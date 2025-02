En Nueva York: la fecha exacta en la que Trump quiere que se termine la tarifa de congestión

El enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y las autoridades de Nueva York por la tarifa por congestión se intensificó en los tribunales. La administración federal exigió el cese del cobro antes del 21 de marzo, pero la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA, según sus siglas en inglés) se niega a acatar la orden sin un fallo judicial.

Trump vs. Nueva York: la batalla judicial por la tarifa de congestión del peaje de Manhattan

La disputa se trasladó a los tribunales luego de que el Departamento de Transporte federal revocara su aprobación del programa, al argumentar que afecta a los conductores de bajos ingresos y que los fondos recaudados no se destinan a mejoras viales, sino al transporte público, según The New York Post. En este contexto, la administración Trump ordenó a las autoridades estatales detener el cobro antes del 21 de marzo y trabajar con el gobierno federal en la transición.

El gobierno federal revocó su aprobación al peaje, argumentando que afecta a conductores de bajos ingresos y no financia mejoras viales Foto de freepik disponible en freepik

Sin embargo, la MTA sostiene que solo un juez puede ordenar la suspensión del programa. “No vamos a apagarlo”, afirmó Janno Lieber, presidente del organismo. Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul también defendió la medida y, en recientes reuniones con Trump, presentó datos que destacan sus beneficios, como el aumento del tránsito peatonal en Broadway y la mejora en la movilidad urbana, según declaraciones recogidas por CNN.

La decisión judicial que marcará el futuro del peaje en Nueva York

La MTA inició una demanda para frenar la revocación del programa de peajes en Manhattan, al argumentar que el permiso federal solo puede ser anulado por la entidad que lo recibió. El caso será resuelto por el juez Lewis Liman, quien ya rechazó solicitudes previas para bloquear el programa.

Michael Gerrard, profesor de Derecho en la Universidad de Columbia, consideró que la orden con fecha límite el 21 de marzo no es legalmente exigible. “Los peajes seguirán hasta que un juez decida lo contrario”, afirmó en entrevista con The New York Times.

A pesar de los obstáculos judiciales, el gobierno de Trump podría presionar a Nueva York al retener fondos federales para proyectos de infraestructura. Según expertos citados por Politico, la Administración Federal de Transporte podría demorar reembolsos para obras de expansión del metro y mejoras en carreteras como medida de presión.

La gobernadora Hochul defiende la tarifa y destaca sus beneficios en la movilidad urbana y el comercio Imagen de wirestock en Freepik

El desenlace de la disputa dependerá de la decisión judicial. Por ahora, las autoridades neoyorquinas mantienen el cobro del peaje y destacan sus beneficios en la movilidad urbana. Las próximas semanas serán clave para determinar el futuro de la medida y su impacto en la planificación del transporte público en la Gran Manzana.

Cómo afecta la tarifa de congestión al tráfico y la economía en Manhattan

La tarifa, que impone un peaje de 9 dólares en horario pico para ingresar a Manhattan al sur de la calle 60, comenzó a regir el pasado 5 de enero. En su primer mes, redujo el tráfico en 7,5%, mejoró los tiempos de viaje y aumentó el flujo de peatones en zonas comerciales, de acuerdo con datos de la MTA.

A pesar de estos resultados, Trump la considera perjudicial y busca su eliminación. El plan ha generado controversia entre distintos sectores de la sociedad, con empresarios que argumentan que la medida podría afectar la competitividad de algunos negocios ubicados dentro del área tarifada.

El 66 % de los conductores frecuentes apoya la medida, que sigue modelos exitosos de Londres y Estocolmo Foto de freepik disponible en freepik

Impacto del peaje en la movilidad y financiamiento del transporte

Desde su implementación, el programa generó 49 millones de dólares en enero y proyecta recaudar 15.000 millones para modernizar el transporte público, con obras que incluyen la ampliación del metro y la renovación de estaciones, según la MTA.

Hasta el momento, la tarifa por congestión tuvo un impacto positivo:

Reducción del tráfico vehicular : en 7,5%.

: en 7,5%. Tiempos de viaje más cortos: hasta 30%.

hasta 30%. Mayor asistencia a espectáculos de Broadway : un incremento del 17%.

: un incremento del 17%. Mayor flujo de visitantes en comercios del área tarifada.

del área tarifada. Menor emisión de gases contaminantes: disminución del 12 % en la zona central de Manhattan, según estudios de la Universidad de Nueva York.