato preferido?

Mientras los líderes empresariales analizaban propuestas, los campus universitarios de Nueva York se convirtieron en escenarios de intensa militancia. Tal como informó The Observer, estudiantes de Fordham University se sumaron activamente a las carreras de los principales candidatos, con especial entusiasmo por la de Mamdani.

Los jóvenes universitarios encontraron en el discurso de Mamdani a alguien que habla sobre sus problemas
Los jóvenes universitarios encontraron en el discurso de Mamdani a alguien que habla sobre sus problemasX: @ZohranKMamdani

Atacus Jarrett, tesorero de los Fordham College Democrats, contó que lleva meses con tareas de canvassing —puerta a puerta— para promover al asambleísta. “Más allá de apoyar causas que uno cree justas, también se puede disfrutar mucho del proceso”, explicó el joven, quien colabora con la organización Youth Democratic Socialists of America.

